Veliaht nerede çekiliyor, setleri Esenler Otogarı'nda mı?

Show TV'nin bu sezonki en çok konuşulacak yapımlarından biri olmaya aday olan "Veliaht", FARO imzası taşıyan farklı anlatım dili ve sinematografisiyle şimdiden gündemde. İlk bölümü bu akşam 20.00'de yayınlanacak olan dizi, izleyicilere sürükleyici bir hikâye sunmaya hazırlanırken, çekimlerinin yapıldığı mekânlar ve set ortamı da büyük merak konusu oldu.

VELİAHT DİZİSİNDEKİ KARAKTERLER

• Timur – Hayatını seyyar tamircilikle kazanırken bir anda Karslı ailesinin veliahtı olabileceği ihtimaliyle bu karmaşık dünyanın içine çekilir.

• Reyhan – Karslı ailesinin önde gelen isimlerinden biri olan Reyhan, Timur'la yolları kesiştiğinde tüm dengeler değişmeye başlar.

• Zülfikar Karslı – Ailenin reisi ve otogarın büyük servetinin sahibi olan Zülfikar, güçlü konumunu korumaya çalışır.

• Yahya – Karslı ailesinin önemli aktörlerinden biri olarak güç savaşlarının ve entrikaların merkezindedir.

• Derya Karslı – Zülfikar'ın çocuklarından biri olan Derya, aile içindeki çekişmelerde söz sahibi ve yönlendirici bir figürdür.

• Kudret Karslı – Hem duygusal yönüyle hem de zaman zaman sert tavırlarıyla dikkat çeken Kudret, ailenin kilit isimlerindendir.

•Zafer Karslı – Ailenin asıl varisi olarak görülen Zafer ile Timur arasındaki rekabet dizinin merkezindeki çatışmayı oluşturur.

• Vezir – Ailenin iç dengelerini ve otogardaki düzeni şekillendiren stratejik bir karakterdir.

• Beyazıt – Ailenin ve otogarın işleyişinde rol oynayan yan karakterlerden biridir.

VELİAHT OYUNCU KADROSU

Esenler Otogarı'nın hareketli atmosferinde geçen bu sürükleyici hikâyede; Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi deneyimli ve genç oyuncular bir araya geliyor.

VELİAHT NEREDE ÇEKİLİYOR

Show TV'nin iddialı dizisi Veliaht, İstanbul'un en sembolik ve kalabalık noktalarından biri olan Esenler Otogarı'nı merkezine alıyor. Çekimlerin önemli bir kısmı burada gerçekleşirken, sahnelerin bir bölümü de İstanbul'un farklı semtlerinde kurulmuş özel setlerde çekiliyor.

VELİAHT GERÇEK BİR HİKÂYE Mİ

Veliaht dizisi tamamen kurgu olarak tasarlanmış bir yapımdır. Gerçek yaşam hikâyelerine ya da birebir yaşanmış olaylara dayanmamaktadır. Ancak hikâye oluşturulurken İstanbul'un sosyal yapısından, otogar kültüründen, aile içi iktidar mücadelelerinden ve miras çatışmalarından esinlenilmiştir.

VELİAHT DİZİSİNİN KONUSU

'Veliaht', Esenler Otogarı'nda geçen aile içi taht mücadelelerini ve büyük bir aşk hikâyesini merkezine alıyor. Akın Akınözü'nün canlandırdığı Timur karakteri, bir araba tamircisinde çalışırken bu hikâyeye dahil oluyor. Oyuncu, rolüne hazırlanırken tamirhanede eğitim alıp araç tamirine bizzat katılarak karakterine hazırlanıyor.

Özgün hikâyesi Tunahan Kurt'a ait olan dizinin senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt kaleme alıyor. Yönetmenliğini ise Sinan Öztürk üstleniyor. Hikâyede, sağlık sorunları nedeniyle eski gücünü yitiren Zülfikar Karslı'nın yerine gözler, yurt dışından dönmesi beklenen oğlu Zafer'e çevriliyor. Ancak borçlarıyla boğuşan seyyar tamirci Timur'un yolu bu sırlarla dolu ailenin içine düşüyor ve kendisini bir anda Zülfikar Karslı'nın potansiyel veliahtı olarak buluyor. Bu durum, Zülfikar'ın çocukları Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve Zafer'in eşi Reyhan için hayatın akışını kökten değiştirecek olayların fitilini ateşliyor.