VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 1. Kapalı Elemeleri'nin Takımları Belli Oldu! - Haberler
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VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 1. Kapalı Elemeleri'nin Takımları Belli Oldu!

VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 1. Kapalı Elemeleri'nin Takımları Belli Oldu!
Esporgazetesi - Haberler | Gamegar

İlk açık elemeler sona erdi. Kapalı elemelerde mücadele edecek son dört takım belli oldu.

2022 Champions Tour'un 1. Aşama'sı 10 Ocak'ta EMEA Bölgesi'ndeki açık elemeler ile başlamıştı. Bugün Türkiye 1. Kapalı Elemeleri'nde mücadele edecek son dört takım da belli oldu. Riot Games tarafından geçtiğimiz sezon edindiği başarılara göre davet alan dört takımın yanı sıra açık elemelerdeki son 8 turundan galip ayrılan dört takım VCT 2022: 1. Aşama EMEA Challengers'da mücadele edebilmek için yarışacaklar. Türkiye 1. Kapalı Elemeleri 13-16 Ocak tarihleri arasında oynanacak. Kapalı elemelerden birincilikle ayrılan takım EMEA Challengers'da mücadele edecek iki Türk temsilcisinden biri olacak.

Türkiye 1. Kapalı Elemeleri'nde Mücadele Edecek Takımlar

FutbolistDavet

BBL EsportsDavet

Fire Flux EsportsDavet

Zero ZoneDavet

Papara SuperMassive BlazeAçık Elemeler

Fenerbahçe EsporAçık Elemeler

GalakticosAçık Elemeler

2L8Açık Elemeler

VCT 2022: 1. Aşama | 3. Gün Sonuçları (Açık Elemeler Son Gün)

Son 16 Turu

Papara SuperMassive Blaze
2-0blablablaSurreal Esports2-1Team AuroraFenerbahçe Espor2-13 Gün YeterfastPay Wildcats1-2Regnum Carya EsportsEternal Fire2-0Parla SportsGalakticos2-1Team LixaThunderbolts Gaming2-1Karagümrük EsportsMeyhane1-22L8

Son 8 Turu

Papara SuperMassive Blaze
2-0Surreal EsportsFenerbahçe Espor2-0Regnum Carya EsportsEternal Fire0-2GalakticosThunderbolts Gaming1-22L8

Esporgazetesi - Son Dakika Haberleri

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