VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 1. Kapalı Elemeleri'nin Takımları Belli Oldu!
İlk açık elemeler sona erdi. Kapalı elemelerde mücadele edecek son dört takım belli oldu.
2022 Champions Tour'un 1. Aşama'sı 10 Ocak'ta EMEA Bölgesi'ndeki açık elemeler ile başlamıştı. Bugün Türkiye 1. Kapalı Elemeleri'nde mücadele edecek son dört takım da belli oldu. Riot Games tarafından geçtiğimiz sezon edindiği başarılara göre davet alan dört takımın yanı sıra açık elemelerdeki son 8 turundan galip ayrılan dört takım VCT 2022: 1. Aşama EMEA Challengers'da mücadele edebilmek için yarışacaklar. Türkiye 1. Kapalı Elemeleri 13-16 Ocak tarihleri arasında oynanacak. Kapalı elemelerden birincilikle ayrılan takım EMEA Challengers'da mücadele edecek iki Türk temsilcisinden biri olacak.
Türkiye 1. Kapalı Elemeleri'nde Mücadele Edecek Takımlar
FutbolistDavet BBL EsportsDavet Fire Flux EsportsDavet Zero ZoneDavet Papara SuperMassive BlazeAçık Elemeler Fenerbahçe EsporAçık Elemeler GalakticosAçık Elemeler 2L8Açık Elemeler VCT 2022: 1. Aşama | 3. Gün Sonuçları (Açık Elemeler Son Gün) Son 16 Turu Son 8 Turu Esporgazetesi - Son Dakika Haberleri
Papara SuperMassive Blaze
2 - 0 blablablaSurreal Esports 2 - 1 Team AuroraFenerbahçe Espor 2 - 1 3 Gün YeterfastPay Wildcats 1 - 2 Regnum Carya EsportsEternal Fire 2 - 0 Parla SportsGalakticos 2 - 1 Team LixaThunderbolts Gaming 2 - 1 Karagümrük EsportsMeyhane 1 - 2 2L8
Papara SuperMassive Blaze
2 - 0 Surreal EsportsFenerbahçe Espor 2 - 0 Regnum Carya EsportsEternal Fire 0 - 2 GalakticosThunderbolts Gaming 1 - 2 2L8
FutbolistDavet
BBL EsportsDavet
Fire Flux EsportsDavet
Zero ZoneDavet
Papara SuperMassive BlazeAçık Elemeler
Fenerbahçe EsporAçık Elemeler
GalakticosAçık Elemeler
2L8Açık Elemeler
VCT 2022: 1. Aşama | 3. Gün Sonuçları (Açık Elemeler Son Gün)
Son 16 Turu
Son 8 Turu
Esporgazetesi - Son Dakika Haberleri