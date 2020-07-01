Valorant karakterleri kimler? Valorant ajanları özellikleri neler? Valoran kaç GB? Valorant sistem gereksinimleri neler? Riot Games'in çıkardığı Valorant nasıl oynanır? Valorant kahramanları hakkında merak edilenler!

Riot Games tarafından geliştirilen Valorant, şirketin bu tarzda ürettiği ilk oyundur. Ekim 2019'da Project A kod adıyla duyurulan oyunun ismi sonradan Valorant olarak açıklanmıştır. İlk çıktığı günden itibaren ülkemizde de yoğun ilgi görmüştür. Pek çok twitch yayıncısı ile birlikte tanıtımı yapılan ve ön gösterimde Twitch platformunda oynanan oyun için büyük bir izleyici kitlesi elde edildi. Oyunun herkes tarafından indirime hazır olmasıyla birlikte oynanma oranı da yüksek bir oranla giriş yaptı.

Çok beğenilen oyuna karakterler de eklenmeye devam ediyor. Riot Games'in açıklamalarına göre Valorant'a 6 yeni kahraman eklenecek. Ayrıca yeni haritaların gelmesi de bekleniyor.

Proje üreticilerinden olan Anna Donlon'ın paylaştığı videoda yeni gelen kahramanların farklı taktiksel yönleri olacağını duyurdu. Valorant'ta sevilen şeylerden biri karakterlerin ultisi olan üstün yetenekleri.

Donlon yeni kahramanlar geleceğini duyururken bir diğer büyük haberi de verdi. Yeni haritalar ve mevcut kahramanlara gelecek güncellemeler de merakla bekleniyor. Valorant yeni çıkan bir oyun olmasına rağmen, karakterler eklenmesi akıllara her yıl yeni karakterler ekleneceği fikrini getirdi. Bu da oyuncular için ilgi çekici bir durum olarak sayılabilir.

VALORANT NASIL OYNANIR?

Şu an oyunda 11 karakter bulunmaktadır. 5 v 5 karakter tabanlı, taktiksel nişancılık oyunu kategorisinde olan Valorant'ta oynadığınız kahramanlar aslında ajan olarak adlandırılmaktadır. Her ajanın farklı yetenekleri vardır. Ajanların güçlerini 4 kategoride ayıran Valorant, bütün yeteneklere hakim olmanız gereken bir video oyunudur ya da tek ajanda usta olmayı tercih edebilirsiniz.

Her 6 ayda bir yeni sezon gelecek olan oyunda, güncellemelerle birlikte yeni ajanlar gelmesi de bekleniyor. Valorant oyununda ilgi çeken bir diğer durum ise, kahramanların güçlerinin isimleri ve seslendirmeleri. Türkçe destekli oyunun ülkemizde çok rağbet görmesinin sebeplerinden biri olarak bu durum da öne çıkmaktadır.

VALORANT KARAKTERLERİ KİMLER? VALORANT AJAN ÖZELLİKLERİ NELER?

Kahramanların yeteneklerini kullanmak için C, Q, E ve X harflerine hakim olmalısınız, hangi tuşların hangi yetenekle entegre olduğuna belli bir süre sonra alışabilirsiniz.

Düellocu Jett, hafifleyerek yukarı zıplaması, jet gibi hızlı hareketleri, kafa karıştırıcı rüzgar ve bıçaklarını düşmanın üstüne attığı yeteneği ile öne çıkmaktadır.

Düellocu Raze, büyük silahları ve bombalarıyla karşı takıma alanı küçük eder. 4 farklı bombası ile ister C4 gibi yakından atıyor, isterseniz güdümlü bir bomba gibi atmaktadır.

Öncü Breach darbeleri oyun dengesi için çok kritiktir. Flaş bombası, fay hattı oluşturması, zelzele ve artçı sarsıntıları ile düşmanını yerinden oynatıyor.

Düellocu Reyna teke tek çatışma imparatoriçesi. Sömür yeteneği ile öldürdüğün düşmanından enerji al veya azlet ile görünmez ol. Kemgöz ile düşmanlarının seni görmesini engelle. İmparatoriçe yeteneğinle yenilmez ol!

Düellocu Phoenix, alevler ve patlamalarla düşmanını korkutur. Özel yeteneklerinden olan falso ile sağa ve sola doğru yön vererek ateş et. Yakar top, ateşten top ve yakardöner ile ateş atma yetenekleri ile düşmanına rahat vermez.

Gözcü Sage ile takım arkadaşlarınızı yeniden hayata döndürebilirsiniz. Yavaşlatan küre atarak rakip takımı yavaşlat veya takım arkadaşlarına can ver ve canlandır.

Öncü Sova okuyla düşmanlarına nefes aldırmıyor! Şok okuyla hasar verici bir alan oluştur, keşif oku ile düşmanın konumunu keşfet, avcının hiddetini kısıtlı sürede kere kullanarak düşmanını rahat bırakma!

Kontrol uzmanı Viper zehriyle asit dolu bölgeler oluşturuyor. Zehrin 4 farklı versiyonu ile düşmanı öldür.

Kontrol uzmanı Omen ile bir hayalet gibi hareket et! Paranoya yeteneği ile düşmanının görüş menzilini kısıtla, işaretli konuma ışınlan, gölge suretine bürün ve düşmanları yok et.

Kontrol uzmanı Brimstone, hava araçları ile takımı önde götürür. Özel yeteneklerinde yangın bombası, görüş kısıtlayan duman bulutu, seri ateş yeteneği ve seçili alanda kullandığı uydu saldırısı ile düşmana çok hasar verir.

Gözcü Cypher siber kafesi ile düşmanın görüşünü engeller ve onu yavaşlatır. Gizli kamera ile karşı takımın oyuncusunun konumunu açığa çıkar. Bubi tuzağı ve nöron hırsızı ile düşmanın kafasını karıştır.

VALORANT KAÇ GB? VALORANT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

6.9 GB boyutta olan oyun, Windows 7, 8, 10 64 bit için uygundur. 4 GB Ram ve 1 GB VRam ile oynanabilir. 32 bit desteklememektedir.

En düşük sistem gereksinimleri

CPU Intel Core 2 Duo E8400

GPU Intel HD 4000

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri/ 60 FPS için

CPU Intel i3 - 4150

GPU Geforce GT 730

Yüksek donanım özellikleri/ 144+ FPS

CPU Intel Core i5 - 4460 3.2 GHZ

GPU GTX 1050 Ti