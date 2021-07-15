Vali Yavuz, Derince İlçesi Muhtarlarımızla Bir Araya Geldi

Vali Seddar Yavuz, Körfez muhtarlar toplantısının ardından Derince İlçesi muhtarlarıyla da bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Seddar Yavuz, Körfez muhtarlar toplantısının ardından Derince İlçesi muhtarlarıyla da bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Toplantı öncesi Derince Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' konulu resim sergisini gezdi. Resim Öğretmeni Hakan Öztürk tarafından karşılanan ve bir süre sergiyi gezen Vali Yavuz, emeği geçenlere teşekkür ettikten sonra toplantının yapılacağı salona geçtiler.

Toplantıya; Derince Kaymakamı Cemil Aksak, İl Jandarma Komutanı Albay Ümit İlbayı, Derince Belediye Başkan V. Kenan Yalçın, daire müdürleri, kurum yetkilileri ve Derince ilçe muhtarları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan toplantıda; Vali Seddar Yavuz, katılımcılara teşekkürlerini sunarak konuşmalarını yaptı.

Devletin rolü ve kamu hizmetlerinin sunumu hakkında açıklamalarda bulunarak konuşmalarına başlayan Vali Yavuz: "Bu kadar hızlı değişen bilginin çabuk eskidiği, yeni bilgilerle donatıldığı ve bu arada da kurmaca haberlerle zihinlerin karıştığı bir dünyada devletin rolü, devletten beklenen davranış, tüm dünyayı ve ülkeyi sarsan pandemi, deprem ve bunun dışında terör örgütlerinin eylemleri gibi birçok hususu hep beraber yaşıyoruz. Dolaysıyla kimi zaman devlet hiçbir şeye karışmasın deniliyor, her şey huzur bulduğunda birçok kurum gereksiz gibi geliyor sonra bir salgınla karşılaşıyoruz devletin organizasyon yapması herkesin kafasında fikir olarak beliriyor. Bireysel hak ve özgürlüklerin artmasıyla vatandaşlar daha çok soru sormaya başlıyor. Burada hesap verilebilir, şeffaf bir devlet anlayışının hakim olması gerekiyor. Kısacası böylesine değişim ve dönüşüm iyi yönetilmesi gereken ve milletin patron olduğu, çalışanların esasında milletin hizmetkarı ve işçisi olduğu bir dünya bu. Burada gözden kaçırılmaması gereken bir şey kurumların itibarsızlaştırılmamasıdır. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti Devleti Osmanlının rakibi gibi gösterilir, Osmanlı Selçuklu'nun rakibi gibi gösterilir oysa ki hiçbiri diğerinin rakibi değildir, hepsi birbirinin devamıdır. Selçuklu sonra Osmanlı daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti zincirinin halkaları, hepsi Türk devletidir. Daha ötesi bir misyon yüklenmiştir İlay-i Kelimetullah'ı 1071'den sonra Balkanlara kadar taşımıştır ve ırkçılık bu topraklarda mesele olmamıştır. Dolayısıyla bu topraklarda hiçbir zaman kafatasçı ve ırkçı bir anlayışın hakim olabilmesi mümkün değildir ta ki geçmişimizle bağlarımızı koparmadığımız sürece, tarihsel birikimimize ihanet etmediğimiz sürece böyle bir şeyin bu topraklarda yaşaması mümkün değildir. Burada problem olan ihanettir. Bu dünde hoş görülmemiş bugün de. Devleti ve inançlarınızı yok etmek için oluşturulmuş hiçbir yapıya ne Türkiye'de ne de dünyada sempatiyle bakılır. Bireysel hak ve özgürlükleri sonuna kadar destekliyoruz. Bu arada devletin fonksiyonları, şeffaflığı, anlaşılabilir olması çok önemli. Son 20 yılda kabul edelim ki kamu yönetimi anlayışı çok ciddi reform edilmiştir. Daha hesap verebilir, daha şeffaf, müracaat yolları neredeyse sonsuz açılmıştır. Her vatandaş şimdi istediği yere müracaat edebiliyor. Bu yüzden siz çalışma arkadaşlarımdan isteğim milletin patron olduğunu, bizim hizmetkar olduğumuz anlayışını terk etmemenizdir. "

Vatandaşlarımızın Çok İyi Karşılanması Gerekiyor

Devlet anlayışımızda 'ulul emre itaat' anlayışı vardır diyen Vali Yavuz: "Bu Allah'a, Resulüne ve sizden olan yöneticilerinize samimiyet ister. Bu aslında Türk devlet yapısının bir şifresidir. Bu yüzden de devlet anlayışında isyan etmek fasık olsa bile baş kaldırmak, hiçbir zaman kabul görmemiştir. Dolayısıyla biz vatandaşı memnun edeceğiz sorunlarını çözeceğiz. Vatandaşlarımız çok iyi karşılanması gerekiyor. Dolayısıyla vatandaşı karşılarken her kim olursa olsun ayağa kalkmalıyız. Ekabirleri karşılayıp ondan sonra garibanlara da kalkmazsanız bu Allah'ın gücüne gider. Bu yüzden kimilerin kimi olun ama kimsesizlerin kimi olmayı unutmayın yoksa tahtlarınız tabut olur. Çünkü size emanet edilmiş bir görev bu, size baki değil, gelip gidiyoruz. Dolaysıyla evin sahibi değil misafiri gibi davranırsanız daha doğru bir perspektif çizmiş olursunuz. "

Pandemi'de 1, 5 Milyon Talep Karşılandı

Pandemi ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Yavuz: "Pandemi konusunda gerçekten devletimiz dünyaya örnek olabilecek güzellikte sağlam bir organizasyonla vatandaşımıza hizmet sundu. Şu an için Kocaeli ilinde evde bakım, evde sağlık hizmeti ve herhangi bir ihtiyacı dahil yaklaşık 1, 5 milyon civarında talep karşılanmıştır. Sosyal vefa destek gruplarına ya da hizmet alamadım diye şikayet eden neredeyse yok ve başarılıyız bu konuda. Demek ki bizim memurlarımız görev verildiğinde bu işi yapıyor. Özellikle muhtarlarımızla irtibat kurduk, onları aradık ve gerçekten gece gündüz çalıştınız. Aşılamayı 10- 15 gün içerisinde bitirebilirsek Kocaeli olarak büyük bir başarıya imza atmış olacağız. Bu ilde 180 tane yabancı sermayeli şirket var. Yaklaşık 3 bin tescili sanayi kuruluşu var ve günlük işe giden sayısı 670 bin'dir. Bütün bu şartlarda üretim hiç durmadan biz bu süreci oldukça iyi yönettik. Diğer teşekkürü sağlık çalışanlarımıza yapmamız gerekiyor. Kahraman sağlık çalışanlarımız hem liyakatleriyle hem de erdemli davranışlarıyla teşekkürü hakkettiler. Avrupa'ya bakın yaşlı insanları terk ettiler, öldü insanlar. Pandemi döneminde huzurevlerinde salgından hayatını kaybeden neredeyse hiç olmadı diyebiliriz. Bunu ancak güçlü bir medeniyete mensup milletler başarabilir. Bu yüzden net söyleyebilirim ki Türkiye ve Türk milleti dünyadaki en güçlü birkaç milletten bir tanesidir. Köklü geleneği olan bir millettir. "

Aşı Olalım, Toplumsal Bağışıklığı Kazanalım

Aşılama çalışmalarına da değinen Vali Yavuz: "Vaka sayıları şimdiden %25 %30 arttı. Şimdi toplumsal bağışıklığı kazanmamız lazım. Lütfen çocuklarınıza, mahalledeki insanlara anlatın bunu. Bu aşıyı olmamız ve minimum 150 bin kişiyi yakın zamanda aşılamamız lazım. Eğer bunu yapmazsak eylül ayında kısıtlamalar tekrar gelebilir. Bunun varyantları çoğalmadan süratle bastıralım. Çok mu memnunuz maske taktırmaktan? Değiliz. Bu yüzden rica ediyorum bu konunun altını çizin. Şimdi sadece Covid yok ki, başka hastalıkları ne zaman tedavi edeceğiz. Hastanenin bir kısmını Covid' e ayırıyoruz peki diğer hastalar ne olacak? Bu da başka bir sorun. Bu yüzden ben size inanıyorum günlük en az 30 bin aşı yapmamız lazım. Siz belirleyin biz gelelim ve aşılayalım. "

15 Temmuz Bir İşgal Hareketidir

Güçlü millet nasıl olur, 15 Temmuz'da gördünüz diyen Vali Yavuz 15 Temmuz olaylarına atıfta bulunarak açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "15 Temmuz'un aslında bir işgal hareketi olduğunu artık zihnimize yerleştirelim. Bu darbe teşebbüsü değildir, bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin işgal edilmesinin projesidir. Bu yapıların önüne geçebilmenin yolu eğitimdir. Dini eğitimi yeterli düzeyde vermediğimiz için insanlar bir şekilde başka yönlere doğru yönelebilirler. 28 Şubat olmasaydı 15 Temmuz olmazdı. Bunlar işgalci hareketidir. Bu konuda netiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne itaat ederiz, resmi makamlarından emir alırız. Bunun dışında çapraz, paralel devlet falan tanımayız. Mutlak itaat ancak Allah ve Resulüne aittir. Babaya dahi mutlak itaat yoktur. Bu açıdan çocuklarımıza dini eğitimi vermeliyiz. Bu konuda illa şunu yapın gibi bir tutumuz yok. Ama inancını insan doğru kaynaktan öğrenmelidir. Bu yüzden de 15 Temmuz etkinliklerine katılmanızı, bunu unutturmamanızı rica ediyorum. Unutturulan her katliam, soykırım, darbe tekrarlanır. Unutturulan her ne varsa tekrar eder. Tarih o yüzden tekerrür etmesin diye okutturulur. Tarihi roman diye okumayız, bir daha tekrarlanmasın diye okuruz. Bu yüzden şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımızı ifade ediyor sağlık afiyet diliyoruz. Yaklaşan Kurban Bayramınızı kutluyor, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en üst seviyeye çıkmasını diliyorum. "

Gönülden Gönüle' Projesinde 5 Bin Aileye Ulaştık

'Gönülden Gönüle' projesine de değinen Vali Yavuz, 5 binin üzerinde aileye ulaştık dedi: "Benim, eşimin ve kaymakam arkadaşlarımızın dolaştığı, kapı kapı gezdiğimiz ve birçoğunu kamuoyuna duyurmadığımız ve sizlerin de katıldığınız hane ziyaretlerimize daha da yoğunluk vereceğiz. Gittiğimiz yerde sizlere de haber vereceğiz. Geçtiğimiz Ramazan ayında eşim ile birlikte 407 aileyi kapı kapı gezdik. Bu ziyaretleri sadece şehit ailelerine ve gazilerimize değil, engelliler, yaşlılar, yetim ve öksüzler ile muhtaç ailelere yapıyoruz. Bu bakımdan her kesime dokunmaya devam edeceğiz. "

Çocuklarımıza Hep Beraber Sahip Çıkalım, Bataklığı Kurutalım

Özel Nedenlerin Engelleri ile Mücadele Projesinden de bahseden Vali Yavuz, gençliğimizi bağımlılıktan, suçlardan korumak için başlattığımız bu projede 25 bin çocuğa ulaştıklarını belirtti.

Bu sene hedefimiz 50 bin çocuğa ulaşmak diyen Vali Yavuz, şunları kaydetti: "Bu çocuklarımıza sorun çözme becerisi, öz güven kazandıracağız ve bu çocukları suçtan koruyacağız. Akademik başarısını arttıracağız, değerleriyle buluşturacağız. 19 faaliyet başlığımız var bununla ilgili ve her bir çocuğumuza özel bir reçetemiz var. Herkese aynı faaliyeti yapmıyoruz. Sizlerden Kaymakamlarımıza yardımcı olmanızı, ilçe müdürlerimizin her birinin hamilik yapmasını, buradaki önemli sanayi kuruluşları ve şirketleri bu projeye sahip çıkalım ki, bataklığı kurutalım. Çocuklarımızın elinden tutalım. Çocuğu 1. ya da 2. sınıf fark etmez nerede yakalayabiliyorsak elini sımsıkı tutalım ve ona sorun çözme becerisini kazandıralım, erdemli davranışlar kazandırarak öz güven sahibi insan haline getirelim. Milletimize devletimize faydalı insanlar olsunlar. Bizim istediğimiz sadece başarılı insan olmaları değil iyi insan olmaları için peşlerinde koşuyoruz. Başarılı insan tek ölçü değil. Çocuklarınızı sadece başarısıyla ölçmeyin, ahlakıyla ölçün. Ben valiyim diye çocuğum vali olacak diye bir şey yok. Hiçbir çocuğuma bugüne kadar baskı kurmadım. İstanbul'da geliştirdiğim bu projeyi 2009'dan bu yana devam ettiriyorum. Bu konuda destekçi olursanız çok mutlu olurum. Çocuklarınızı doğru rol model insanlarla bir araya getirin. " Ay Yıldızlı Al Bayrağımız Önceliğimizdir

Son olarak Vali Yavuz: "Her görüşten insan var ve her görüşten insana saygılıyız ama önceliğimiz Ay Yıldızlı Al Bayrağımız ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bunu kim öncelerse onun yanındayız. Türkiye Cumhuriyeti Devletine, Ay yıldızlı bayrağına, toprak bütünlüğüne göz dikenlerin gözlerini çıkaracağız, ellerini kıracağız. Bu konuda hiçbir tereddüt söz konusu değildir. Dolayısıyla bu kararlılığımız devam edecektir. Bu ülkenin vatandaşları bu ülkeye ihanet edemez. Bu güvenlik için yürütülen bir politika değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 'ni bizatihi yaşatma azmi ve kararlılığıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da, bizlerin de duruşu tam bu noktadadır. Katılımlarınız ve destekleriniz için bir kez daha hepinize çok teşekkür ediyorum. " dedi.

Muhtarlarımızın Sorun ve Talepleri Dinlendi

Muhtarlarımızın ihtiyaç ve sorunlarının ele alındığı ve yapılması gerekenler noktasında istişarelerin yapıldığı toplantıda; Vali Yavuz, gereğinin yapılması ve takip edilmesi hususunda orada hazır bulunan kurum müdür ve yetkililerine talimat verdi. Pandemi Sürecindeki Destek ve Katkılarından Dolayı Muhtarlarımıza Başarı Belgesi Verildi Pandemi sürecindeki gayretli çalışmaları ve birçok alanda verdikleri hizmetlerden ötürü muhtarlarımıza tek tek Başarı Belgelerini ve hediyelerini veren Vali Yavuz, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre