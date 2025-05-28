VALİ YARDIMCILARI KARARNAMESİ! 28 Mayıs nereye hangi vali yardımcısı atandı? Vali kararnamesinde hangi isimler yer alıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre birçok ilçeye yeni kaymakam atandı. İşte, Vali Yardımcıları Kararnamesi! 28 Mayıs nereye hangi vali yardımcısı atandı? Vali kararnamesinde hangi isimler yer alıyor?

28 MAYIS NEREYE HANGİ VALİ ATANDI?..

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Vali-Mülkiye Başmüfettişliği'ne Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli Valiliğine Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Valiliğine İstanbul Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer atandı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan kararla Tunceli ve Bilecik valiliklerine yeni atamalar yapıldı.

Karar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 35. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri doğrultusunda alındı.

Karara göre; Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak atandı. Tunceli Valiliğine Bilecik Valisi Şefik Aygöl getirildi.

Bilecik Valiliğine ise İstanbul-Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer atandı.

Atamalar, 28 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yürürlüğe girdi.

İşte atamalar:

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