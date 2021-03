Vali Şıldak'tan sanayi kuruluşlarına uyarı

(BALIKESİR- Vali Şıldak'tan sanayi kuruluşlarına uyarı

Artan vaka sayısına karşılık departman kapatma, üretimi gözden geçirme olabilecek

Vali Şıldak : "Güney Marmara'da 6 ilçemiz çok daha yüksek bir vaka artışı ile karşı karşıya"

65 yaş üstüne "Aşı olun" çağrısı

Vali Şıldak : Sanayi kuruluşlarına departman kapatma uygulanabilir, üretim gözden geçirilebilir

BALIKESİR - Balıkesir Valisi Hasan Şıldak resmi kurum ve kuruluşlar düzeyinde bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Bandırma ilçesinde pandemi süreci ve artan vakalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Şıldak, şehrin bazı caddelerinde denetime çıkarak gözlemlerde bulunup, vatandaşlarla ve esnaflarla görüştü.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Bandırma ilçesinde pandemi süreci kapsamında bazı resmi kurum ve kuruluşları ziyaret ederek, İlçe Kaymakamlığı önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Şıldak, bazı sanayi tesislerinde yüksek sayıda ve aniden gelişen vaka çıkışları yaşandığını ifade ederek, "Bazı sanayi tesislerimizde kuruluşlarda yüksek sayıda ve aniden gelişen vaka çıkışları yaşanıyor. Bundan sonraki süreçte sanayi tesislerimizdeki bu çıkışlara daha etkili şekilde anında müdahale edeceğiz. Buralarda her türlü tedbiri alacağız. Gerekirse buralarda departman kapatma, üretimin gözden geçirilmesi ve her türlü tedbiri Hıfzısıhha Kurullarımız vasıtasıyla almayı planlıyoruz. Sanayi kuruluşlarımıza, bütün işletmelerimize bir kez daha çağrı yapıyorum. Tedbirlerimizi orada uygulanması gereken kurallarımızı en hassas şekilde gözden geçirip, planlayalım, insanlarımızın sağlığını tehlikeye atmayalım" dedi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, geçtiğimiz pazartesi gününden bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında yapılan kabine toplantısından sonra açıklanan "Yeni Kontrollü Normalleşme" sürecini yaşadıklarını ifade ederek, "Ülkemizde geçtiğimiz Pazartesi gününden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında yapılan kabine toplantısından sonra açıklanmış olan yeni kontrollü normalleşme sürecini hep birlikte yaşıyoruz. 2 Mart tarihinden itibaren de yeni bir dönem olarak Dinamik Denetim Modeli uygulamaya geçirildi. Bu dönemde ilimiz nasıl bir durum sergilemektedir, seyri nasıl gitmektedir konusunda biz de yakından bir takip gerçekleştiriyoruz. Burada Kaymakamımız, Sağlık ve Güvenlik Birimlerimiz uygulamaları en iyi şekilde ortaya koymaya çalışıyorlar. Biz de ilden bütün Balıkesir genelinde tedbirlerimizi planlıyoruz. Ben iki hafta önce de buradaydım. Hem bir asayiş güvenlik hem de pandemi değerlendirme toplantısı yapmıştık" dedi.

"Güney Marmara'da 6 ilçemiz çok daha yüksek bir vaka artışı ile karşı karşıya"

Vali Şıldak, Bandırma'nın da dahil olduğu 6 ilçede yüksek vaka artışları ve mutasyonlu virüs yayılması görüldüğünü vurgulayarak, "Bandırma tabi en büyük ilçemiz olması ve kuzey ilçelerimizin merkezi konumunda bir nitelik taşıması, güçlü sanayi yapısı ve bir liman şehri olması hasebiyle virüsle mücadele konusunda baştan beri dikkatle izlediğimiz bir noktada bulunuyor. Son 3 haftadır ilimizde genel bir vaka sayısı yükselişi ile karşı karşıyayız. Ancak bu bölgemiz Bandırma merkezli kuzey ilçelerimiz, güney marmara olarak adlandırdığımız 6 ilçemiz çok daha yüksek bir vaka artışı ile karşı karşıya kaldı. Bunun bazı sebepleri var. Hem burada bir mutasyonlu virüs yayılımı söz konusu. Hem bazı sanayi tesislerimizde, toplu çalışma yapılan birimlerde sanayi kuruluşlarında çıkan vaka sayısının mutasyon etkisi ile çok daha hızlı yayılması suretiyle hızlı bir genişleme oldu. Başka ilçelerimize de hastalık taşındı. Bir de tabi Balıkesir'de öncesi süreçte vaka sayılarının kontrollü olarak yükselmesi, pik yaşamamızın önlenmiş olması, sürdürdüğümüz etkili mücadele sayesinde aşı çalışmalarına kadar pandemi sürecinin başarıyla yürütülmüş olmasının neticesinde halkımızdaki bağışıklık düzeyinin alt seviyelerde kalmış olması yeni bir yükselişi tetikledi. Bütün bunlar bir araya gelince Bandırma başta olmak üzere Gönen, Susurluk, Erdek ve Manyas ilçelerimizde son iki haftada kayda değer bir artış olduğunu görüyoruz ve bu artış halen devam ediyor. Bununla ilgili dinamik denetim modeli kapsamında bütün denetimlerimizi, alan çalışmalarımızı arttırmış durumdayız. En başta sanayi tesislerimiz olmak üzere bütün işletmeler, işyerleri, ticari müesseseler, cadde ve sokaklar, meydanlar, yeme içme tesisleri tam bir denetim baskısı ve kontrolü altında tutuluyor. Vatandaşlarımıza çağrılarımızı çok sık olarak yapıyoruz. Güvenlik birimlerimiz, polis, jandarma ve zabıtamız, esnaf odalarımızın, Ticaret Odalarımızın oluşturduğu denetim ekipleri, Sanayi Teknoloji Müdürlüğü bünyesinde kurduğumuz sanayi tesislerimizin kontrolüne ilişkin ekiplerimiz marifetiyle bu ilçelerimizde çok yoğun denetim gerçekleştiriyoruz" dedi.

65 yaş üstüne "Aşı olun" çağrısı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak 65 yaş üstü vatandaşlardan halen aşı olmak için randevu almayanların ve aşı olmayanların olduğunu ifade ederek, aşı stoklarının mevcut olduğunu ve bu yaş grubunda başvuran her vatandaşa aşı yapılmakta olduğunu vurguladı. Vali Hasan Şıldak, "Artık bu noktadan sonra aşının bütün halkımıza uygulanmasını bekliyoruz. Bu noktada şu çağrıyı da yapmak istiyorum. Sağlık Bakanlığımızın planlamasına göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız aşılanabiliyor. Halen bazı vatandaşlarımızın randevu almadığını ve aşı olmadığını görüyoruz. Bu yaş grubundaki bütün vatandaşlarımız bir an önce istirham ediyoruz aşılansınlar. Aşı randevularını kolaylıkla alabilirler. Aşılamalarını yapıyoruz. Aşı stoğumuz mevcut. Her başvuranın aşırı planlı şekilde yapılacak. Bandırma'da ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlarımız çok daha dikkatli olsunlar. Bu tedbirleri, bu yapılan denetim ve planlamaları dikkate alarak, uyarılara kulak vererek en titiz şekilde bu kontrollü dönemi geçirmemiz lazım. Mutasyonlu virüs daha hızlı yayılıyor. Daha çok kişiye bulaşıyor. İyileşme süresi daha fazla vakit alıyor. Bütün bunları göz önüne alarak Bandırma ve civar ilçelere yayılmış olan bu genişlemeyi durduralım. El birliğiyle durduralım. Devlet Kurumları olarak en iyi şekilde uyumlu bir çalışma ile vatandaşlarımıza sesleniyoruz tekrar. Bu denetimlerimizin amacı farkındalık oluşturmak ve vatandaşlarımızı uyarmaktır. Asla amacımız ceza uygulamak, esnafımızı daha da sıkıntıya sokmak değil. Gerek sokaktaki caddelerdeki vatandaşlarımızın gerekse işyerlerindeki esnafımızdan son kez rica ediyoruz. Biraz daha duyarlı olup sabretmeye devam etmek gerekiyor. İlimiz son gruplandırmaya göre kırmızı grupta. Ne zaman ki kırmızıdan turuncuya maviye doğru bir hareket yaparsak işyerlerimiz, okullarımız tam olarak açılabilecek. Aksi takdirde bu şekilde kontrollü bir hayata devam etmek zorunda kalacağız. Biz bunu istemiyoruz. Bütün odalarımız, meslek kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz birlikte hareket ederek vatandaşlarımızın bir an önce rahatlamasını istiyoruz. Sağlık Müdürlüğümüz, Emniyet Müdürlüğümüz, Jandarma Komutanlığımız, Kaymakamlıklarımızın büyük çabası var. Bu süreci bütün personelimiz sahada Balıkesir genelinde 4 bin personelle, Bandırma ilçemizde de 500 personelle Kaymakamımızın koordinasyonunda denetim yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız şudur. Dikkat edelim, mutasyonlu virüs bizi yormasın. İnsanımızın canına mal olmasın, hastanelerimize kimse başvurmak zorunda kalmasın, en sağlıklı şekilde bu süreci atlatalım. Hastanemizde herhangi bir yatak sorunumuz, hizmet yetersizliği söz konusu değildir. Ama biz hiçbir vatandaşımızın bu hastalığa yakalanmasını, hele hele hastaneye, acil servise başvurmasını istemeyiz" dedi.

Sanayi kuruluşlarına departman kapatma uygulanabilir, üretim gözden geçirilebilir

Vali Şıldak, bazı sanayi tesislerinde yüksek sayıda ve aniden gelişen vaka çıkışları yaşandığını ifade ederek, "Bazı sanayi tesislerimizde kuruluşlarda yüksek sayıda ve aniden gelişen vaka çıkışları yaşanıyor. Bundan sonraki süreçte sanayi tesislerimizdeki bu çıkışlara daha etkili şekilde anında müdahale edeceğiz. Buralarda her türlü tedbiri alacağız. Gerekirse buralarda departman kapatma, üretimin gözden geçirilmesi ve her türlü tedbiri Hıfzısıhha Kurullarımız vasıtasıyla almayı planlıyoruz. Sanayi kuruluşlarımıza, bütün işletmelerimize bir kez daha çağrı yapıyorum. Tedbirlerimizi orada uygulanması gereken kurallarımızı en hassas şekilde gözden geçirip, planlayalım, insanlarımızın sağlığını tehlikeye atmayalım. Uygulamalarımız İçişleri Bakanlığımız tarafından bize verilen talimatların uygulanması ile sınırlı kalıyor. Yapılması gereken de budur. Bütün ülke genelinde bir koordinasyon sağlanmazsa farklı uygulamalar ortaya çıkabilir. Bizim tabi ildeki gidişata göre ilgili Bakanlıklarla istişare ederek, danışarak yeni kararlar alma ihtimalimiz var. Vaka sayılarındaki düşüşü sağlayamazsak, durduramazsak bu yönde de adımlar atacağız. Şu an mevcut uygulamada olan kural ve tedbirlerin yeterli olduğunu düşünüyoruz. Yeter ki vatandaşlarımız bunlara uysun ve riayet etsin. Filyasyon ekibimiz bir eve ya da işyerine gittiği zaman vaka çıkmış hastanın öncesinde kaç kişi ile irtibatı var bunu tespit edemezsek hastalığı önleyemiyoruz. Maalesef son günlerde vatandaşlarımızın bu konudaki bilgileri tam ve doğru olarak sağlık birimlerimize aktarmadığını görüyoruz. Bu bizi üzmektedir. Hastalığı kontrol altına almak konusunda buna ihtiyacımız var. Bunun hem adli hem de idari olarak müeyyidesi de var. Para cezası ve adli işlem yönünde herhangi bir cezai işlemle karşılaşmaması için vatandaşlarımızın herşeyden önce de insanlarımızın sağlığını düşünerek bu konuda doğru bilgileri paylaşmalarını, hekimlerimize bilgileri vermelerini istirham ediyoruz. Hastalığın en çok yayıldığı yerlerden biri de ev ziyaretleri. Bu maalesef bütün ilçelerimizde ve köylerimizde bu şekilde. Evlere yapılan ziyaretlerin durdurulmasını, akraba, eş dost ziyaretleri, gün yapılması, mevlüt okutulması, nişan merasimi gibi tüm bunların bir süre daha yapılmamasını rica ediyoruz. Çok önemli altını çiziyorum. Bundan dolayı çok fazla yayılım olduğunu ne yazık ki biliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM ALDEMİR