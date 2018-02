Vali Kaymak'tan Mobilyacılara "Rusya'ya Açılın" Önerisi

Mobilyacı iş adamlarının Rusya pazarına açılması gerektiğini belirten Samsun Valisi Osman Kaymak, bu konuda Samsun Valiliği olarak mobilyacı iş adamlarına gereken desteği vereceklerini belirtti.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Mobilyacı İş Adamları Derneği(MOBİD)'nin düzenlediği kahvaltı programına katıldı. Kahvaltıdan sonra bir konuşma yapan Vali Kaymak, Samsun'un konumu itibariyle pazarlama konusunda önemli bir noktada olduğunu belirtti.

"Dört ulaşım aksı üzerindeyiz"

Samsun'da göreve başlayalı 6-7 ay olduğunu belirten Vali Kaymak, "Yöreyi ve insanları tanımaya çalışıyoruz. Yöreyi ve insanları tanımadan doğru kararı vermek çok zor. Fırsatımız oldukça sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmeye çalışıyoruz. Marka mobilyalar çıktıktan sonra Türkiye'deki esnaflar özellikle bu işi sanatkar olarak yapan mobilyacı arkadaşların zor durumda kaldıklarını biliyoruz. Arkadaşlar şunu görmemiz lazım Samsun için her zaman şunu söylüyoruz. Samsun Karadeniz'in amiral gemisidir. Biz burada bölge iliz. Sizler de bu bölgenin mobilya sektörünün liderleri olacaksınız. Samsun her alanda diğer illere önderlik yapacak konumdadır. Bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Sizler kendinizi bir mala ulaşmada, malı üretmede, yeni eleman çalıştırmada, ürettiği malı pazarlama konusunda diğer illerden daha avantajlı görmelisiniz. Onun için değişik projeler yapmalısınız. Arkadaşlar birlikte çalışmak, teknolojinin imkanlarını kullanmak, devletimizin sunduğu imkanları kullanmak çok önemlidir. Bir araya gelip Türkiye'yi çok iyi görmek lazım. Şuan bizim için Rusya tarafı güzel bir pazardır. Sizler Rusya pazarına açılarak bizlerin de elimizden ne gelirse yapacağımız bir şey olursa valilik olarak her zaman buna hazırız. Arkanızdayız. Sizlere kapımız her zaman açıktır. Bugün 55'inci kahvaltımızı mobilya sektörü temsilcileri ile gerçekleştiriyoruz. Duyarlı insanlar, çevresini gözlemleyen olaylara gerekirse müdahale eden, fikir belirleyen ve tavır alan durumundadırlar. Samsun potansiyeli olan bir il ama biz bu potansiyeli iyi kullanamıyoruz. Dört ulaşım aksı üzerindeyiz. Bu avantajımızı iyi kullanmamız gerekmektedir" dedi.

"Samsun kalkındıkça ülkemiz kalkınacaktır"

Tekkeköy Lojistik Merkezi'nin yakında hizmete gireceğini belirten Vali Kaymak, "Bu Lojistik Merkez sizler için de çok avantajlıdır. Bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Samsun'da herkes işini bir rekabet ortamında içerisinde yapması gerekiyor. Aynı zamanda kanaatkar olmamız lazım. Bizler Ahi Evran kültüründen gelen esnaflarız. Birbirimizin işçisini ustasını çalarak, onun yaptığı modeli çalarak yapmak hak değil, bir yerlere gelmek içinde bileğinin gücüyle çalışmamız lazım. O anlamda da o konulara duyarlı olarak işimizi yapalım. Onun için güzel Samsun, kalkınan Samsun demeliyiz. Samsun kalkındıkça ülkemiz kalkınacaktır" diye konuştu.

"Bazı kesimler ÖSO'ya terörist diyorlar"

Zeytin Dalı Harekatı hakkında açıklamalarda bulunan Vali Kaymak, "Bazı kesimler ÖSO'ya terörist diyorlar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gitsin diye ülkeyi bölmek isteyen insanlarımız var. Ben ilin valisi ve Osman Kaymak olarak da ülkemin bölünmesine göz yumamam. Bunu bir vatandaş olarak görmemiz gerekiyor. Ben ülkemi seviyorum, ülkemin birliğini, ülkemin bağımsızlığını seviyorum, güçlü Türkiye'yi seviyorum. Samsunluların çok duyarlı olduğunu düşünüyorum. Samsun vatansever insanlardır. Bunu Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkarak göstermişlerdir. Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ülkemizin bölünmez bütünlüğüyle ilgilidir. Bu operasyon yapılamasaydı orada kurulacak olan Kürt devleti Türkiye'nin güvenliğini büyük ölçüde tehlikeye düşürecekti. Görüyorsunuz o bölgeden bizim illerimizi rahatsız edici şekilde füzeler atılıyor ve askerlerimiz şehit oluyor. Bu operasyon kaçınılmazdı. Bazı medya kuruluşları tarafından bu operasyon gerekli değildi şeklinde bir algı yaratıp, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenler var. Yıllardır Türkiye'de askerlerimizi şehit eden PKK belası bugün orada tam bir çekirdek bularak, kendisine iyi bir konum yakalamak istiyor. Bunu yapması durumunda güvenliğimiz tehlikede olacaktır. Biz orada Kürtlere karşı bir operasyon yapmıyoruz, terörist bir örgüte karşı mücadele veriyoruz. Oraya işgalci olarak da girmiyoruz, askerimiz, Mehmetçiğimiz huzur getirmek için orada. Rabb'im yardımcıları olsun, onları muhafaza eylesin" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Kaymak, bir enstitü tarafından gerçekleştirilen "Uluslararası Pazarlama ve Satış Teknikleri" eğitimine katılan dernek üyelerine belgelerini verdi.

Programa;Samsun MOBİD Başkanı Erkan Malkoç, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Samsun Şube Başkanı Haluk Tan da katıldı. - SAMSUN