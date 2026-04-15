Fenerbahçe taraftarını üzen gelişme

Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor’u konuk edeceği karşılaşmada İspanyol futbolcu Marco Asensino’nun forma giymesi beklenmiyor.

  • Fenerbahçe'nin 17 Nisan Cuma günü Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçta Marco Asensio'nun forma giymesi beklenmiyor.
  • Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları Can Bartu Tesisleri'nde Domenico Tedesco yönetiminde antrenmanla devam etti.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında 17 Nisan Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. 

ISINMA, ÇABUKLUK VE KOORDİNASYON HAREKETLERİ

Can Bartu Tesisleri’nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda, iki gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmaların ardından noktalandı.

ASENSIO’NUN ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA OYNAMASI BEKLENMİYOR

Beşiktaş ile oynanan derbi maçta yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen ve Kayserispor deplasmanında takımdan uzak kalan Marco Asensio’nun tedavisi devam ediyor. Tecrübeli futbolcunun, Çaykur Rizespor mücadelesinde de forma giymesi beklenmiyor. Bir süredir formasından uzak kalan İsmail Yüksek, takımla birlikte çalıştı. Aktif dinlenme süreci geçiren Milan Skriniar ise özel program eşliğinde bireysel olarak saha çalışmalarını sürdürdü.

Cemre Yıldız
