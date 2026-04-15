Şanlıurfa'da 16 kişiyi yaralayan okul saldırganı, 1 gün önce gözaltına alınmış

Şanlıurfa'da bir liseye düzenlediği silahlı saldırıda 16 kişiyi yaralayıp ardından intihar eden saldırganın, "Bu okulda saldırı olacak, hepinizi yok edeceğim" paylaşımları nedeniyle okul müdürü tarafından şikayet edildiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan saldırganın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

  • Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 19 yaşındaki Ömer Ket, av tüfeğiyle 16 kişiyi yaraladı ve intihar etti.
  • Saldırgan, 'Bu okulda saldırı olacak, hepinizi yok edeceğim' paylaşımları nedeniyle olaydan bir gün önce gözaltına alındı ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
  • Saldırganın, devamsızlık nedeniyle sınıfta kalması ve açık lisede başarısız olması sonucu eğitim hayatının sona ermesinden okul müdürünü sorumlu tuttuğu iddia edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Rüştü Küçükömer Caddesi’ndeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde önceki gün 19 yaşındaki Ömer Ket, av tüfeğiyle okula girip rastgele ateş açtı.

16 KİŞİYİ YARALAYIP İNTİHAR ETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aralarında öğrencilerin de bulunduğu 16 kişi yaralanırken, saldırgan ise okulun içerisine gizlendi. Şüpheli, ekiplerin uyarısına rağmen teslim olmayınca bölgeye özel harekat ekipleri de sevk edildi. Ket, aynı silahla intihar etti.

PAYLAŞIMLARI NEDENİYLE GÖZALTINA ALINMIŞ

Olayın yankıları sürerken dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, "Bu okulda saldırı olacak, hepinizi yok edeceğim" paylaşımlarının ardından okul müdürünün Ket'i şikayet ettiği öğrenildi.

İFADESİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILMIŞ

Gözaltına alınan şahsın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı belirlendi. Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalan şahsın açık lisede de başarılı olamadığı, eğitim hayatının sona ermesinden müdürü sorumlu tuttuğu iddia edildi.

dünkü haberle bu çelişiyor yalnız

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

