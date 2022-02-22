Uzun süredir ortalarda görünmeyen Sedat Peker ortaya çıktı - Haberler
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Uzun süredir ortalarda görünmeyen Sedat Peker ortaya çıktı

Haberler.com, Servet Uzun - Güncel
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Uzun süredir ortalarda görünmeyen Sedat Peker ortaya çıktı

Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker, bir süredir ne paylaşım yapıyor ne de tweet atıyor. Aylardır ortalarda görünmeyen Sedat Peker'i, eşi Özge Peker, Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımlarda Peker ve ailesinin parka gittiği görülüyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan ve internet erişimlerinin engellendiği söylenen Sedat Peker, uzun bir aradan sonra ilk kez göründü.

Servet Uzun
Servet Uzun
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Birleşik Arap Emirlikleri, Sedat Peker, BAE, Güncel, Haberler

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