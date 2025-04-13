UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE! KANAL D canlı yayın ekranı ile Uzak Şehir 21. bölüm izle full HD, kesintisiz! Uzak Şehir'de kim ölüyor?

Kanal D'nin sevilen yapımlarından biri olan Uzak Şehir, 21. bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Duygusal ve sürükleyici hikayesiyle izleyicilerin ilgisini çeken dizi, yeni bölümüyle yine gündemde. Dizinin yayın saatini ve canlı izleme seçeneklerini öğrenmek isteyen izleyiciler, "Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman başlıyor, saat kaçta yayınlanacak, canlı yayın bağlantısı var mı?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm saat kaçta başlayacak? Uzak Şehir 20. bölümde ne oldu, 21. bölüm canlı izleme linki var mı? İşte, merak edilen tüm detaylar…

UZAK ŞEHİR 20. BÖLÜMDE NE OLDU?

Alya, annesi Fikriye'nin bu topraklara dönüş nedeninin Cihan'ın sahip olduğu güçle bağlantılı olduğunu düşünür. Ancak Fikriye'nin gizlemeye devam ettiği çok daha derin sırlar vardır. Cihan ise Alya'nın ruh halindeki değişimlerin ardında ne yattığını çözmeye çalışırken, Alya sadece Cihan'a annesinden gördüğü acıları anlatır. Alya'nın içindeki yaraları Fikriye'yi uzaklaştırarak hafifleteceğine inanan Cihan, onun eline dönüş bileti verir. Ancak Fikriye, bu topraklara geliş nedenini açıkladığında, buradan kolay kolay vazgeçmeyeceğini de net bir şekilde ortaya koyar.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Bu sırada Nare, olanaksız aşkı uğruna annesi Sadakat'i karşısına alırken, bu kez Şahin onun yalnız kalmasına izin vermez. Aynı çıkmazı yaşayan Kaya'ya gizlice destek olan Şahin, Zerrin adına son kez elinden geleni yaptığını bilmektedir.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM

Uğur ise Cihan'dan uzaklaşmaya çalışırken, Alya'ya beklenmedik bir teklif sunar. Alya bu teklifi geri çevirse de, bu kararın oğlu için ciddi bir tehdit oluşturduğunun farkındadır. Her şey karmaşık bir hal almışken, Cihan Deniz ortadan kaybolur. Herkes Deniz'i bulmak için seferber olurken, Alya ile Sadakat arasında ilk defa anneliğe dair bir empati köprüsü kurulur.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM