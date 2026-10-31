Kadro dışı kaldı! Fenerbahçe-Göztepe maçında ilk 11'ler belli oldu

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Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi ağırlayacak.

MAÇ SAAT 19.00'DA

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Mehmet Kısal yapacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Alan Kijas oturacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Levent, Oppong, Skriniar, Semedo, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Kerem, Oğuz, Lukaku.

Göztepe: Arda Özçimen, Taha, Noah Sonko-Sundberg, Bokele, Arda Okan, Anjorin, Miroshi, Akonnor, Antunes, Henrique, Juan.

GREENWOOD KADRODA YOK

Fenerbahçe'nin İngiliz kanat oyuncusu Mason Greenwood, maç kadrosunda yer almadı.