Ünlüler tatilde: Aşk, söylentide kaldı

Ünlüler, her gittikleri yerde olduğu gibi, dünyanın önde gelen tatil beldelerinde de sürekli objektiflerin takibinde.

Ünlüler, her gittikleri yerde olduğu gibi, dünyanın önde gelen tatil beldelerinde de sürekli objektiflerin takibinde. İşte ünlülerin kumsal halleri.

HEM TATİL, HEM İŞ GEZİSİ

Model Irina Shayk, arkadaşlarıyla birlikte Ibiza adasında plaj keyfi yaparken görüntülendi. Tanıtım yüzü olduğu firmanın tanıtım filmi için Mert Alaş'ın objektifinin karşısına geçen Shayk, çekimden sonra da arkadaşlarıyla yorgunluk attı.

ADI KANYE WEST İLE ANILMIŞTI

Kahverengi bir bikini giyen Shayk, uzun uzun yüzdü. Serinledikten sonra da kumsala çıkıp güneşlendi. Aktör Bradley Cooper ile ilişisinden Lea adında bir kızı bulunan Shayk, kumsalda arkadaşlarıyla şakalaşıp neşeli anlar yaşadı. Geçtiğimiz aylarda Kanye West ile yeni bir aşka yelken açtığı iddialarıyla gündemde olan Shayk, ünlü müzisyenle birkaç kez dışında hiç birlikte görüntülenmedi.

ÜLKE ÜLKE GEZİYOR

Bir başka ünlü model Sara Sampaio da meslektaşı Kelsey Merritt ile birlikte Korsika'da. Podyum arkadaşları Jasmine Tookes'in bekarlığa veda partisi için Hırvatistan'da bulunan Sampaio ile Merritt daha sonra da rotalarını Korsika'ya çevirdi.

ARKADAŞI DA YANINDA

Sampaio ile aynı yatta tura çıkan Kelsey Merritt de tıpkı meslektaşı gibi bol bol denize girip güneşlendi. İki modelin o günü de mavi sularda geçti.

AİLE TATİLİ

Ünlü oyuncu Charlize Theron, çocukları Jackson ile August ve annesi Gerda eşliğinoe Yunanistan'da tatil yapıyor. Sosyal medyada iki çocuğuyla birmlikte nadir paylaşımlarından birini yapan Theron, önceki gün de yine mavi yolculukta görüntülendi.

NEŞELİ KAHKAHALAR

Bir ara annesi, çocukları ve yanındaki arkadaşı eşliğinde su sporlarıyla ilgilenen güzel oyuncu, zaman zaman neşeli kahkahalar da attı. Theron, tatilde siyah renkten vazgeçmedi. Önce siyah bikini, sonra da siyah mayo ile görüntülendi.

BİR YANDA AŞK, BİR YANDA TATİL, DİĞER YANDA DA İŞ

Bir yandan çalışıp bir yandan da tatil yapan modellerden biri de Alessandra Ambrosio. Memleketi Brezilya'ya bulunan Ambrosio'ya yeni sevgilisi Richard Lee de eşlik ediyor. İki sevgili, bir ara el ele kumsalda yürüdü. Ambrosio bir yandan tatil keyfi yaparken diğer yandan da kendi plaj giyimi markasının katalog çekimlerini de gerçekleştiriyor.

AŞIKLARIN KUMSAL SOHBETİ

DJ David Guetta ve sevgilisi Jessica Ledon tatil için Yunanistan'ın Mykonos adasını seçti. İki sevgili önceki gün de kumsalda görüntülendi. Bir ara deniz kenarında duran çift, uzun uzun sohbet etti. Daha sonra David Guetta ile sevgilisi Ledon, kendilerine ilgi gösteren ve fotoğraf çektirmek isteyen diğer tatilcileri de kırmadı.

ESKİ KAİNAT GÜZELİ

Eski Kainat Güzeli Rachael Finch da Avustralya'ya görüntülendi. Yeşil bikinisiyle plaja giden Finch kusursuz fiziğiyle dikkat çekti. Finch daha sonra şortunu ve tişörtünü giyerek kumsalda koşu yaptı. Böylece formunu koruma sırlarından birini de gözler önüne serdi.

NEYDİ, NE OLDU!

TV ünlüsü James Argent de bu yazın en çok konuşulan ünlülerinden biriydi. Tam 44 kilo veren Argent, çıktığı Marbella tatilinde bu değişimiyle herkesi şaşırttı.

AVRUPA TURUNA DEVAM

Yaz aylarının büyük bir bölümünü tatilde geçiren Kate Hudson ve sevgilisi Danny Fujikawa ve çocukları ile birlikte çıktığı Avrupa turunu sürdürüyor. Önce Yunanistan'ı gezen Hudson ve ailesi şimdi de İtalya, Umbria'ya geçti. Hudson, tatilde çektiği fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaşmayı sürdürüyor.

Kaynak: Hürriyet