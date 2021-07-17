Ünlü şarkıcı Hadise öyle bir frikik verdi ki, ortalığı resmen yıktı geçti

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla yürek hoplattı. Güzel şarkıcının pozu, hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Kaan Yıldırım'la ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşadığı iddia edilen ünlü şarkıcı Hadise, tatiline devam ediyor. Hadise, tatil yaptığı anlardan fotoğraf karelerini de hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmiyor. Ancak Hadise'nin son yaptığı paylaşım, beğeni butonunun çökmesine neden oldu.

DERİN YIRTMAÇLI ELBİSE

Derin yırtmaçlı elbisesiyle poz veren Hadise'nin güneşten korunmak için taktığı hasır şapka ile oluşturduğu kombin, ilgi gördü. Kombinine uygun şekilde kahverengi bir terlik giyen Hadise, verdiği pozlarla bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

"HARİKA GÖRÜNÜYORSUN"

Hadise'nin "Mutlu hafta sonları" notuyla paylaştığı fotoğrafa, kısa sürede çok sayıda yorum geldi. Hadise'nin hayranları, "Çok güzel görünüyorsun", "Yaz günü ateş ediyorsun", Bu ne güzellik meleğim" gibi ifadeler kullandı.

İşte Hadise'nin sosyal medyayı sallayan o pozları: