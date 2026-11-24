Kevin De Bruyne, Premier Lig'in mali kurallarını ihlalden suçlu bulunan eski kulübü Manchester City'ye sahip çıktı. 35 yaşındaki Belçikalı yıldız, kulübün şampiyonlukları geri alınsa bile duygularının "asla değişmeyeceğini" söyledi. BBC'nin haberine göre De Bruyne, salı günü Napoli formasıyla Şampiyonlar Ligi maçı için Etihad Stadı'na dönüyor.

De Bruyne, City'de geçirdiği 10 yılda 6 Premier Lig şampiyonluğu ve 2023'teki Şampiyonlar Ligi zaferi dahil 16 kupa kazandı. 2025'te bonservissiz olarak Napoli'ye transfer oldu.

"DÜRÜST OLMAK GEREKİRSE BURASI BENİM KULÜBÜM"

Belçikalı futbolcu, "Elbette pek çok şey yaşanıyor ama bununla ilgili hiçbir şeyi değiştiremem. Futbolcu olarak yaptıklarımla gurur duyuyorum ve dürüst olmak gerekirse burası benim kulübüm" dedi.

Kulübün sahiplerini sevdiğini belirten De Bruyne, "Futbol dışında da pek çok konuyu konuştuk. Başkan Khaldoon Al Mubarak ile bir kulübün nasıl satın alınacağını bile konuştum" ifadelerini kullandı.

830 MİLYON STERLİNLİK GİZLİ FİNANSMAN

Eylül ayında açıklanan karara göre bağımsız komisyon, City'nin 830 milyon sterlini aşan gizli finansmanı perdelemek için bazı ticari ortaklarıyla "göstermelik sözleşmeler" yaptığı sonucuna vardı. Kulübe verilecek ceza henüz belli değil; seçenekler arasında yüklü para cezası, puan silme, Premier Lig'den düşürülme ve şampiyonlukların geri alınması bulunuyor.

Manchester City suçlamaları reddediyor ve karara itiraz ediyor.

"HERKES SINIRDA OYNUYOR"

Eski kulübüne "utanç" diyenler konusunda bir şey yapamayacağını söyleyen De Bruyne, "Hayatta elbette kurallar var ama bana sorarsanız herkes sınırda oynuyor. Ben beyaz çizgilerin arasında oynadım" dedi. Yıldız oyuncu, "İnsanların beni bir futbolcu olarak ya da bizim oyunumuzu nasıl gördüğü konusunda pek fikir değiştireceğini sanmıyorum ama herkesin kendi görüşü var" diye ekledi.

City formasıyla 400'den fazla maça çıkıp 108 gol atan De Bruyne için Etihad Stadı'nın önüne heykel dikileceği, Mayıs 2025'teki veda maçının ardından duyurulmuştu.

Kaynak: BBC