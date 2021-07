Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu, Bakırköy'de düzenlendi

Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler anısına düzenlenen Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu gerçekleştirildi.

Bakırköy Belediyesi ile Türkiye Bosna Sancak Derneğinin "Unutma Unutturma" sloganıyla düzenlediği koşu, Yeşilköy'de başladı. Florya'dan dönüş yapan yaklaşık 1000 katılımcı, 8 bin 372 metrelik parkuru başlangıç noktasında tamamladı.

Koşunun startını Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar verdi. Organizasyona Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç ile MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da katıldı.

Organizasyonda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan büyükelçi Adis Alagiç, "Bugün Srebrenitsa'da Boşnaklara yapılan soykırımın kurbanlarını hüzünle hatırladığımız bir gün. Böyle önemli faaliyetler ile destek verdiğiniz için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz zaten tek milletiz ve beraber kötülük, soykırım bir daha tekrarlanmasın diye dayanışma içinde duruyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ve Türkleri bu konuda tüm dünyaya örnek olarak görüyoruz. Her zaman bizim yanımızdasınız. 8 bin 372 insan, erkek, kadın veya çocuk bakılmaksızın katledildi. Soykırım, modern insanlık tarihinin en büyük suçlarından biri. 'Zulümden uzak kalanlar ve zulme maruz kalanlar eşit davranmadığı ve tepki göstermediği sürece adalet yerini bulmaz.' diye bir söz var. Adaletin yerini bulması lazım. Suçlular cezaya, kurbanlar ise adalete tabidir." diye konuştu.

Balkanlar'da Sancak bölgesinde doğan Boşnak asıllı eski milli futbolcu Saffet Sancaklı ise "26 yıl önce Avrupa'nın göbeğinde, herkesin gözünün önünde büyük bir soykırım yapıldı. Birleşmiş Milletler, orayı güvenli bölge ilan etmişken Sırplara nasıl teslim ettiklerini unutmayacağız. Müslümanları nasıl katlettiklerini unutturmamak için bu tarz etkinlikler yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç, bir daha böyle soykırımlar yaşanmaması için Srebrenitsa'nın unutulmaması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"11 Temmuz 1995 yılında Srebrenitsa'da, Avrupa'nın göbeğinde 8 bin 372 Boşnak vatandaşımız 1 hafta içinde katledildi. 1992-1995 yılları arasında yaklaşık 220 bin Müslüman kardeşimiz işkence edilerek öldürüldü, katledildi. Bir daha böyle bir katliam ve soykırımın yaşanmaması adına buna karşı durmalıyız. Bugün 19 vatandaşımız daha toprağa veriliyor. Buna rağmen 8 bin 372 şehidimizden bin 701 şehidimizin hala izine rastlanmadı. Parçalanarak toplu mezarlara gömüldüler. Bu organizasyonun adı 'Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu' ama bugüne kadar yaşanan tüm soykırımlara karşı durma, hepsini lanetleme ve bundan sonra dünyanın hiçbir yerinde böyle soykırımların yaşanmaması adına bu etkinliği düzenledik. Dünyanın hiçbir yerinde yaşanmaması için unutulmamalı, unutturulmamalı."

Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar ise "Srebrenitsa, yalnızca bir semboldür. Bosna Hersek'in her yerinde soykırımlar olmuştur, her yerinde toplu mezarlar bulunmuştur. Maalesef Avrupa'nın adaleti sadece kendileri için adalet. Boşnak soykırımını kabul etmiyorlar. Srebrenitsa'da 8 bin 372 Boşnak acı çektirilerek öldürüldü ve toplu mezarlara gömüldü. Hollanda askeri ve Birleşmiş Milletler'in gözetiminde Sırp Çetnikler'e kendi elleriyle teslim ettiler. Burada 8 bin 372 metre koşacağız. Her adımımızda orada katledilen insanları anacağız. Bir daha böyle bir soykırım olmaması için uğraşıyoruz. Unutmayacağız, unutturmayacağız." şeklinde görüş belirtti.

Koşuya katılanlara günün anısına üzerinde Srebrenitsa çiçeği motifi olan madalya verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay