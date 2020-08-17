Ülke bayrakları | Dünyadaki tüm ülkelerin bayrak resimleri - Hangi bayrak hangi ülkeye aittir? Her ülkenin kendisine ait milli bayrağı bulunmaktadır. Dünyada Birleşmiş Milletler'e üye 194 ülke bulunuyor. Bunun dışında 200'den fazla toplam ülke yer alıyor. Peki ülkelerin bayrakları nelerdir, tüm ülke bayrak resimleri alfabetik sıraya göre sizlerle...

Her ülkenin kendine özel milli bayrağı vardır. Bazı bayraklarda simge, logo yer alabilirken bazılarında ise sadece renk çeşitleri yer alıyor. Mesela bizim bayrağımızda Ay-Yıldız simgeleri mevcuttur. Bizim bayrağımızın arka planı kırmızı renktir. Bu şekilde diğer ülkelerin de kendi bayrakları vardır. Bayraklarda yer alan simgeler genellikle o ülkenin sembolü demektir.

Daha önceden dünyada kaç ülke var, isimleri nelerdir hepsini size yazmıştık. Şimdi ise bu ülkelerin bayrak resimlerini paylaşacağız.

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BAYRAK NEDİR?

Bayrak, bir ülkeyi veya kurumu temsil eden renkli kumaşa verilen isimdir. Genellikle uzun bir sopa ya da direğin ucunda salınırlar. Her ülkenin kendisine özel bağımsızlığını simgeleyen bir bayrağı bulunmaktadır. Birkaç istisna ülke dışında genellikle tüm ülkelerin bayrağı dikdörtgen şeklindedir.

ÜLKE BAYRAKLARI

Alfabetik sıraya göre ülke bayraklarının resimleri aşağıdaki gibidir.

A Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Abhazya

Afganistan

Almanya

Amerika Birleşik Devletleri

Andorra

Angola

Arnavutluk

Antigua ve Barbuda

Arjantin

Avustralya

Avusturya

Azerbaycan

B Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Bahamalar

Bahreyn

Bangladeş

Barbados

Belçika

Belize

Benin

Beyaz Rusya

Bhutan

Birleşik Arap Emirlikleri

Bolivya

Birleşik Krallık

Bosna-Hersek

Bostvana

Brezilya

Brunei

Bulgaristan

Burkina Faso

Burundi

C Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Cezayir

Cibuti

Cook Adaları

Ç Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Çad

Çek Cumhuriyeti

Çin

D Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Danimarka

Doğu Timor

Dominika

Dominik Cumhuriyeti

E Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Ekvador

Ekvator Ginesi

El Salvador

Endonezya

Eritre

Ermenistan

Estonya

Etiyopya

F Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Fas

Fiji

Fildişi Sahili

Filipinler

Filistin

Finlandiya

Fransa

G Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Gabon

Gambiya

Gana

Gine

Gine-Bissau

Grenada

Guatemala

Guyana

Güney Afrika Cumhuriyeti

Güney Kore

Güney Osetya

Güney Sudan

Gürcistan

H Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Haiti

Hırvatistan

Hindistan

Hollanda

Honduras

I Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Irak

İ Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

İran

İrlanda

İspanya

İsrail

İsveç

İsviçre

İtalya

İzlanda

J Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Jamaika

Japonya

K Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Kamboçya

Kamerun

Kanada

Karadağ

Katar

Kazakistan

Kenya

Kıbrıs Cumhuriyeti

Kırgızistan

Kiribati

Kolombiya

Komorlar

Kongo Cumhuriyeti

Kongo DC

Kosta Rika

Kosova

Kuveyt

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Kuzey Kore

Kuzey Makedonya

Küba

L Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Laos

Lesotho

Letonya

Liberya

Libya

Lihtenştayn

Litvanya

Lübnan

Lüksemburg

M Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Macaristan

Madagaskar

Malavi

Maldivler

Malezya

Mali

Malta

Marshall Adaları

Mauritius

Meksika

Mikronezya Federal Devletleri

Mısır

Moğolistan

Moldova

Monako

Moritanya

Mozambik

Myanmar

N Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Namibya

Nauru

Nepal

Nijer

Nijerya

Nikaragua

Niue

Norveç

O Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Orta Afrika Cumhuriyeti

Ö Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Özbekistan

P Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Pakistan

Palau

Panama

Papua Yeni Gine

Paraguay

Peru

Polonya

Portekiz

R Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Romanya

Ruanda

Rusya

S Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Saint Kitts ve Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent ve Grenadinler

Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti

Samoa

San Marino

Sao Tome ve Principe

Senegal

Seyşeller

Sırbistan

Sierra Leone

Singapur

Slovakya

Slovenya

Solomon Adaları

Somali

Sri Lanka

Sudan

Surinam

Suriye

Surudi Arabistan

Svaziland (Esvatini)

Ş Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Şili

T Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Tacikistan

Tanzanya

Tayland

Tayvan

Togo

Tonga

Trinidad ve Tobago

Tunus

Tuvalu

Türkiye

Türkmenistan

U Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Uganda

Ukrayna

Umman

Uruguay

Ü Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Ürdün

V Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Vanuatu

Vatikan

Venezuela

Vietnam

Y Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Yeşil Burun Adaları

Yemen

Yeni Zelanda

Yunanistan

Z Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Zambiya

Zimbabve

Ülke bayrakları kaynak : Vikipedi