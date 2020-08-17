Ülke bayrakları | Dünyadaki tüm ülkelerin bayrak resimleri - Hangi bayrak hangi ülkeye aittir?
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Ülke bayrakları | Dünyadaki tüm ülkelerin bayrak resimleri - Hangi bayrak hangi ülkeye aittir?

Her ülkenin kendisine ait milli bayrağı bulunmaktadır. Dünyada Birleşmiş Milletler'e üye 194 ülke bulunuyor. Bunun dışında 200'den fazla toplam ülke yer alıyor. Peki ülkelerin bayrakları nelerdir, tüm ülke bayrak resimleri alfabetik sıraya göre sizlerle...

Ülke bayrakları | Dünyadaki tüm ülkelerin bayrak resimleri - Hangi bayrak hangi ülkeye aittir?
17.08.2020 10:17 | Son Güncelleme: 17.08.2020 10:35

Her ülkenin kendine özel milli bayrağı vardır. Bazı bayraklarda simge, logo yer alabilirken bazılarında ise sadece renk çeşitleri yer alıyor. Mesela bizim bayrağımızda Ay-Yıldız simgeleri mevcuttur. Bizim bayrağımızın arka planı kırmızı renktir. Bu şekilde diğer ülkelerin de kendi bayrakları vardır. Bayraklarda yer alan simgeler genellikle o ülkenin sembolü demektir.

Daha önceden dünyada kaç ülke var, isimleri nelerdir hepsini size yazmıştık. Şimdi ise bu ülkelerin bayrak resimlerini paylaşacağız.

DÜNYADA KAÇ ÜLKE VAR? TÜM ÜLKELERİN İSİMLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN...

BAYRAK NEDİR?

Bayrak, bir ülkeyi veya kurumu temsil eden renkli kumaşa verilen isimdir. Genellikle uzun bir sopa ya da direğin ucunda salınırlar. Her ülkenin kendisine özel bağımsızlığını simgeleyen bir bayrağı bulunmaktadır. Birkaç istisna ülke dışında genellikle tüm ülkelerin bayrağı dikdörtgen şeklindedir.

ÜLKE BAYRAKLARI

Alfabetik sıraya göre ülke bayraklarının resimleri aşağıdaki gibidir.

A Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Ülke bayrakları | Dünyadaki tüm ülkelerin bayrak resimleri - Hangi bayrak hangi ülkeye aittir?
  • Abhazya
  • Afganistan
  • Almanya
  • Amerika Birleşik Devletleri
  • Andorra
  • Angola
  • Arnavutluk
  • Antigua ve Barbuda
  • Arjantin
  • Avustralya
  • Avusturya
  • Azerbaycan

B Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Ülke bayrakları | Dünyadaki tüm ülkelerin bayrak resimleri - Hangi bayrak hangi ülkeye aittir?
  • Bahamalar
  • Bahreyn
  • Bangladeş
  • Barbados
  • Belçika
  • Belize
  • Benin
  • Beyaz Rusya
  • Bhutan
  • Birleşik Arap Emirlikleri
  • Bolivya
  • Birleşik Krallık
  • Bosna-Hersek
  • Bostvana
  • Brezilya
  • Brunei
  • Bulgaristan
  • Burkina Faso
  • Burundi

C Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Ülke bayrakları | Dünyadaki tüm ülkelerin bayrak resimleri - Hangi bayrak hangi ülkeye aittir?
  • Cezayir
  • Cibuti
  • Cook Adaları

Ç Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Ülke bayrakları | Dünyadaki tüm ülkelerin bayrak resimleri - Hangi bayrak hangi ülkeye aittir?
  • Çad
  • Çek Cumhuriyeti
  • Çin

D Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Ülke bayrakları | Dünyadaki tüm ülkelerin bayrak resimleri - Hangi bayrak hangi ülkeye aittir?
  • Danimarka
  • Doğu Timor
  • Dominika
  • Dominik Cumhuriyeti

E Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Ülke bayrakları | Dünyadaki tüm ülkelerin bayrak resimleri - Hangi bayrak hangi ülkeye aittir?
  • Ekvador
  • Ekvator Ginesi
  • El Salvador
  • Endonezya
  • Eritre
  • Ermenistan
  • Estonya
  • Etiyopya

F Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Ülke bayrakları | Dünyadaki tüm ülkelerin bayrak resimleri - Hangi bayrak hangi ülkeye aittir?
  • Fas
  • Fiji
  • Fildişi Sahili
  • Filipinler
  • Filistin
  • Finlandiya
  • Fransa

G Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Ülke bayrakları | Dünyadaki tüm ülkelerin bayrak resimleri - Hangi bayrak hangi ülkeye aittir?
  • Gabon
  • Gambiya
  • Gana
  • Gine
  • Gine-Bissau
  • Grenada
  • Guatemala
  • Guyana
  • Güney Afrika Cumhuriyeti
  • Güney Kore
  • Güney Osetya
  • Güney Sudan
  • Gürcistan

H Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Ülke bayrakları | Dünyadaki tüm ülkelerin bayrak resimleri - Hangi bayrak hangi ülkeye aittir?
  • Haiti
  • Hırvatistan
  • Hindistan
  • Hollanda
  • Honduras

I Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Ülke bayrakları | Dünyadaki tüm ülkelerin bayrak resimleri - Hangi bayrak hangi ülkeye aittir?
  • Irak

İ Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Ülke bayrakları | Dünyadaki tüm ülkelerin bayrak resimleri - Hangi bayrak hangi ülkeye aittir?
  • İran
  • İrlanda
  • İspanya
  • İsrail
  • İsveç
  • İsviçre
  • İtalya
  • İzlanda

J Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Ülke bayrakları | Dünyadaki tüm ülkelerin bayrak resimleri - Hangi bayrak hangi ülkeye aittir?
  • Jamaika
  • Japonya

K Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Ülke bayrakları | Dünyadaki tüm ülkelerin bayrak resimleri - Hangi bayrak hangi ülkeye aittir?
  • Kamboçya
  • Kamerun
  • Kanada
  • Karadağ
  • Katar
  • Kazakistan
  • Kenya
  • Kıbrıs Cumhuriyeti
  • Kırgızistan
  • Kiribati
  • Kolombiya
  • Komorlar
  • Kongo Cumhuriyeti
  • Kongo DC
  • Kosta Rika
  • Kosova
  • Kuveyt
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  • Kuzey Kore
  • Kuzey Makedonya
  • Küba

L Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Ülke bayrakları | Dünyadaki tüm ülkelerin bayrak resimleri - Hangi bayrak hangi ülkeye aittir?
  • Laos
  • Lesotho
  • Letonya
  • Liberya
  • Libya
  • Lihtenştayn
  • Litvanya
  • Lübnan
  • Lüksemburg

M Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Ülke bayrakları | Dünyadaki tüm ülkelerin bayrak resimleri - Hangi bayrak hangi ülkeye aittir?
  • Macaristan
  • Madagaskar
  • Malavi
  • Maldivler
  • Malezya
  • Mali
  • Malta
  • Marshall Adaları
  • Mauritius
  • Meksika
  • Mikronezya Federal Devletleri
  • Mısır
  • Moğolistan
  • Moldova
  • Monako
  • Moritanya
  • Mozambik
  • Myanmar

N Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Ülke bayrakları | Dünyadaki tüm ülkelerin bayrak resimleri - Hangi bayrak hangi ülkeye aittir?
  • Namibya
  • Nauru
  • Nepal
  • Nijer
  • Nijerya
  • Nikaragua
  • Niue
  • Norveç

O Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Ülke bayrakları | Dünyadaki tüm ülkelerin bayrak resimleri - Hangi bayrak hangi ülkeye aittir?
  • Orta Afrika Cumhuriyeti

Ö Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Ülke bayrakları | Dünyadaki tüm ülkelerin bayrak resimleri - Hangi bayrak hangi ülkeye aittir?
  • Özbekistan

P Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Ülke bayrakları | Dünyadaki tüm ülkelerin bayrak resimleri - Hangi bayrak hangi ülkeye aittir?
  • Pakistan
  • Palau
  • Panama
  • Papua Yeni Gine
  • Paraguay
  • Peru
  • Polonya
  • Portekiz

R Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Ülke bayrakları | Dünyadaki tüm ülkelerin bayrak resimleri - Hangi bayrak hangi ülkeye aittir?
  • Romanya
  • Ruanda
  • Rusya

S Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Ülke bayrakları | Dünyadaki tüm ülkelerin bayrak resimleri - Hangi bayrak hangi ülkeye aittir?
  • Saint Kitts ve Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Vincent ve Grenadinler
  • Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti
  • Samoa
  • San Marino
  • Sao Tome ve Principe
  • Senegal
  • Seyşeller
  • Sırbistan
  • Sierra Leone
  • Singapur
  • Slovakya
  • Slovenya
  • Solomon Adaları
  • Somali
  • Sri Lanka
  • Sudan
  • Surinam
  • Suriye
  • Surudi Arabistan
  • Svaziland (Esvatini)

Ş Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Ülke bayrakları | Dünyadaki tüm ülkelerin bayrak resimleri - Hangi bayrak hangi ülkeye aittir?
  • Şili

T Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Ülke bayrakları | Dünyadaki tüm ülkelerin bayrak resimleri - Hangi bayrak hangi ülkeye aittir?
  • Tacikistan
  • Tanzanya
  • Tayland
  • Tayvan
  • Togo
  • Tonga
  • Trinidad ve Tobago
  • Tunus
  • Tuvalu
  • Türkiye
  • Türkmenistan

U Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Ülke bayrakları | Dünyadaki tüm ülkelerin bayrak resimleri - Hangi bayrak hangi ülkeye aittir?
  • Uganda
  • Ukrayna
  • Umman
  • Uruguay

Ü Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Ülke bayrakları | Dünyadaki tüm ülkelerin bayrak resimleri - Hangi bayrak hangi ülkeye aittir?
  • Ürdün

V Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Ülke bayrakları | Dünyadaki tüm ülkelerin bayrak resimleri - Hangi bayrak hangi ülkeye aittir?
  • Vanuatu
  • Vatikan
  • Venezuela
  • Vietnam

Y Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Ülke bayrakları | Dünyadaki tüm ülkelerin bayrak resimleri - Hangi bayrak hangi ülkeye aittir?
  • Yeşil Burun Adaları
  • Yemen
  • Yeni Zelanda
  • Yunanistan

Z Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Ülke bayrakları | Dünyadaki tüm ülkelerin bayrak resimleri - Hangi bayrak hangi ülkeye aittir?
  • Zambiya
  • Zimbabve

Ülke bayrakları kaynak : Vikipedi

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