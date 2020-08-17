Ülke bayrakları | Dünyadaki tüm ülkelerin bayrak resimleri - Hangi bayrak hangi ülkeye aittir?
Her ülkenin kendisine ait milli bayrağı bulunmaktadır. Dünyada Birleşmiş Milletler'e üye 194 ülke bulunuyor. Bunun dışında 200'den fazla toplam ülke yer alıyor. Peki ülkelerin bayrakları nelerdir, tüm ülke bayrak resimleri alfabetik sıraya göre sizlerle...
Her ülkenin kendine özel milli bayrağı vardır. Bazı bayraklarda simge, logo yer alabilirken bazılarında ise sadece renk çeşitleri yer alıyor. Mesela bizim bayrağımızda Ay-Yıldız simgeleri mevcuttur. Bizim bayrağımızın arka planı kırmızı renktir. Bu şekilde diğer ülkelerin de kendi bayrakları vardır. Bayraklarda yer alan simgeler genellikle o ülkenin sembolü demektir.
Daha önceden dünyada kaç ülke var, isimleri nelerdir hepsini size yazmıştık. Şimdi ise bu ülkelerin bayrak resimlerini paylaşacağız.
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BAYRAK NEDİR?
Bayrak, bir ülkeyi veya kurumu temsil eden renkli kumaşa verilen isimdir. Genellikle uzun bir sopa ya da direğin ucunda salınırlar. Her ülkenin kendisine özel bağımsızlığını simgeleyen bir bayrağı bulunmaktadır. Birkaç istisna ülke dışında genellikle tüm ülkelerin bayrağı dikdörtgen şeklindedir.
ÜLKE BAYRAKLARI
Alfabetik sıraya göre ülke bayraklarının resimleri aşağıdaki gibidir.
A Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:
- Abhazya
- Afganistan
- Almanya
- Amerika Birleşik Devletleri
- Andorra
- Angola
- Arnavutluk
- Antigua ve Barbuda
- Arjantin
- Avustralya
- Avusturya
- Azerbaycan
B Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:
- Bahamalar
- Bahreyn
- Bangladeş
- Barbados
- Belçika
- Belize
- Benin
- Beyaz Rusya
- Bhutan
- Birleşik Arap Emirlikleri
- Bolivya
- Birleşik Krallık
- Bosna-Hersek
- Bostvana
- Brezilya
- Brunei
- Bulgaristan
- Burkina Faso
- Burundi
C Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:
- Cezayir
- Cibuti
- Cook Adaları
Ç Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:
- Çad
- Çek Cumhuriyeti
- Çin
D Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:
- Danimarka
- Doğu Timor
- Dominika
- Dominik Cumhuriyeti
E Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:
- Ekvador
- Ekvator Ginesi
- El Salvador
- Endonezya
- Eritre
- Ermenistan
- Estonya
- Etiyopya
F Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:
- Fas
- Fiji
- Fildişi Sahili
- Filipinler
- Filistin
- Finlandiya
- Fransa
G Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:
- Gabon
- Gambiya
- Gana
- Gine
- Gine-Bissau
- Grenada
- Guatemala
- Guyana
- Güney Afrika Cumhuriyeti
- Güney Kore
- Güney Osetya
- Güney Sudan
- Gürcistan
H Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:
- Haiti
- Hırvatistan
- Hindistan
- Hollanda
- Honduras
I Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:
- Irak
İ Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:
- İran
- İrlanda
- İspanya
- İsrail
- İsveç
- İsviçre
- İtalya
- İzlanda
J Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:
- Jamaika
- Japonya
K Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:
- Kamboçya
- Kamerun
- Kanada
- Karadağ
- Katar
- Kazakistan
- Kenya
- Kıbrıs Cumhuriyeti
- Kırgızistan
- Kiribati
- Kolombiya
- Komorlar
- Kongo Cumhuriyeti
- Kongo DC
- Kosta Rika
- Kosova
- Kuveyt
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
- Kuzey Kore
- Kuzey Makedonya
- Küba
L Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:
- Laos
- Lesotho
- Letonya
- Liberya
- Libya
- Lihtenştayn
- Litvanya
- Lübnan
- Lüksemburg
M Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:
- Macaristan
- Madagaskar
- Malavi
- Maldivler
- Malezya
- Mali
- Malta
- Marshall Adaları
- Mauritius
- Meksika
- Mikronezya Federal Devletleri
- Mısır
- Moğolistan
- Moldova
- Monako
- Moritanya
- Mozambik
- Myanmar
N Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:
- Namibya
- Nauru
- Nepal
- Nijer
- Nijerya
- Nikaragua
- Niue
- Norveç
O Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:
- Orta Afrika Cumhuriyeti
Ö Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:
- Özbekistan
P Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:
- Pakistan
- Palau
- Panama
- Papua Yeni Gine
- Paraguay
- Peru
- Polonya
- Portekiz
R Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:
- Romanya
- Ruanda
- Rusya
S Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:
- Saint Kitts ve Nevis
- Saint Lucia
- Saint Vincent ve Grenadinler
- Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti
- Samoa
- San Marino
- Sao Tome ve Principe
- Senegal
- Seyşeller
- Sırbistan
- Sierra Leone
- Singapur
- Slovakya
- Slovenya
- Solomon Adaları
- Somali
- Sri Lanka
- Sudan
- Surinam
- Suriye
- Surudi Arabistan
- Svaziland (Esvatini)
Ş Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:
- Şili
T Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:
- Tacikistan
- Tanzanya
- Tayland
- Tayvan
- Togo
- Tonga
- Trinidad ve Tobago
- Tunus
- Tuvalu
- Türkiye
- Türkmenistan
U Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:
- Uganda
- Ukrayna
- Umman
- Uruguay
Ü Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:
- Ürdün
V Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:
- Vanuatu
- Vatikan
- Venezuela
- Vietnam
Y Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:
- Yeşil Burun Adaları
- Yemen
- Yeni Zelanda
- Yunanistan
Z Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:
- Zambiya
- Zimbabve
Ülke bayrakları kaynak : Vikipedi