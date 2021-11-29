Uçakların inemediği İstanbul Havalimanı'nda fırtınanın şiddetini gösteren görüntü! İnsanlar uçmamak için etrafa tutundu - Haberler
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Uçakların inemediği İstanbul Havalimanı'nda fırtınanın şiddetini gösteren görüntü! İnsanlar uçmamak için etrafa tutundu

Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Güncel

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar yerlerinden söküldü. Şehirde vatandaşlara hayatı kabusa çeviren lodos, İstanbul Havalimanı'nda yolculara da zor anlar yaşattı. Uçuşların yapılamadığı İstanbul Havalimanı'nda çekilen bir görüntüde, insanların şiddetli fırtına nedeniyle savrulmamak için çevredeki direklere ve kapılara tutunmaya çalıştığı görülüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Uçakların inemediği İstanbul Havalimanı'nda fırtınanın şiddetini gösteren görüntü! İnsanlar uçmamak için etrafa tutuldu

Uçakların inemediği İstanbul Havalimanı'nda fırtınanın şiddetini gösteren görüntü! İnsanlar uçmamak için etrafa tutuldu

Uçakların inemediği İstanbul Havalimanı'nda fırtınanın şiddetini gösteren görüntü! İnsanlar uçmamak için etrafa tutuldu

Uçakların inemediği İstanbul Havalimanı'nda fırtınanın şiddetini gösteren görüntü! İnsanlar uçmamak için etrafa tutuldu

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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