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X'e giremeyen kullanıcılar isyan etti

X'e giremeyen kullanıcılar isyan etti
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Sosyal medya platformu X, 20 Temmuz itibarıyla küresel bir erişim sorunuyla karşı karşıya kaldı. Farklı ülkelerden eş zamanlı olarak gelen şikayetler, platformda ana sayfanın yüklenmemesi, içeriklerin görüntülenememesi ve giriş hataları gibi ciddi teknik aksaklıklar yaşandığını ortaya koydu. Sorunun bireysel bağlantılardan ziyade doğrudan sunuculardan kaynaklandığı ihtimali üzerinde durulurken, yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

20 Temmuz itibarıyla sosyal medya platformu X'e dünya genelinde erişim sorunları yaşanıyor. Birçok kullanıcı, platformu kullanırken teknik aksaklıklarla karşılaştığını bildiriyor.

Kullanıcılar, ana sayfanın yüklenmemesi ve akışın yenilenmemesi, Tweetlerin, videoların ve görsellerin görüntülenememesi ve uygulamaya giriş yaparken yaşanan bağlantı hataları ile ilgili bildirimlerde bulundu.

DÜNYA GENELİNDE YAŞANIYOR

Şikayetlerin sadece tek bir bölgeden değil, farklı ülkelerden eş zamanlı olarak gelmesi dikkat çekti. Bu durum, problemin bireysel veya bölgesel internet bağlantılarından ziyade doğrudan platformun sunucularından kaynaklanan küresel bir sorun olduğu ihtimalini güçlendiriyor. Konuyla ilgili yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi

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