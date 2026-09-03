Aleyna Tilki arkadaş arıyor! Adayda bakın ne istiyor

Aleyna Tilki, yaklaşan konserleri için İstanbul’da yoğun bir hazırlık dönemine girdi. Bir süredir kamp yaptığını belirten şarkıcı, bu süreçte kendisine eşlik edecek bir arkadaş aradığını sosyal medya hesabından duyurdu.

ARADIĞI ÖZELLİKLERİ TEK TEK SIRALADI

Tilki, yanında bulunacak kişinin yalnızca arkadaşlık etmesinin yeterli olmadığını belirterek aradığı özellikleri de paylaştı.

Ünlü şarkıcı; komik, empati yeteneği güçlü, doğayı seven ve yürüyüş yapmaktan hoşlanan birini aradığını belirtti. Tilki’nin listesinde daha sıra dışı kriterler de yer aldı.

Şarkıcı, aradığı kişide “Üstün zekalı olsun”, “Dark side’ıyla (karanlık tarafıyla) barışık olsun” ve “Özgürlük takıntısı olsun” şartlarını aradığını açıkladı.

Kaynak: Haberler.com