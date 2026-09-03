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Ece Seçkin sahnede dans edecekken kendini durdurdu! Nedeni şaşırttı

Ece Seçkin sahnede dans edecekken kendini durdurdu! Nedeni şaşırttı Haber Videosunu İzle
Ece Seçkin sahnede dans edecekken kendini durdurdu! Nedeni şaşırttı
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Hamileliği nedeniyle bir süre dinlenmesi önerilen Ece Seçkin, 20 gün sonra yeniden sahne aldı. Dans koreografisine katılmak üzereyken hamile olduğunu hatırlayan ünlü şarkıcının kendisini durdurduğu anlar dikkat çekti.

  • Ece Seçkin, pilot Çağrı Terlemez ile 2021 yılında evlendi ve yaklaşık dört aylık hamile olduğu belirtildi.
  • Doktorunun dinlenme tavsiyesi üzerine konserlerine ara veren Seçkin, yaklaşık 20 gün sonra yeniden sahneye çıktı.
  • Sahne performansı sırasında hamileliğini hatırlayıp dansa katılmaktan vazgeçen Seçkin, dans koreografisinde yer almadı.

2021 yılında pilot Çağrı Terlemez ile nikâh masasına oturan Ece Seçkin, bir süredir özel hayatıyla gündemde. Hamile olduğunu duyuran ünlü şarkıcı, bu süreçte doktorunun tavsiyesi üzerine konserlerine kısa bir ara verdi.

Yaklaşık dört aylık hamile olduğu belirtilen Seçkin, bir süre boyunca bu konudaki iddialara sessiz kalmıştı. Daha sonra belirginleşen karnıyla verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşarak hamilelik haberini hayranlarıyla duyurdu.

HAMİLELİĞİNİ PAYLAŞIMLARIYLA DUYURDU

Ece Seçkin’in karnının belirginleştiği fotoğrafları kısa sürede takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Anne olmak için gün sayan şarkıcıya çok sayıda tebrik mesajı gönderildi.

20 GÜN SONRA SAHNEYE GERİ DÖNDÜ

Doktorunun hamilelik döneminde dinlenmesini tavsiye etmesi üzerine sahne çalışmalarına ara veren Seçkin, yaklaşık 20 günün ardından yeniden konser verdi.

Sahne performansı sırasında dans ekibine katılmak üzere hazırlanan şarkıcı, bir anda hamile olduğunu hatırlayarak kendisini durdurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, Seçkin’in hareketi izleyenleri güldürdü.

DANS KOREOGRAFİSİNDE YER ALMADI

Hamileliği nedeniyle dans bölümünde yer almayan Ece Seçkin, sahnedeki performansını buna göre sürdürdü. Sağlığına dikkat ederek yeniden sevenleriyle buluşan şarkıcının dönüşü ilgiyle karşılandı.

Kaynak: Haberler.com
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