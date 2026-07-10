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X çöktü mü, neden çöktü? 10 Temmuz Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

X çöktü mü, neden çöktü? 10 Temmuz Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?
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Temmuz ayının ikinci haftasında bazı X (Twitter) kullanıcılarının dile getirdiği erişim ve bağlantı sorunlarına ilişkin paylaşımlar, 10 Temmuz 2026 Cuma günü sosyal medyada yeniden gündem oldu. Akışın yenilenmemesi, gönderilerin geç yüklenmesi ve içeriklerin görüntülenmesinde yaşanan aksaklık iddiaları nedeniyle kullanıcılar, "X çöktü mü, neden açılmıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 10 Temmuz'da X (Twitter) çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

10 Temmuz günü X platformunda yaşandığı öne sürülen erişim problemleri, sosyal medya kullanıcılarının gündemindeki yerini koruyor. Akışın güncellenmemesi, paylaşımların yüklenmesinde gecikmeler ve uygulamada görüldüğü belirtilen performans sorunları nedeniyle kullanıcılar platformdaki son durumu araştırmayı sürdürüyor. Konuya ilişkin merak edilen detaylar haberimizin devamında...

X PLATFORMUNDA 10 TEMMUZ'DA ERİŞİM SORUNU MU YAŞANIYOR?

10 Temmuz itibarıyla bazı kullanıcılar, X platformunda kısa süreli erişim ve performans sorunları yaşadıklarını ifade ediyor. İçerik akışının yenilenmemesi, gönderilerin geç yüklenmesi ve platforma erişimde zaman zaman yaşanan aksaklıklar sosyal medya paylaşımlarında yeniden gündeme geldi.

TEKNİK SEBEPLER NELER OLABİLİR?

Sosyal medya platformlarında zaman zaman görülebilen bu tür erişim sorunlarının; sunucu yoğunluğu, sistem güncellemeleri, bakım çalışmaları veya altyapı kaynaklı teknik problemlerden kaynaklanabileceği değerlendiriliyor. Özellikle yoğun kullanımın yaşandığı saatlerde geçici performans düşüşleri meydana gelebiliyor.

KULLANICILAR NE YAŞADI?

10 Temmuz itibarıyla bazı kullanıcılar ana sayfa akışının yenilenmediğini, paylaşımların geç yüklendiğini ve zaman zaman giriş problemleriyle karşılaştıklarını belirtiyor. Ayrıca içerik yükleme, bildirimler ve gönderi görüntüleme sırasında yaşanan gecikmeler de kullanıcıların en sık dile getirdiği sorunlar arasında yer alıyor.

X NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

Erişim sorunu iddialarının ardından kullanıcılar, platformun ne zaman normal çalışma düzenine döneceğine ilişkin resmî açıklamaları bekliyor. X'te yaşanan teknik duruma ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, yetkililerden yapılabilecek olası açıklamalar ve platformdaki son durum kullanıcılar tarafından izlenmeye devam ediyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
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