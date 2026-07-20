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Zeynep Bastık'tan dikkat çeken açıklama: 4 yıldır adımı X'te aratmıyorum

Zeynep Bastık'tan dikkat çeken açıklama: 4 yıldır adımı X'te aratmıyorum
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Şarkıcı Zeynep Bastık, katıldığı bir programda kariyerinin ilk yıllarında maruz kaldığı linç süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bastık, sosyal medyada kendisi hakkında yazılanları uzun süredir takip etmediğini belirterek, "4 yıldır adımı X'te aratmıyorum" dedi.

  • Zeynep Bastık, psikolojik olarak zorlandığı bir dönem geçirdiği için düzenli olarak terapi alıyor.
  • Bastık, X'te kendi adını 4 yıldır aratmadığını ve hakkındaki paylaşımları takip etmediğini söyledi.
  • Kariyerinin başında hakkında yalan haberler yapıldığını düşünen Bastık, bu süreci daha çok çalışarak aşmaya odaklandı.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Kaan Ölker'in sunduğu "Popcast" programında yaşadığı süreçte psikolojik olarak zorlandığını ve bu nedenle düzenli olarak terapi aldığını ifade etti. Bastık, "Linçlenmem uzun sürdü ve asla bitmedi. Psikolojik olarak zorlandığım bir dönemdi. Şu an ise keyfim yerinde. Terapi de buna çok etki etti. Hâlâ düzenli olarak terapi alıyorum" diyerek mental olarak iyileştiğinin altını çizdi.

Sosyal medyada hakkında yapılan paylaşımları artık takip etmediğini söyleyen Bastık, "İnsanlar konuşacak. Sen kendini ve seni sevenler seni biliyor diyorum. Yazılanlara inanmak isteyen biri varsa inanır. Bunu nasıl kontrol edebilirim? O yüzden oralardan çıktım. Benimle ilgili yazılanlara bakmıyorum. X'te adımı 4 yıldır aratmıyorum" ifadelerini kullandı.

Bastık, kariyerinin başında hakkında yalan haberler yapıldığını düşündüğünü de dile getirerek, ekibiyle birlikte bu süreci daha çok çalışarak aşmaya odaklandıklarını söyledi.

Ünlü olmanın sanıldığı kadar kolay olmadığını da vurgulayan Bastık, özellikle kariyerinin ilk dönemlerinde insanların kendisi hakkında ne düşündüğünü fazlasıyla önemsediğini belirtti. 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumları4ytnb24mcy:

mantıklı çok iyi şeyler çıkmaz bence :)

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