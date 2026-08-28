Kısmetse Olur’un olay çifti yıllar sonra yeniden bir arada!

Bir dönemin popüler yarışması Kısmetse Olur’un ilk sezonunda yer alan Melis Buse Betkayan ve Semih Kurtulmuş, yıllar sonra bir araya geldi.

Yarışma sürecinde yaşadıkları inişli çıkışlı ilişkiyle dikkat çeken ikili, izleyiciler tarafından “MelSem” olarak anılıyordu. Aşkları kadar yaşadıkları ayrılıklarla da gündeme gelen Betkayan ve Kurtulmuş, yarışmanın hafızalarda kalan çiftlerinden biri olmuştu.

Uzun zaman sonra bir araya gelen ikili, birlikte çektikleri videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Samimi görüntüleriyle dikkat çeken Betkayan ve Kurtulmuş’un paylaşımı, eski Kısmetse Olur günlerini yeniden akıllara getirdi.

“MelSem” olarak tanınan ikilinin yıllar sonra aynı videoda yer alması, yarışmanın ilk sezonunu takip edenler için nostaljik bir buluşma oldu.

Kaynak: Haberler.com