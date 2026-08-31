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Pelin Akil’in ardından Aynur Aydın’dan şaşırtan metal deneyi!

Pelin Akil’in ardından Aynur Aydın’dan şaşırtan metal deneyi! Haber Videosunu İzle
Pelin Akil’in ardından Aynur Aydın’dan şaşırtan metal deneyi!
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Pelin Akil’in vücuduna metal kaşıkların yapıştığını gösterdiği paylaşımın ardından Aynur Aydın da benzer bir deneme yaptı. Ünlü şarkıcı, vücudunda duran metalleri göstererek şaşkınlığını takipçileriyle paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde Pelin Akil’in vücuduna metal kaşık ve çatalların yapıştığı anları paylaşması magazin gündeminde dikkat çekmişti. Akil, o anlarda yaşadığı şaşkınlığı “Aklımı kaybedeceğim, vallahi korktum” sözleriyle dile getirmişti.

Akil’in paylaşımının ardından şarkıcı Aynur Aydın da benzer bir deney gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından video paylaşan Aydın, çeşitli metalleri vücudunda denedi.

“BENDE DE DURUYOR”

Aynur Aydın, çektiği videoda metalleri vücuduna yerleştirerek düşmeden durduklarını gösterdi. Denemeye farklı bir bölgede de devam eden Aydın, şaşkınlığını şu sözlerle anlattı:

“Bende de duruyor. Burayı deneyeyim dedim, burası da oluyor. Bakın. Tişörtü şöyle şey yapayım, duruyor yani.”

Aydın’ın paylaşımı, Pelin Akil’in ardından aynı durumu deneyen ikinci ünlü isim olmasıyla dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com
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