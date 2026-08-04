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X çöktü mü, neden çöktü? 4 Ağustos Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

X çöktü mü, neden çöktü? 4 Ağustos Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?
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Temmuz ayının son günlerinde bazı X (Twitter) kullanıcılarının uygulamaya erişim ve bağlantı konusunda yaşadığı sorunlara ilişkin paylaşımlar, 4 Ağustos 2026 Salı günü sosyal medyada yeniden gündem oldu. Akışın yenilenmemesi, gönderilerin geç yüklenmesi ve içeriklerin görüntülenmesinde yaşanan aksaklık iddiaları nedeniyle kullanıcılar, "X çöktü mü?" ve "X neden açılmıyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 4 Ağustos Salı günü X (Twitter) çöktü mü, erişim sorunu mu var?

4 Ağustos 2026 Salı günü gündeme gelen erişim sorunlarına ilişkin kullanıcı paylaşımlarının artmasıyla birlikte "X çöktü mü?" sorusu yeniden araştırılmaya başlandı. Bazı kullanıcılar akış yenileme ve bağlantı problemleri yaşadıklarını belirtirken, platformdaki son duruma ilişkin gözler yapılabilecek resmî açıklamalara çevrildi. İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

X PLATFORMUNDA 4 AĞUSTOS'TA ERİŞİM SORUNU MU YAŞANIYOR?

4 Ağustos 2026 Salı itibarıyla bazı kullanıcılar, X platformunda kısa süreli erişim ve performans sorunları yaşadıklarını ifade ediyor. İçerik akışının yenilenmemesi, gönderilerin geç yüklenmesi ve platforma erişimde zaman zaman yaşanan aksaklıklar sosyal medya paylaşımlarında yeniden gündeme geldi.

TEKNİK SEBEPLER NELER OLABİLİR?

Sosyal medya platformlarında zaman zaman görülebilen bu tür erişim sorunlarının; sunucu yoğunluğu, sistem güncellemeleri, bakım çalışmaları veya altyapı kaynaklı teknik problemlerden kaynaklanabileceği değerlendiriliyor. Özellikle yoğun kullanımın yaşandığı saatlerde geçici performans düşüşleri meydana gelebiliyor.

KULLANICILAR NE YAŞADI?

4 Ağustos 2026 Salı itibarıyla bazı kullanıcılar ana sayfa akışının yenilenmediğini, paylaşımların geç yüklendiğini ve zaman zaman giriş problemleriyle karşılaştıklarını belirtiyor. Ayrıca içerik yükleme, bildirimler ve gönderi görüntüleme sırasında yaşanan gecikmeler de kullanıcıların en sık dile getirdiği sorunlar arasında yer alıyor.

X NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

Erişim sorunu iddialarının ardından kullanıcılar, platformun ne zaman normal çalışma düzenine döneceğine ilişkin resmî açıklamaları bekliyor. X'te yaşanan teknik duruma ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, yetkililerden yapılabilecek olası açıklamalar ve platformdaki son durum kullanıcılar tarafından izlenmeye devam ediyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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