Hadise “Kıvır be” diyerek sahneye çağırdı! Sonrası olay oldu

Ünlü şarkıcı Hadise, Marmaris Amfi Tiyatro'da verdiği konserle hayranlarıyla buluştu. Konser sırasında seyirciler arasında coşkuyla dans eden bir genç, Hadise'nin dikkatini çekti.

Bulunduğu yerde dans eden hayranını gören Hadise, “Aman Tanrım, herkes şuraya bir baksın!” diyerek dikkatleri genç hayrana yöneltti. Ardından gence seslenen sanatçı, “Kıvır be! Kıvır, arkadaşı sahneye alalım” ifadelerini kullandı.

Hadise'nin daveti üzerine sahneye çıkan genç, ünlü şarkıcıya hayranlığını dile getirdi. Ekibinde yer almak ve dansçısı olmak istediğini söyleyen genç hayranına Hadise'den sürpriz bir teklif geldi.

Ünlü şarkıcı, genç hayranını dans seçmelerine davet etti. Ardından ikili, sahnedeki dansçılarla birlikte müziğe eşlik ederek dans etti.

Yaşanan renkli anlar, konseri izleyenler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com