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Hadise’ye sahnede büyük sürpriz! Fas’tan özel olarak getirdi

Hadise’ye sahnede büyük sürpriz! Fas’tan özel olarak getirdi Haber Videosunu İzle
Hadise’ye sahnede büyük sürpriz! Fas’tan özel olarak getirdi
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Hadise, Antalya Açık Hava Tiyatrosu’nda verdiği konserde Fas’tan gelen bir hayranının sürpriziyle duygusal anlar yaşadı. Ülkesinde sanatçı için özel olarak hazırlattığı tasarım fotoğrafı Hadise’ye takdim eden hayranıyla Fransızca sohbet eden ünlü şarkıcı, renkli görüntülere sahne oldu.

Hadise, Antalya Açık Hava Tiyatrosu’ndaki konserinde sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser sırasında sahneye uzatılan özel bir hediye ise ünlü sanatçıyı duygulandırdı.

FASLI HAYRANINDAN ÖZEL HEDİYE

Hadise’yi dinlemek için Fas’tan Antalya’ya gelen kadın hayranı, ülkesinde sanatçı için özel olarak hazırlattığı tasarım bir fotoğrafı sahnede kendisine takdim etti.

Hediyeyi kabul eden Hadise, Faslı hayranına teşekkür etti. Ardından ikili arasında sahnede samimi bir sohbet yaşandı.

SAHNEDE FRANSIZCA KONUŞTULAR

Hadise, Faslı hayranıyla seyircilerin önünde Fransızca sohbet etti. Kısa süren sohbet sırasında yaşanan samimi anlar, konserin dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.

Hadise’nin Fas’tan gelen hayranıyla sahnede yaşadığı bu özel buluşma, gecenin renkli anları arasında yer aldı.

Kaynak: Haberler.com
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