X çöktü mü, neden çöktü? 7 Eylül Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

7 Eylül Pazartesi günü bazı kullanıcıların X'e giriş ve içerik görüntüleme konusunda problem yaşadığına ilişkin bildirimler gündeme geliyor. Akışın yenilenmemesi, gönderilerin geç yüklenmesi veya hesaba girişte sorun yaşanması platformun güncel durumuna ilişkin merakı artırıyor. Kesinti takip verileri ise X'in genel olarak çalışır durumda olduğunu gösteriyor.

X PLATFORMUNDA 7 EYLÜL PAZARTESİ ERİŞİM SORUNU MU YAŞANIYOR?

7 Eylül 2026 Pazartesi günü X'te bazı kullanıcıların erişim problemi yaşadığı yönündeki bildirimler dikkat çekiyor. Ana sayfanın yenilenmemesi, gönderilerin geç açılması ve platforma giriş sırasında yaşanan aksaklıklar, X'te genel bir sorun olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor. Ancak mevcut takip verilerinde yaygın bir kesinti doğrulanmış değil.

TEKNİK SEBEPLER NELER OLABİLİR?

X'te yaşanan erişim ve performans sorunlarının nedeni her durumda aynı olmayabiliyor. İnternet bağlantısı, tarayıcı kaynaklı problemler, önbellek ve çerezler veya platformdaki geçici teknik aksaklıklar erişim sorunlarına yol açabiliyor. X'in resmi yardım sayfası da bağlantının kontrol edilmesi, tarayıcının güncellenmesi ve önbellek ile çerezlerin temizlenmesi gibi adımların denenmesini öneriyor.

KULLANICILAR NE YAŞADI?

Bazı kullanıcılar 7 Eylül Pazartesi günü X'in ana sayfa akışına ulaşmakta, gönderileri görüntülemekte veya hesaplarına giriş yapmakta sorun yaşadıklarını bildiriyor. Kesinti takip servislerinde de sınırlı sayıda giriş ve erişim problemi raporu yer alıyor. Bununla birlikte mevcut veriler, sorunun tüm kullanıcıları etkileyen geniş çaplı bir kesinti seviyesinde olmadığını gösteriyor.

X NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

X'in ne zaman tamamen normale döneceği, sorun yaşayan kullanıcıların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Mevcut verilere göre platform genel olarak erişilebilir durumda olduğundan, devam eden geniş çaplı bir kesintinin ne zaman sona ereceğine ilişkin bir süre bulunmuyor. Sorun yaşayan kullanıcıların internet bağlantısını kontrol etmesi, tarayıcıyı güncellemesi ve gerekirse önbellek ile çerezleri temizlemesi öneriliyor.