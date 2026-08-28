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X çöktü mü, neden çöktü? 28 Ağustos Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

X çöktü mü, neden çöktü? 28 Ağustos Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?
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Bazı X (Twitter) kullanıcılarının platforma erişim ve bağlantı konusunda yaşadığı belirtilen sorunlar, 28 Ağustos 2026 Cuma günü yeniden gündeme geldi. Akışın yenilenmemesi, gönderilerin geç yüklenmesi ve içeriklerin görüntülenmesinde yaşandığı öne sürülen aksaklıklar sonrası kullanıcılar, "X çöktü mü?", "X neden açılmıyor?" ve "X'te erişim sorunu mu var?" sorularına yanıt arıyor.

28 Ağustos 2026 Cuma günü X platformunda yaşandığı öne sürülen erişim ve bağlantı problemleri kullanıcıların dikkatini çekiyor. Bazı kullanıcıların akışın yenilenmediğini ve içeriklerin geç yüklendiğini belirtmesinin ardından platformun son durumu araştırılmaya başlandı. X'te yaşandığı iddia edilen sorunların kaynağı ve kapsamı merak edilirken, platformdaki gelişmeler yakından takip ediliyor.

X PLATFORMUNDA 28 AĞUSTOS'TA ERİŞİM SORUNU MU YAŞANIYOR?

28 Ağustos 2026 Cuma itibarıyla bazı kullanıcılar X platformunda erişim ve performans sorunları yaşadıklarını belirtiyor. Ana sayfa akışının yenilenmemesi, gönderilerin geç yüklenmesi ve platforma erişimde yaşanan aksaklıklar gündeme gelirken, kullanıcılar sorunun genel bir kesintiden kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştırıyor.

TEKNİK SEBEPLER NELER OLABİLİR?

X platformunda yaşandığı belirtilen erişim ve performans sorunlarının nedeni merak ediliyor. Bu tür aksaklıklar sunucu yoğunluğu, sistem güncellemeleri, bakım çalışmaları veya altyapı kaynaklı problemler nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Yaşanan sorunun kaynağı ve kapsamına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KULLANICILAR NE YAŞADI?

28 Ağustos 2026 Cuma günü bazı kullanıcılar X ana sayfa akışının yenilenmediğini ve paylaşımların geç yüklendiğini ifade ediyor. Gönderilerin açılmaması, içerik yükleme gecikmeleri, bildirimlerin görüntülenmemesi ve zaman zaman girişte yaşanan problemler, kullanıcıların gündeme getirdiği başlıca sorunlar arasında yer alıyor.

X NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

X'te yaşandığı öne sürülen erişim sorunlarının ardından kullanıcılar platformun ne zaman normale döneceğini merak ediyor. Teknik durum yakından takip edilirken, olası sorunun çözümüne ilişkin gelişmeler ve platform yetkililerinden gelebilecek açıklamalar araştırılmaya devam ediyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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