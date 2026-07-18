Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan X (eski adıyla Twitter), 18 Temmuz Cumartesi sabah saatlerinden itibaren birçok kullanıcı tarafından erişim sorunlarıyla gündeme taşındı. Platforma giriş yapabilen kullanıcılar dahi gönderi paylaşma, yorumları görüntüleme, içerik kaydetme ve akışı yenileme gibi temel işlevlerde çeşitli aksaklıklar yaşadıklarını bildirdi. Peki, Twitter çöktü mü, 18 Temmuz Cumartesi X ne zaman düzelecek? Twitter’da problem mi var? Detaylar...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

18 Temmuz Cumartesi sabahından itibaren çok sayıda kullanıcı, X platformunda çeşitli erişim problemleri yaşadığını bildirdi. Kullanıcıların aktardığı bilgilere göre platform üzerinde;

Gönderi paylaşımı yapılamıyor.

Gönderilere yorum eklenemiyor.

Kaydetme (bookmark) özelliği çalışmıyor.

Bazı gönderiler hiç açılmıyor.

Sayfa yenilendiğinde hata ekranı görüntüleniyor.

Akış zaman zaman tamamen yüklenmiyor.

Bu tür sorunlar, platform genelinde yaşanan teknik aksaklık ihtimalini güçlendirse de, şu ana kadar X yönetimi tarafından sistem genelinde bir kesinti yaşandığını doğrulayan resmi bir açıklama yapılmış değil.

18 TEMMUZ CUMARTESİ X NE ZAMAN DÜZELECEK?

X platformunda yaşanan erişim sorunlarının ne zaman tamamen giderileceğine ilişkin henüz resmi bir takvim paylaşılmış değil. Şirket tarafından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmaması nedeniyle kullanıcılar kesin bir saat veya tarih bilgisine ulaşamıyor.

Teknik uzmanlar, büyük ölçekli sosyal medya platformlarında meydana gelen sunucu veya altyapı kaynaklı kesintilerin çoğu zaman kısa süre içerisinde çözülebildiğini belirtiyor. Ancak sorunun kaynağına bağlı olarak bu süreç birkaç saat sürebileceği gibi daha uzun da devam edebilir.

TWİTTER’DA PROBLEM Mİ VAR?

Kullanıcılardan gelen yoğun geri bildirimler, X platformunda olağan dışı bir durum yaşandığına işaret ediyor. Özellikle gönderilere erişilememesi, içeriklerin yüklenmemesi ve etkileşim özelliklerinin devre dışı kalması, sistemsel bir aksaklık ihtimalini gündeme getiriyor.

Bununla birlikte yaşanan problemin kapsamı konusunda henüz kesinleşmiş resmi bilgiler bulunmuyor. X tarafından yapılacak açıklama, sorunun nedenini ve hangi bölgeleri etkilediğini netleştirecek en önemli kaynak olacak.

Benzer teknik kesintiler geçmiş yıllarda da farklı sosyal medya platformlarında yaşanmış ve çoğu zaman sunucu bakım çalışmaları, altyapı güncellemeleri veya beklenmeyen sistem arızaları nedeniyle ortaya çıkmıştı. Bu nedenle mevcut durumda kesin nedeni açıklanmadan herhangi bir teknik arıza hakkında kesin hüküm vermek doğru olmayacaktır.

Kullanıcıların en sağlıklı bilgiye ulaşabilmesi için X'in resmi iletişim kanallarını ve güvenilir internet hizmeti durum takip platformlarını takip etmesi önem taşıyor.