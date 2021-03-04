Türkiye'yi kahreden helikopter kazası sonrası ünlü isimlerden art arda taziye mesajları geldi

11 askerimizin şehit olduğu kazayla ilgili ilk uzman yorumu! Helikopter neden düştü?

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Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 11 askerimizin ardından, sanat camiasından bir bir taziye mesajları yağdı. Üzüntülerini dile getiren ünlü isimler, şehitlerimizin ailelerine ve Türkiye'ye baş sağlığı mesajlarında bulundu.

Bitlis'in Tatvan kırsalı sınırları içerisinde düşen Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopterde, 11 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz ise yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan kaza sonrası ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından art arda taziye paylaşımlarında bulundu.

PAYLAŞIMLAR ART ARDA GELDİ

Acun Ilıcalı: Bitlis'te meydana gelen talihsiz helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımıza sağ olsun.

Tarkan: Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına baş sağlığı dilerim. Çok acı, çok üzgünüm.

Esra Erol: Milletimizin başı sağ olsun.

Seda Sayan: Başımız sağ olsun. Allah yaralı askerlerimize şifa versin.

Alişan: Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun.

Kenan Doğulu : Bitlis'in Tatvan ilçesi yakınlarında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olanaskerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı; yaralanan askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun.

Bergüzar Korel: Bitlis Tatvan'da düşen helikopterde şehit olan 10 askerimiz için Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. Yaralanan askerimizin ise bir an önce iyileşmelerini diliyorum. Çok üzgünüm.

Hakan Hatipoğlu: Dokuz şehidimiz var. Çok üzücü çok... Başımız sağolsun. Yaralı askerlerimize şifa dilerim.

Hadise:Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan dokuz askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.

Mustafa Ceceli: Tatvan'da askeri helikopter kazasında dokuz şehidimiz, dört yaralımız var. Milletimizin başı sağ olsun.

Işın Karaca: Bitlis'te, helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden dokuz askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum.

Muazzez Ersoy: Askeri helikopterimizin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa; ailelerine ve milletimize sabır dilerim. Çok üzgünüm.

Derya Uluğ: Bitlis'te düşen helikopterde şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Yaralılara acil şifalar.

Murat Boz: Bitlis Tatvan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun.

Merve Özbey: Bitlis'temeydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.