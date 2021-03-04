Türkiye'yi kahreden helikopter kazası sonrası ünlü isimlerden art arda taziye mesajları geldi
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Türkiye'yi kahreden helikopter kazası sonrası ünlü isimlerden art arda taziye mesajları geldi

04.03.2021 22:54 | Son Güncelleme: 04.03.2021 23:42

Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 11 askerimizin ardından, sanat camiasından bir bir taziye mesajları yağdı. Üzüntülerini dile getiren ünlü isimler, şehitlerimizin ailelerine ve Türkiye'ye baş sağlığı mesajlarında bulundu.

Bitlis'in Tatvan kırsalı sınırları içerisinde düşen Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopterde, 11 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz ise yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan kaza sonrası ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından art arda taziye paylaşımlarında bulundu.

PAYLAŞIMLAR ART ARDA GELDİ

Acun Ilıcalı: Bitlis'te meydana gelen talihsiz helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımıza sağ olsun.

Türkiye'yi kahreden helikopter kazası sonrası ünlü isimlerden art arda taziye mesajları geldi

Tarkan: Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına baş sağlığı dilerim. Çok acı, çok üzgünüm.

Türkiye'yi kahreden helikopter kazası sonrası ünlü isimlerden art arda taziye mesajları geldi

Esra Erol: Milletimizin başı sağ olsun.

Türkiye'yi kahreden helikopter kazası sonrası ünlü isimlerden art arda taziye mesajları geldi

Seda Sayan: Başımız sağ olsun. Allah yaralı askerlerimize şifa versin.

Türkiye'yi kahreden helikopter kazası sonrası ünlü isimlerden art arda taziye mesajları geldi

Alişan: Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun.

Türkiye'yi kahreden helikopter kazası sonrası ünlü isimlerden art arda taziye mesajları geldi

Kenan Doğulu : Bitlis'in Tatvan ilçesi yakınlarında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olanaskerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı; yaralanan askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun.

Türkiye'yi kahreden helikopter kazası sonrası ünlü isimlerden art arda taziye mesajları geldi

Bergüzar Korel: Bitlis Tatvan'da düşen helikopterde şehit olan 10 askerimiz için Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. Yaralanan askerimizin ise bir an önce iyileşmelerini diliyorum. Çok üzgünüm.

Türkiye'yi kahreden helikopter kazası sonrası ünlü isimlerden art arda taziye mesajları geldi

Hakan Hatipoğlu: Dokuz şehidimiz var. Çok üzücü çok... Başımız sağolsun. Yaralı askerlerimize şifa dilerim.

Türkiye'yi kahreden helikopter kazası sonrası ünlü isimlerden art arda taziye mesajları geldi

Hadise:Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan dokuz askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.

Türkiye'yi kahreden helikopter kazası sonrası ünlü isimlerden art arda taziye mesajları geldi

Mustafa Ceceli: Tatvan'da askeri helikopter kazasında dokuz şehidimiz, dört yaralımız var. Milletimizin başı sağ olsun.

Türkiye'yi kahreden helikopter kazası sonrası ünlü isimlerden art arda taziye mesajları geldi

Işın Karaca: Bitlis'te, helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden dokuz askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum.

Türkiye'yi kahreden helikopter kazası sonrası ünlü isimlerden art arda taziye mesajları geldi

Muazzez Ersoy: Askeri helikopterimizin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa; ailelerine ve milletimize sabır dilerim. Çok üzgünüm.

Türkiye'yi kahreden helikopter kazası sonrası ünlü isimlerden art arda taziye mesajları geldi

Derya Uluğ: Bitlis'te düşen helikopterde şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Yaralılara acil şifalar.

Türkiye'yi kahreden helikopter kazası sonrası ünlü isimlerden art arda taziye mesajları geldi

Murat Boz: Bitlis Tatvan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun.

Türkiye'yi kahreden helikopter kazası sonrası ünlü isimlerden art arda taziye mesajları geldi

Merve Özbey: Bitlis'temeydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Türkiye'yi kahreden helikopter kazası sonrası ünlü isimlerden art arda taziye mesajları geldi
Türkiye'yi kahreden helikopter kazası sonrası ünlü isimlerden art arda taziye mesajları geldi
Haber Yorumları (2)
GOKHAN: hakkinizi helal eyleyin kahraman yigit ler turkun turk den baska dostu yok sizler yigitce mertce sehit oldunuz yuce rabbim aylenize sabir eylesin guzel insalar sizleri cok cok ama cok ozleyecegiz guzel insanlar yarali kardes lerime acil sifalar dilerim turkiye basimiz sagolsun sozun bittigi yer bu olmasi gerek cok ozgunuz allah bizlere yardim eylesin insallah
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BAYCAN: Taziye mesajı atmayan ünlülerin durumu ne oluyor şimdi? Duyarsız mı? Hain mi? Nedir yani?
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