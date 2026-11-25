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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde gürültü ihbarı üzerine gidilen adreste elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi bulundu; evdeki 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

GÜRÜLTÜ İHBARI ÜZERİNE EVE GİRDİLER

Olay, Merkezefendi ilçesi Alparslan Mahallesi 5559. Sokak'ta bulunan 2 katlı binada meydana geldi. Sabaha karşı adresten gelen gürültü ve boğuşma sesleri üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kapıyı açarak girdikleri ikinci kattaki dairede mermer ustası Fedai Karagöz'ü (49) elleri ve ayakları bağlı halde buldu.

DARBEDİLDİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Karagöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Darbedilerek öld*rüldüğü değerlendirilen Karagöz'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YAKINLARI ŞÜPHELİLERİ LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Olayın ardından evde bulunan 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Karagöz'ün ölüm haberini alan yakınları, gözaltına alınan şüphelilere tepki göstererek linç girişiminde bulunmak istedi.

Polis ekipleri, şüphelileri kalabalığın arasından güçlükle çıkararak ekip otosuna bindirdi. Ekiplerin müdahalesiyle olayların büyümesi önlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fedai Karagöz'ün ölümüne ilişkin çok yönlü soruşturma başlatıldı. Olayın nasıl gerçekleştiği ve şüphelilerin cinayetle bağlantıları araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı