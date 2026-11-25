Kuzey Kore'de inancını gizlemek zorunda kalan Hristiyanlar yıllarca gözleri açık dua etti, ilahileri sessizce dudak oynatarak söyledi. Ülkeden kaçan 570 kişinin anlatımlarına dayanan yeni bir rapor, Kim Jong-un yönetiminin gözetim, korku ve şiddetle din özgürlüğünü çiğnediğini öne sürüyor; BBC'nin haberine göre rapordaki tanıkların çoğu Hristiyanlara yönelik baskıyı bizzat yaşadığını ya da gördüğünü söyledi.

Raporu İngiltere merkezli insan hakları kuruluşu Korea Future hazırladı. Beş yıla yayılan çalışmada, Hristiyan olduğundan şüphelenilen kişilerin geçen yıl bile dövüldüğü ve işkence gördüğü olaylara yer verildi. Kuzey Kore ise din özgürlüğüne izin verdiğini savunuyor. Pyongyang'da kiliseler bulunuyor, ancak bunlar devletin denetiminde.

ODADA ÜÇ KİŞİ VARSA İZLENİYORSUNUZ

Bugün 44 yaşında olan ve Seul yakınlarında yaşayan Kim Bo-bin, inancını saklamak için bulduğu yolları anlattı: ilahileri sessizce söylüyor, yalnızca iki parmağıyla alkış tutuyordu. Kim, "Kuzey Kore'de bir odada üç kişi varsa izleniyorsunuz demektir. Bu yüzden gözlerimi yalnızca yere uzandığımda kapatırdım" dedi.

Kim, 2003'te 22 yaşındayken iş vaadiyle Çin'e geçti, ancak orada Çinli bir adamla zorla evlendirildi. Kızı için bebek arabası almaya gittiği, üzerinde haç bulunan bir binada ilk kez bir misyonerle karşılaştı. 2007'de Çin'de yakalanıp ülkesine geri gönderildi.

23 GÜN DÖVÜLDÜ, 3 YIL AĞIR ÇALIŞMA CEZASI ALDI

Sorguda gizli polis ona boynuna hiç haç takıp takmadığını sordu. Kim anlamamış gibi yaptı, bu işareti yalnızca hastane binalarından tanıdığını söyledi. 23 gün boyunca dövüldüğünü, ardından üç yıl ağır çalışma cezasına çarptırıldığını anlattı.

Cezaevinde tanıştığı Lee Young-joo da misyonerlerle görüşüp görüşmediği, kiliseye gidip gitmediği ve İncil görüp görmediği konusunda sorgulandığını, hepsini inkâr ettiğini söyledi. Lee'nin anlatımına göre koğuşta gözlerini kapatan olursa gardiyanlar "Dua mı ediyorsun?" diye bağırıyordu. Hristiyan mahkûmlar el ele tutuşup ezberledikleri İncil ayetlerini fısıldıyordu.

DİNİ KİTAP DAĞITMANIN CEZASI İDAM

Habere göre Kuzey Kore 2020'de "yabancı etkisini" engellemek için çıkardığı yasayla İncil bulundurmayı ve ayin düzenlemeyi hapis, dini kitap ya da video dağıtmayı ise idamla cezalandırıyor. Rapor, mahalle muhbirlerinin komşuların ibadetini izlediğini, ailelerin inanç kayıtlarının kuşaklar boyu tutulduğunu ve Hristiyanların çocuklarının yükseköğrenimden ve iyi işlerden yoksun bırakıldığını aktarıyor.

Birleşmiş Milletler'in atıf yaptığı tahminlere göre ülkede 200 bin ile 400 bin arasında kişi inancını gizlice yaşıyor. Dong-a Üniversitesi'nden Prof. Kang Dong-wan, Kuzey Kore liderinin otoritesinin "tanrı gibi" görüldüğünü, bu yüzden yönetimin ondan üstün sayılacak bir inanca izin vermediğini söyledi.

Kim Bo-bin 2012'de kızıyla birlikte Güney Kore'ye kaçmayı başardı. Artık gün boyu ve sesli dua ettiğini, pazar günleri kilisede en yüksek sesle ilahi söyleyenin kendisi olduğunu anlattı.

Kaynak: BBC