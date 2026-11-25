Dün saatler öncesinden söylemişlerdi! Yapay zekalar haklı çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray-Aston Villa karşılaşması öncesinde beş farklı yapay zeka platformunun hiçbirinin İngiliz temsilcisine galibiyet şansı vermemesi dikkat çekmişti. Sarı-kırmızılıların 1-0'lık zaferiyle yapay zekaların ortak öngörüsü gerçekleşti.
- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında sahasında Aston Villa'yı Deniz Gül'ün 77. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti.
- Maç öncesi Gemini, Grok, ChatGPT, Claude ve Kumru platformlarının hiçbiri Aston Villa'ya galibiyet şansı vermedi; üçü Galatasaray galibiyeti, ikisi beraberlik öngördü.
- Beş yapay zeka platformunun hiçbiri skoru tam olarak bilemezken, ChatGPT, Gemini ve Claude Galatasaray'ın galibiyetini doğru tahmin etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı konuk eden Galatasaray, Deniz Gül'ün 77. dakikada attığı golle mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından gözler, maç öncesinde beş farklı yapay zeka platformunun yaptığı tahminlere çevrildi.
HİÇBİRİ ASTON VILLA'YA ŞANS VERMEMİŞTİ
Karşılaşmaya saatler kala Gemini, Grok, ChatGPT, Claude ve Kumru'nun Galatasaray-Aston Villa mücadelesine ilişkin skor tahminlerini derlemiştik. Beş farklı yapay zeka platformunun hiçbirinin İngiliz temsilcisine galibiyet şansı vermemesi dikkat çekmişti.
Üç platform Galatasaray'ın sahadan galibiyetle ayrılacağını öngörürken diğer iki platform ise karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanacağını tahmin etmişti.
ÜÇ YAPAY ZEKA GALATASARAY'IN GALİBİYETİNİ BİLDİ
ChatGPT ve Gemini, Galatasaray'ın Aston Villa'yı 2-1 mağlup edeceğini tahmin ederken Claude ise sarı-kırmızılıların 3-2'lik skorla kazanacağını öngörmüştü. Galatasaray'ın sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmasıyla üç yapay zeka platformunun maç sonucuna ilişkin tahmini doğru çıktı.
İŞTE MAÇ ÖNCESİNDEKİ TAHMİNLER
- Gemini: Galatasaray 2-1 Aston Villa
- Grok: Galatasaray 2-2 Aston Villa
- ChatGPT: Galatasaray 2-1 Aston Villa
- Claude: Galatasaray 3-2 Aston Villa
- Kumru: Galatasaray 0-0 Aston Villa
SKORU BİLEMEDİLER AMA SONUCU BİLDİLER
Beş farklı yapay zeka platformundan hiçbiri karşılaşmanın skorunu tam olarak tahmin edemedi. Ancak platformların tamamının Galatasaray'ın mağlup olmayacağı yönündeki ortak öngörüsü gerçekleşti. ChatGPT, Gemini ve Claude ise Galatasaray galibiyetini doğru tahmin ederek öne çıktı.