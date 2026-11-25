Gözaltındaki Murat Başoğlu'nun Yunanistan'da yaptığı iş ortaya çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bir dönem televizyon ekranlarının tanınan sunucularından olan Murat Başoğlu, İstanbul'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındı. 2017 yılında Bodrum'da yeğeniyle teknede çekilen görüntülerle gündeme gelen ve ardından ekranlardan uzaklaşan Başoğlu'nun Yunanistan'da emlak danışmanlığı yaptığı ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında eski televizyon sunucusu Murat Başoğlu da yer aldı. Soruşturmanın uyuşturucu madde ticareti, temini, kullanımı ve fuhuş iddialarını kapsadığı bildirildi.
2017 YILINDAKİ GÖRÜNTÜLERLE GÜNDEME GELMİŞTİ
Murat Başoğlu, Temmuz 2017'de Bodrum'da bir teknede yeğeniyle çekilen görüntülerin basına yansımasıyla kamuoyunun gündemine oturmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından televizyon ekranlarından uzaklaşan Başoğlu, uzun süre gözlerden uzak bir yaşam sürdürdü.
YUNANİSTAN'DA EMLAK DANIŞMANLIĞI YAPIYOR
Sunuculuk kariyerinin ardından farklı bir alana yönelen Başoğlu'nun, Yunanistan'da resmi emlak danışmanlığı yaptığı öğrenildi. Sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla yeni hayatından kesitler paylaşan Başoğlu, emlak sektöründe çalıştığını takipçilerine duyurmuştu.