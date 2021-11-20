TÜRKİYE'NİN İLK ÇOCUK ADALET MERKEZİ DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ'NDE AÇILDI

BAKAN GÜL: ÇOCUK KENDİSİNİN YARGILANDIĞINI DEĞİL, KENDİSİNE YARDIMCI OLUNMA ÇABASINI HİSSETSİN

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı sisteminde çocukların üstün yararının gözetildiği, kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri ortamların oluşturulduğunu belirterek, "Çocuk, yargılandığını değil, devletin kendisini suçtan uzak tutmak için seferber olduğunu, kendisine yardımcı olunma çabasını hissetsin istiyoruz" dedi.

Adalet Bakanlığı ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığınca imzalanan protokol kapsamında Erzurum Olimpiyat Parkı'nda yapılan Çocuk Adalet Merkezi hizmete açıldı.

Dünya Çocuk Hakları Günü'nde açılışı yapılan Türkiye'nin ilk Çocuk Adalet Merkezi'ni (ÇAM) hizmete açmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Bakan Gül, çocuklar için yapılan her güzel işin daima dünyayı iyileştireceğini ve güzelleştireceğini kaydetti. Bakan Gül, "Bugüne kadar birçok açılış yaptık, birçok hizmetin açılışında bulunduk ama bizi çok heyecanlandıran bir açılış için bir aradayız. Türkiye'de, belki dünyada ilk olması özelliği de taşıdığı için ayrıca heyecanlıyız. Çocuk Adalet Merkezini bugün açmanın mutluluğunu ve heyecanı yaşıyoruz. Bugün ayrıca Dünya Çocuk Hakları Günü, bu vesileyle de anlamlı bir günde çocuklarımız adına güzel bir eylem, güzel bir iş yapmanın ayrıca heyecanı da yaşıyoruz. Şairin de dediği gibi 'Yaşamak berrak bir gökte çocuklar aşkına savaşmaktır. Çocuklar için yapılan her güzel iş daima dünyayı iyileştirir ve güzelleştirir, dünyayı mamur eder. Çocuğu, aileyi kadını merkeze alan bir toplum ve medeniyet daima geleceğe güvenle bakar. " diye konuştu.

SÖZ KONUSU ÇOCUKSA TÜM KURUMLARIN DESTEK OLMASI GEREKİYOR

İnsanın, yaratılmışların en şereflisi olduğunu vurgulayan Bakan Gül, çocukların da korunmaya ve şefkate muhtaç olduğunu, çocukların ülkelerin en büyük zenginliği ve hazinesi olduğunu anlattı.

Çocukların korunmasında aile kurumunun önemine vurgu yapan Gül, "Çocuklarımızın her türlü kötü alışkanlıklardan korumak için suça sürüklenmesini önlemek için de en önemli siper aile yuvasıdır, ailedir. Aile de toplumumuz için ülkemiz için en önemli ve değerli bir kurumumuzdur. " dedi.

SUÇLU ÇOCUK DEĞİL, SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK

Söz konusu çocuk ise 'neme lazım' demeden her kurumun ve toplumun her bireyinin bu konuda her türlü desteği göstermesi gerektiğinin altını çizen Bakan Gül, çocuğun suçtan korumasının, devletin görevleri arasında olduğunu aktardı. Tüm kurumların çocuk suça bulaşmadan önce suçu önlemede görevli olduğunu dile getiren Gül yargısal anlamda önemli adımların atıldığını söyledi. Bakan Gül sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuk söz konusu olduğunda yargısal anlamda da özellikle çok önemli adımlar atıldı, bu davaların öncelikli görülmesine yönelik adım da yakın zamanda atıldı ve bu yargı sistemine dahil edildi. Özellikle 2005 yılında hayata geçen Çocuk Koruma Kanunu, bu anlamda çocuğa verilen ehemmiyetin göstergesidir. Orada da kullanılan bir ifade, 'suçlu çocuk değil suça sürüklenen çocuk' bilinçli bir tercih olarak kullanılmıştır. Çocuğun bu anlamda dünyaya temiz bir vicdanla masum bir şekilde gelmiş bir çocuk nasıl suçlu olur eğer bir çocuk suçlu oluyorsa çocuk değil, bizler sorumlu, bizler suçluyuzdur. Nerede eksiğimiz var, hangi kurum hangi sivil sivil toplum kuruluşu, hangimiz? Burada hangi adımı atmamız gerekir, düşünmemiz, taşınmamız gereken bize aslında bir ev ödevidir. Bu konuda da özellikle tüm kurumların koordinasyonu çok önem kazanmaktadır. "

ÇOCUK YARGILANDIĞINI DEĞİL, KENDİSİNE YARDIMCI OLUNDUĞUNU HİSSETSİN

Çocuklarla ilgili yargısal işlemlerin çocuk dostu merkezlerde yapılmasını amaçladıklarını dile getiren Bakan Gül, bu merkezler ile çocuğun suçtan uzak tutulmasını yönünde önemli bir adım atıldığını kaydetti. Bakan Gül, "Çocuk, yargılandığını değil, devletin kendisini suçtan uzak tutmak için seferber olduğunu iliklerine kadar hissetsin istiyoruz. Özellikle suça ilk defa temas eten çocuklar hakim, savcı, pedagogları aynı zamanda bir ağabey, bir abla gibi görsün istiyoruz. Çocuk kendisinin yargılandığını değil, kendisine yardımcı olunma çabasını hissetsin, yaşasın istiyoruz. 'Bir hata yaptım toplum açısından bu bir tehlikedir, bir uyarı sinyalidir ben bunu anladım, bütün devlet kurumlarıyla seferber olmuş, ben bir daha bu hatayı işlemeyeyim' diyerek bu kapıdan çıkıp gitsin istiyoruz. Tüm çabamız, buna yöneliktir. "

Bakan Gül, merkezle çocukların spora, antrenmana imkan bulacağını ve suç ortamlarından uzak kalabileceğini belirterek merkezde emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile tüm kurumlara teşekkür etti.

FEYZİOĞLU: HER PROJEDE ADALET BAKANLIĞI İLE BİRLİKTEYİZ

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu da Adalet Bakanlığıyla tarihte görülmemiş bir yapıcı iş birliği içinde olduklarını belirterek, "İnsan Hakları Eylem Planı'nı biz Adalet Bakanlığıyla çalışarak olgunlaştırdık. Yargı Reformu Strateji Belgesini birlikte çalışarak olgunlaştırdık. Eskiden bu tür belgeler bir şekilde masa başında hazırlanır, ondan sonra görüşe gönderilir, yazdığınız görüşü de kimse okumazdı. Şimdi ne plan proje yapılıyorsa işin içinde birlikteyiz" dedi.

Konuşmanın ardından açılış kurdelesi kesilirken, kent protokolü, yargı mensuplarını ve katılımcılar merkezi gezdi.

DURUŞMALAR ÇOCUK DOSTU DURUŞMA SALONLARINDA YAPILACAK

Çocukların üstün yararı gözetilerek tasarlanan Türkiye'nin ilk çocuk adalet merkezinde, çocuk hakkındaki adli iş ve işlemlerin yürütülmesinde görev alan tüm ilgili birimlerin yanı sıra çocukların sosyal ve fiziksel gelişimine katkı sağlayacak parklar, bahçeler, oyun alanları yer alıyor. ÇAM'da Çocuk Mahkemesi, Çocuk Soruşturma Bürosu, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü, Adli Görüşme Odaları (AGO), çocuk polisi, avukatlar, hukuk kliniği, adli tıp irtibat bürosu gibi birçok adli birim ve kişi bir arada bulunuyor. ÇAM'da duruşmalar çocuk dostu duruşma salonlarında cübbe giymeyen yargı mensupları ve avukatlar tarafından yapılırken, polis noktasında da yine sivil giyimli görevlilerin bulunması ön görülüyor.

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