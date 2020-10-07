Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ayrım'dan "kardeş ülkeler"e çağrı...

TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, "Ortak coğrafyayı paylaştığımız dost ve kardeş gördüğümüz ülkelere sesleniyorum: Dostluk ve kardeşlik zor zamanlarda ispat ister.

TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, "Ortak coğrafyayı paylaştığımız dost ve kardeş gördüğümüz ülkelere sesleniyorum: Dostluk ve kardeşlik zor zamanlarda ispat ister. Vakit, hiçbir karşılığı olmayan 'Çatışmaları durdurun, müzakere masasına oturun' açıklamaları yapmak değil Azerbaycan'ın yanında yer almak, terör devleti Ermenistan'dan işgal ettiği Azerbaycan topraklarını hemen boşaltmasını talep etme vaktidir." dedi.

Ayrım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ermenistan'ın her zaman yaptığı gibi devlet terörüne başvurduğunu ve 27 Eylül ?sabahı ateşkesi ve uluslararası hukuku bir kez daha ihlal ettiğini söyledi.

Azerbaycan Ordusu'nun, uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkını kullanarak halkını korumak ve toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla büyük bir başarı ile karşı harekat icra ettiğini belirten Ayrım, bugüne kadar başta Cebrail şehri olmak üzere yirmi iki yerleşim yerinin işgalden kurtarıldığını anımsattı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na refakaten Dostluk Grubu Başkanı olarak dün Azerbaycan'ı ziyaret ettiklerini anlatan Ayrım, ziyaret çerçevesinde, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştüklerini, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildiklerini belirtti. Görüşmede Azerbaycan'ın haklı davasını her yerde savunacaklarını, dünyanın haklının yani Azerbaycan'ın yanında yer alması gerektiğini ve Yukarı Karabağ'ın Azerbaycan'ın olduğunu ifade ettiklerini aktaran Ayrım, Aliyev'in ise Türkiye'nin verdiği destekten duydukları memnuniyeti dile getirdiğini kaydetti.

Ayrım, görüşmelerde Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma hususunda azim ve kararlılığını müşahede ettiklerini bildirdi.

"Ermenistan barış ve istikrarın önündeki en büyük engel"

TBMM'de grubu bulunan 4 siyasi partinin 28 Eylül'de yayınladığı ortak bildiriye işaret eden Ayrım, bu bildiri ile Ermenistan silahlı kuvvetleri saldırılarının en güçlü şekilde kınandığını hatırlattı.

TBMM'nin, Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği vatan savunmasını desteklediğini vurgulayan Ayrım, "Böylece, 'iki devlet tek millet' olduğumuz Azerbaycan'la aynı zamanda tek yürek olduğumuzu bir kez daha gösterdik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Artık hesap vakti geldi diyen Azerbaycan, ister istemez kendi göbeğini kendisi kesmek zorunda kalmıştır." sözlerine atıfta bulunan Ayrım şöyle devam etti:

"Ermenistan'ın kasıtlı olarak Azerbaycan'da sivillerin yaşadığı yerlere saldırdığına ilişkin haberler, insanlık adına utanç vericidir. 1992'de Hocalı'da 83 çocuk olmak üzere 613 sivilin acımasızca katledilmesinin faili olan terör devleti Ermenistan, son bir haftadır başta Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri olan Gence olmak üzere Abşeron, Mingeçevir, Beylegan, Berde, Terter şehirlerine 300 kilometre menzile sahip balistik füzelerle saldırdı. Saldırılarda 20'den fazla sivilin hayatını kaybettiği, onlarca yaralının olduğunu öğrendik. Ermenistan, Karabağ'da yaşadığı büyük hezimeti, Azerbaycan topraklarına füze ile saldırarak, masumları katlederek saklayabileceğini sanıyor. Bu saldırılar, Ermenistan'ın içine düştüğü çaresizliğin ve yasadışı işgalini sürdürmek için insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesidir. Baştan beri söylediğimiz üzere, Ermenistan bölgedeki barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir."

"İlk şart, işgal ettiği topraklardan çekilmesi"

Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Azerbaycan'ın kendileri için uğruna büyük bedeller ödenecek Anadolu gibi aziz bir vatan coğrafyası olduğunun altını çizerek "Türkiye, Azerbaycan ne zaman ve nasıl istiyorsa o şekilde Azerbaycan'ın yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir." dedi.

İlham Aliyev'in "Yukarı Karabağ, Azerbaycan'dır" sözüne işaret eden Ayrım, Azerbaycan'ın harekatını eleştirmeye kalkanlara, Ermenistan'a, Azerbaycan topraklarında haksız ve hukuksuz yere 28 yıldır ne aradıklarını sormalarını tavsiye etti.

Ermenistan'ın işgal ettiği toprakların demografik yapısını değiştirmeye çalıştığına dikkati çeken Ayrım, Ermenistan'ın yasadışı yerleşim uygulamalarının, 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri'ne aykırı olduğunu söyledi.

Ayrım, tarafsızlık adı altında saldırgan Ermenistan'a ve mağdur Azerbaycan'a eşit mesafede durmanın, işgalci Ermenistan'ı ödüllendirmek anlamına geldiğini ifade ederek "Ortak coğrafyayı paylaştığımız dost ve kardeş gördüğümüz ülkelere sesleniyorum: Dostluk ve kardeşlik zor zamanlarda ispat ister. Vakit, hiçbir karşılığı olmayan 'Çatışmaları durdurun, müzakere masasına oturun' açıklamaları yapmak değil Azerbaycan'ın yanında yer almak, terör devleti Ermenistan'dan işgal ettiği Azerbaycan topraklarını hemen boşaltmasını talep etme vaktidir." diye konuştu.

Bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması ve bölgesel işbirliğinin geliştirilmesini arzu ettiklerini kaydeden Ayrım, bunun ilk şartının Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmesi olduğunun altını çizdi.

Uluslararası camiayı, bugüne kadar Ermenistan'ın işgali ve sorumsuz saldırıları sebebiyle zarar görmeye devam eden Azerbaycan'ın yanında yer almaya çağıran Ayrım, "Bugünlerde ülkelerinde her yanı ordusuyla dayanışmasını sergilemek için Azerbaycan bayraklarıyla donatan ve kardeşliğimizi göstermek için Türk bayraklarıyla süsleyen kardeşlerimizin üç renkli Azerbaycan bayrağını Karabağ'da dalgalandırmasını görmek en büyük dileğimizdir. Dualarımız ve desteğimiz, kahraman Azerbaycan'ladır." ifadesini kullandı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları çerçevesinde Türkiye aleyhinde yaptığı ihtiyati tedbir başvurusu hakkında aldığı karara ilişkin değerlendirmesi sorulan Ayrım, "Bunlar yeni kararlar değil. Zaten bunu, 30 yıldır haksız yere işgal edilmiş topraklarından uzakta kalan ve BM'nin aldığı kararları uygulamayan bir MİNSK Grubu, Avrupa Birliği, BM var. Bunlara baktığınız zaman bu dönemde bu tür Avrupa'dan yükselen sesleri çok göreceğiz." şeklinde konuştu.

"Karabağ Türk'ündür, Türk vatanıdır"

MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ ise Karabağ'ın düşman işgalinden kurtarılmasının en büyük arzuları olduğunu belirterek Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında ve destekçisi olacağını söyledi.

Yaşar Karadağ, "Kanımızla, canımızla, varlığımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Karabağ Türk'ündür, Türk vatanıdır, Türk toprağıdır. Bir an önce işgal ettiğiniz Azerbaycan topraklarından çekilin. Türk'ün ayranını kabartmayın. Türk'ün sabrını zorlamayın. Nitekim sonuçları hem acıklı hem de ağır olacaktır." dedi.

Toplantıya TBMM Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu üyeleri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz