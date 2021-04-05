"Turist Ömer" Sadri Alışık 96. yaşında Doodle'da! Sadri Alışık'ın meşhur sözleri!
Turist Ömer karakteriyle büyük beğeni toplayan Sadri Alışık Google Doodle'da anıldı. Google'da bugünün Doodle'ı olan Sadri Alışık neden Doodle oldu? Sadri Alışık kaç yaşında öldü? Sadri Alışık'ın filmleri nelerdir? Sadri Alışık'a dair merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. İşte Sadri Alışık'ın hayatı ve biyografisi!
Google Doodle'da değerli isimler anılmaya devam ediyor. Turist Ömer karakteriyle gönüllere taht kuran Yeşilçam'ın devlerinden olan Sadri Alışık, 96. yaş gününde anılıyor. Pek çok filmde rol alan bir dönem plak da çıkaran Sadri Alışık, Turist Ömer karakteri ve meşhur pozuyla hafızalara kazınan isimlerden biri. 5 Nisan tarihinde Doodle'a taşınan Sadri Alışık'ın hayatı ve biyografisini sizler için derledik. Sadri Alışık kimdir? Sadri Alışık kaç yaşında vefat etti?
SADRİ ALIŞIK KİMDİR?
5 Nisan 1925 yılında İstanbul'un Beykoz ilçesinde doğdu. Çocukluğundan beri tiyatro ve sinemaya karşı büyük bir ilgisi olan Alışık, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra eğitimine Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümünde devam etti.
Okul yıllarında birçok tiyatro oyununda yer aldı. 1945 yılında Faruk Kenç'in yönettiği Günahsızlar filmiyle sinemaya ilk girişini yaptı. Özellikle oynadığı Turist Ömer, Ofsayt Osman gibi tiplemelerle hafızlara kazındı.
Sadri Alışık genellikle değişen toplumsal değerler içinde güzelliklere tutunan, umut dolu, yaşama sevincini hiç kaybetmeyen, dürüstlüğü ve doğruluğu özleyen karakterleri canlandırdı.
Sinemanın yanı sıra şiir ve resimle de uğraşan Alışık, 500'den fazla filmde rol aldı.
İlk evliliğini sinema oyuncusu olan Neriman Esen'le yapan Sadri Alışık, daha sonra Çolpan İlhan'la evlendi. Bu birliktelikten tek çocuğu Kerem Alışık dünyaya geldi.
Karaciğer, böbrek ve solunum yetmezliği ile kemik iliği hastalığı nedeniyle tedavi gören Sadri Alışık, 18 Mart 1995 tarihinde İstanbul'da yaşamını yitirdi.Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
SADRİ ALIŞIK GOOGLE DOODLE EKRANINDA!
Gündeme göre değişiklik gösteren ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören bu hizmetin detaylarını sizler için araştırdık. İnternet ortamında dünyanın en çok ziyaret edilen sayfası sizin de bildiğiniz üzere tartışmasız Google ana sayfasıdır. Google , internet araması, çevrimiçi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. 1998 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Google'ın en bilindik çalışmalarından biri olan Doodle ziyaretçileri sürprizleriyle şaşırtıyor. Günün anlam ve önemini belirtmek için Sadri Alışık kelimesinde olduğu gibi sürekli değişen sözcüklerle kullanıcı karşısına çıkan Doodle ziyaretçilerine bu alanda çok faydalı bir hizmet sunmuş oluyor. Yoğun iş temposundan gündeme dair gelişmelerden uzak kalan internet kullanıcıları Sadri Alışık gibi popüler kelimelerinden Doodle sayesinde haberdar olup, önemli ve özel günlerden de geri kalmamış oluyor.Bu isimlerden biri de son olarak Sadri Alışık oldu. 96. yaş gününde anılan Sadri Alışık Doodle'da yer aldı.
SADRİ ALIŞIK'IN ROL ALDIĞI FİLMLER
- Yengeç Sepeti (1994)
- Saat Sabahın Dokuzu (1987)
- Şalvar Bank (1986) - Reşit
- Bebek Davası (1986) - Mahir
- Kız Babası (1986) - Vedat
- Çapkın Baba (1986) - Reşit Ağa
- Çalıkuşu (1986) - Miralay Hayrullah Bey
- Eşşek Oğlum ve Ben (1986)
- Babamın Namusu (1986)
- Kartallar Yüksek Uçar (1983) - Banazlı İsmail
- Acı Hatıralar (1977) - Osman
- Seyahatname (1977)
- Hamza Dalar Osman Çalar (1976) - Osman
- Saffet Beni Affet (1976) - Saffet
- Ben Sana Mecburum (1976) - Hasan
- Baş Belası (1976) - Baba
- Deli Deli Tepeli (1975) - Konuk Sanatçı
- Haşhaş (1975) - Recep
- Ne Hakem (1974)
- Ayyaş (1974)
- Atını Seven Kovboy (1974) - Red Kit
- Dertli (1973) - Haşmet
- Dikiz Aynası (1973)
- Turist Ömer Uzay Yolunda (1973) - Turist Ömer
- Balıkçı Osman (1973) - Osman
- Tatlım (1973) - Ferit
- Sevgili Hocam (1972)
- Afacan Harika Çocuk (1972) - Kazım
- Gelinlik Kızlar (1972) - Sadi
- Aynı Yolun Yolcusu (1972)
- Kırk Yalan Memiş (1972) - Memiş
- Ay Aman Of (1972)
- Toto Kralı (1971)
- Afacan Küçük Serseri (1971) - Hüsnü
- Üvey Ana (1971) - Emin
- Turist Ömer Boğa Güreşçisi (1971) - Turist Ömer
- Ayıpettin Şemsettin (1971)
- Ali Baba Kırk Haramiler (1971) - Ali Baba
- Çılgın Yenge (1971)
- Sevdiğim Uşak (1971)
- Kavanoz Dipli Dünya (1971)
- Cımbız Ali/ Yırtık Niyazi (1971)
- Tamam Mı Canım (1971) - Ali
- Afacan (1970) - Osman
- Fıstık Gibi (1970) - Fikri/Fikriye
- Turist Ömer Yamyamlar Arasında (1970) - Turist Ömer
- Erkeklik Öldü mü Abiler (1970)
- Talihsiz Baba (1970)
- Arkadaşlık Öldü mü? (1970) - Osman
- İç Güveysi (1970)
- Darıldın mı Cicim Bana (1970) - Osman
- Ah Müjgan Ah (1970) - Hüsnü
- İşler Karışık (1970) - Hüsnü/Orhan
- Fatoş Talihsiz Yavru (1970) - Gariban
- Tatlı Hayal (1970)
- Zalim (1970)
- Altın Kalpler (1969)
- Damga (1969)
- Hancı (1969) - Turhan
- Kaldırım Çiçeği (1969)
- Turist Ömer Arabistan'da (1969) - Turist Ömer
- Ağlama Değmez Hayat (1969) - Osman
- Acı İle Karışık (1969) - Osman
- Muhabbet Kuşu (1969) - İbrahim
- Menekşe Gözler (1969)
- Kırmızı Fener Sokağı (1968)
- Dertli Gönlüm (1968)
- Agora Meyhanesi (1968)
- Yara (1968)
- Benimle Evlenir Misin (1968) - Cafer
- Efkarlı Sosyetede (1968) - Efkarlı Arif
- Paydos (1968) - Öğretmen Murtaza
- Kız Kolunda Damga Var (1967)
- Gecekondu Peşinde (1967)
- Bekar Odası (1967) - Kazım
- Serseriler Kralı (1967)
- Marko Paşa (1967) - Marko Paşa
- Şaşkın Hafiye Killing'e Karşı (1967) - Şaşkın Hafiye
- Ağır Suç (1967) - Şevket
- Ringo Kazım (1967) - Ringo Kazım
- Serseri (1967) - Kazım
- Hindistan Cevizi (1967) - Osman
- Bitirimsin Abi (1967) - Kazım
- Akşamcı (1967) - Osman
- Günahkar Kadın (1966) - Osman
- Gariban (1966) - Gariban Ali
- Sevgilim Bir Artistti (1966)
- Şoför Deyip Geçmeyin (1966)
- Turist Ömer Almanya'da (1966) - Turist Ömer
- Seni Bekleyeceğim (1966)
- Milyonerin Kızı/ İntikam Hırsı (1966)
- Ah Güzel İstanbul (1966) - Haşmet İbriktaroğlu
- Kaderin Cilvesi (1966) - Ahmet
- Efkarlıyım Abiler (1966) - Gönlübol Arif
- Sana Layık Değilim (1966) - Osman
- Sokak Kızı (1966) - Murat Giray
- Karakolda Ayna Var (1966) - Taş Kasaplı Necati
- Boyacı (1966) - Dalgacı Mahmut
- Ava Giden Avlanır (1965)
- Nazar Değmez İnşallah (1965)
- Berduş Milyoner (1965)
- Serseri Aşık (1965) - Doktor
- Üç Kardeşe Bir Gelin (1965) - Sabri
- Seveceksen Yiğit Sev (1965)
- Komşunun Tavuğu (1965) - Şadi Soyubüyük
- Adım Çıkmış Sarhoşa (1965)
- Kocamın Nişanlısı (1965)
- Şakayla Karışık (1965) - Ofsayt Osman
- Turist Ömer Dümenciler Kralı (1965) - Turist Ömer
- Yankesicinin Aşkı (1965) - Osman
- Pantolon Bankası (1965)
- Soytarı (1965) - Ethem
- Hırsız (1965) - Osman
- Kelebekler Çift Uçar (1964)
- Fıstık Gibi Maşallah (1964) - Fikri/Fikriye
- Bomba Gibi Kız (1964) - Kenan
- Ahtapotun Kolları (1964)
- Köye Giden Gelin (1964)
- Beş Şeker Kız (1964)
- Sokakların Kanunu (1964) - Yakışıklı, Ertuğrul
- Erkek Sözü (1964)
- Uçurumdaki Kadın (1964)
- Turist Ömer (1964) - Turist Ömer
- Sıkı Dur Geliyorum (1964)
- Avare (1964) - Sedat
- Taşralı Kız (1964) - Sami
- Afilli Delikanlılar (1964) - Salih
- Ayşecik Cimcime Hanım (1964) - Turist Ömer
- Anadolu Çocuğu (1964) - Kasımpaşalı Kara Ali
- Hızır Dede (1964) - Samim
- Ayşecik Çıtı Pıtı Kız (1964)
- Kendini Arayan Adam (1963) - Necdet
- Aman Kimse Duymasın (1963)
- Helal Olsun Ali Abi (1963) - Turist Ömer
- Üç Öfkeli Genç (1963)
- Bize de mi Numara (1963)
- Geçim Dünyası (1963)
- Dişi Kurt (1963) - Kudret Reis
- Arka Sokaklar (1963) - Nejat Bey
- İlk Göz Ağrısı (1963) - Adem
- Korkusuz Kabadayı (1963)
- Çalınan Aşk (1963) - Necmi
- Maceralar Kralı (1963) - İsmet
- Acı Aşk (1963)
- Küçük Hanımın Kısmeti (1962)
- Fatoş'un Bebekleri (1962) - Suat
- Hayat Bazen Tatlıdır (1962) - Semih
- Küçük Hanım Avrupa'da (1962) - Bülent Soysal
- Ayşecik Yavru Melek (1962) - Kenan
- Küçük Hanımın Şoförü (1962) - Bülent
- Daima Kalbimdesin (1962) - Tarık
- Seviştiğimiz Günler (1961) - Bülent
- Şahane Kadın (1961)
- Seni Benden Alamazlar (1961)
- Silahlar Konuşuyor (1961)
- Külkedisi (1961)
- Aşkın Saati Gelince (1961) - Nuri
- Küçük Hanımefendi (1961) - Bülent
- Utanmaz Adam (1961) - Cengiz Han
- Düşman Yolları Kesti (1959) - İdris Bey
- Vatan Uğruna/ Kıbrıs'ın Belası Kızıl Eoka (1959)
- Hicran Yarası (1959)
- Kalpaklılar (1959)
- Zümrüt (1959) - Fuat
- Şeytan Mayası (1959)
- Yalnızlar Rıhtımı (1959) - Rıdvan Kaptan
- Ben Kahpe Değilim (1959) - Ahmet
- Altın Kafes (1958) - Eroinman Recep
- Duvaklı Göl (1958)
- İstanbul Macerası (1958)
- İftira (1958)
- Kahpenin Aşkı (1957)
- Beş Hasta Var (1956) - Nusret
- Izdırap Şarkısı (1955)
- Sevdiğim Sendin (1955)
- Battal Gazi Geliyor (1955) - Eflahun
- Beyaz Şehir (1955)
- Halıcı Kız (1953)
- Soygun (1953)
- Suçlu Benim (1953)
- İki Süngü Arasında (1952)
- Yavuz Sultan Selim Ağlıyor (1952)
- Vatan ve Namık Kemal (1951)
- Tanrı Şahidimdir (1951)
- Kendini Kurtaran Şehir/ Şanlı Maraş (1951)
- Allahaısmarladık (1951)
- Hürriyet Şarkısı (1951)
- İstanbul Çiçekleri (1951)
- Çakırcalı Mehmet Efe (1950)
- İstanbul Geceleri (1950) - Kemal
- Fato/ Ya İstiklal Ya Ölüm (1949)
- Günahsızlar (1944)
Plakları
Yeşilçam'ın en üretken olduğu dönemler olan 1960'lı ve 1970'li yıllarda Fikret Hakan'dan Fatma Girik'e , Yılmaz Köksal'dan Hülya Koçyiğit'e kadar onlarca sinema oyuncusu müzik plakları doldurmuşlardı. Bu plak yapma furyasına Sadri Alışık da katıldı ve birkaç 45'lik plak da o doldurdu;
- 1964 - Avare/ Dalgamiza Bakalım - Serengil Plak 10003
- 1964 - Tophane Rıhtımında/ Turist Ömer - Melodi Plak 2161
- 1970 - Turist Ömer Arabistan'da/ Turist Ömer - Saner Plak 1003
SADRİ ALIŞIK'IN ÖDÜLLERİ
En İyi Erkek Oyuncu (Yengeç Sepeti)/ 31. Antalya Film Şenliği 1994
En İyi Erkek Oyuncu (Ben Sana Mecburum)/ 1. İstanbul Film Festivali 1976
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Afacan Küçük Serseri)/ 8. Antalya Film Şenliği 1971
En İyi Erkek Oyuncu (Zümrüt)/ Gazeteciler Cemiyeti Türk Film Festivali 1959
SADRİ ALIŞIK'IN MEŞHUR SÖZLERİ
- Sokak köpeklerine selam verdiğin zaman, insan olmaya çeyrek kalmıştı?
- Hayat demek ölümü beklemek demektir. Az çok, hepimiz yıldızları, ağaçları, işte falanları, filanları göreceğiz, birçok şeyin tadına bakacağız, sonra da 'Gidiyorum elveda' şarkısını söyleyeceğiz. Öyle ise; gidenin de, kalanın da gönlü hoş olsun.
- Seni öyle bir severim ki, Dengeni kaybedersin. Kiliseye gider, 'Selamun aleyküm' dersin.
- Düşündüm de insan ömrü dediğin sayfalık hikaye, onu da olur olmaz şeylerle karalamak yanlış. Her şeye gülüp geçmek lazım. Onun için sen de gül ama yalancıktan değil. Geçmişi, eskiden olanları, kalbinin sızısını, sevdiğin insanı falan her şeyi boş vererek gülmelisin. Gül hadi, güzel yüzüne gülmek yaraşır hemen şimdi. Bak, bak ben nasıl gülüyorum dünya umurumda değil