Transparan kıyafeti olay olan Gülşen, bu sefer derin yırtmaçlı pembe bornozuyla ayna karşısına geçti

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Transparan sahne kıyafetiyle olay yaratan ünlü şarkıcı Gülşen'den yeni poz geldi. Gülşen, derin yırtmaçlı bornozuyla ayna karşısında çekildiği fotoğrafı Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınladı.

Şarkıları kadar sahnede giydiği kıyafetlerle de gündem olan ünlü şarkıcı Gülşen, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Gülşen son olarak derin yırtmaçlı pembe bornozuyla ayna karşısına geçtiği anlar takipçilerine aktardı.

TRANSPARAN KIYAFETİ OLAY OLMUŞTU

Geçtiğimiz ay Gülşen'in sahneye kıyafeti olay olmuştu. Transparan kıyafeti ile konser veren ünlü şarkıcının sahne tarzı, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurmuştu.

"DİLEDİĞİMİ GİYME ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SEÇTİM"

İç çamaşırının üzerine transparan kıyafet giydiği için sosyal medyada takipçilerinden gelen eleştirilere Gülşen "Son konserimde, dilediğimi giyme özgürlüğümü kullanarak seçtiğim kıyafet, bir çok farklı ama en mühimi özgürlük alanına, tercihlere olan saygı sınırlarını aşan türden yorumları duymama sebep oldu" demişti.

YIRTMAÇLI BORNOZUYLA POZ VERDİ

Gülşen iddialı tarzından vazgeçmiyor. Konserleri dışında evdeki haliyle de dikkat çeken ünlü şarkıcı zaman zaman selfie paylaşıyor. Ev halinden de iddialı olmayı seven Gülşen son olarak beline kadar yırtmacı olan bornozuyla ayna karşısında poz verdi.

PEMBE SEVGİSİNİ VURGULADI

Pembe sevgisine vurgu yapan Gülşen'in geceliği hayranlarının ilgisini çekti. Gülşen'in ev tarzı da beğeni toplarken bazı takipçileri tarafından fazla dekolteli bulundu.