Transparan kıyafeti olay olan Gülşen, bu sefer derin yırtmaçlı pembe bornozuyla ayna karşısına geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Transparan kıyafeti olay olan Gülşen, bu sefer derin yırtmaçlı pembe bornozuyla ayna karşısına geçti

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Transparan sahne kıyafetiyle olay yaratan ünlü şarkıcı Gülşen'den yeni poz geldi. Gülşen, derin yırtmaçlı bornozuyla ayna karşısında çekildiği fotoğrafı Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınladı.

Şarkıları kadar sahnede giydiği kıyafetlerle de gündem olan ünlü şarkıcı Gülşen, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Gülşen son olarak derin yırtmaçlı pembe bornozuyla ayna karşısına geçtiği anlar takipçilerine aktardı.

TRANSPARAN KIYAFETİ OLAY OLMUŞTU

Geçtiğimiz ay Gülşen'in sahneye kıyafeti olay olmuştu. Transparan kıyafeti ile konser veren ünlü şarkıcının sahne tarzı, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurmuştu.

Transparan kıyafeti olay olan Gülşen, bu sefer derin yırtmaçlı pembe bornozuyla ayna karşısına geçti

"DİLEDİĞİMİ GİYME ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SEÇTİM"

İç çamaşırının üzerine transparan kıyafet giydiği için sosyal medyada takipçilerinden gelen eleştirilere Gülşen "Son konserimde, dilediğimi giyme özgürlüğümü kullanarak seçtiğim kıyafet, bir çok farklı ama en mühimi özgürlük alanına, tercihlere olan saygı sınırlarını aşan türden yorumları duymama sebep oldu" demişti.

Transparan kıyafeti olay olan Gülşen, bu sefer derin yırtmaçlı pembe bornozuyla ayna karşısına geçti

YIRTMAÇLI BORNOZUYLA POZ VERDİ

Gülşen iddialı tarzından vazgeçmiyor. Konserleri dışında evdeki haliyle de dikkat çeken ünlü şarkıcı zaman zaman selfie paylaşıyor. Ev halinden de iddialı olmayı seven Gülşen son olarak beline kadar yırtmacı olan bornozuyla ayna karşısında poz verdi.

PEMBE SEVGİSİNİ VURGULADI

Pembe sevgisine vurgu yapan Gülşen'in geceliği hayranlarının ilgisini çekti. Gülşen'in ev tarzı da beğeni toplarken bazı takipçileri tarafından fazla dekolteli bulundu.

Transparan kıyafeti olay olan Gülşen, bu sefer derin yırtmaçlı pembe bornozuyla ayna karşısına geçti
Transparan kıyafeti olay olan Gülşen, bu sefer derin yırtmaçlı pembe bornozuyla ayna karşısına geçti
Transparan kıyafeti olay olan Gülşen, bu sefer derin yırtmaçlı pembe bornozuyla ayna karşısına geçti
Seray Sever'in siyah bikinisiyle verdiği şezlong pozuna yorum yağdı
Seray Sever'in siyah bikinisiyle verdiği şezlong pozuna yorum yağdı
Yunanistan'ın sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü bulundu
Yunanistan'ın sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü bulundu
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Hamid Karzai Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Barış Arduç Aleyna Tilki Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Muslera Burak Elmas Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Transparan kıyafeti olay olan Gülşen, bu sefer derin yırtmaçlı pembe bornozuyla ayna karşısına geçti - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 22:21:56. #1.14#

title