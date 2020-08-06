Trakya'da sıkı 'koronavirüs' denetimi Trakya'da sıkı 'koronavirüs' denetimiİÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği 'Koronavirüs Denetimleri' konulu genelge kapsamında Trakya genelinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da pazar, işyerleri, market, toplu taşıma ve alışveriş merkezlerinde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Trakya'da sıkı 'koronavirüs' denetimi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği 'Koronavirüs Denetimleri' konulu genelge kapsamında Trakya genelinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da pazar, işyerleri, market, toplu taşıma ve alışveriş merkezlerinde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında işyeri sahipleri ve vatandaşlara maske takma, el hijyeni ve sosyal mesafe kuralları konusunda hatırlatma yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Türkiye genelinde gerçekleştirileceğini duyurduğu koronavirüs denetimleri kapsamında Trakya bölgesinin il valilikleri eş zamanlı olarak denetim gerçekleştirdi. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen denetimler kapsamında pazar, işyerleri, market, toplu taşıma ve alışveriş merkezlerinde sosyal mesafe, maske ve el hijyeni kuralları hatırlatıldı.

EDİRNE'DE SIKI DENETİM

Edirne'de gerçekleştirilen denetlemelere katılan Vali Ekrem Canalp, kentin en yoğun kalabalığın olduğu bölge Saraçlar Caddesi'nde işyerlerini gezdi, vatandaşlarla sohbet etti. Canalp, sık sık sosyal mesafe ve maske konusunda hem işyeri sahiplerini hem de vatandaşları uyardı. Denetimlerdeki amacın ceza yazmak olmadığını, kurallara uyma bilincini aşılamak olduğunu öyleyen Canalp, "Bugün bütün Türkiye'de şu anda bir denetim seferberliği var. Bu denetimlerdeki amacımız asla esnafımıza ceza yazmak değildir. Bizim, bir bütün olarak bütün kamu kurum ve kuruluşlarının yapmış olduğu denetimdeki temel amacımız bir anlayışı, felsefeyi yaymaktır. Bu da kurallara uyma kültürünü geliştirebilmektir. Yani, çok basit bir şekilde ifade etmiş olduğumuz bir sloganımız var; 'temizliğe dikkat edeceğiz, maske takmaya dikkat edeceğiz ve aynı zamanda el hijyenine dikkat edeceğiz.' Bütün bunları çok basit bir şekilde uygulamaya koyabildiğimiz zaman başarılı sonuçları alabileceğimizden hiç şüphemiz yoktur" dedi.

'PANDEMİ İLE MÜCADELE SÜREKLİLİK ARZ EDEN BİR KONU'

Pandemi ile mücadelenin süreklilik arz eden bir konu olduğuna da dikkat çeken Vali Canalp, "Pandemi ile mücadele, süreklilik arz eden bir konudur. Burada belli bir dönemle, ayla sınırlı değil, pandemi bitene kadar denetimlere sıkı sıkıya sarılmaya devam edeceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz ki önümüzdeki dönemleri de geçmişte olduğu gibi aynı başarıyla devam ettirebilelim" diye konuştu.

TEKİRDAĞ'DA 140 KİŞİLİK EKİPLE DENETİM

Denetimler kapsamında Tekirdağ il merkezinde de İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, zabıta, sağlık ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 140 kişilik ekip, sorumluluk sahası noktalarında kontrollerini sürdürdü. Ekipler, vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri ve koronavirüs önlemlerine ilişkin genelgelerde belirtilen hususlar ile sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetledi.

ŞEHİR İÇİ VE OTOGARDA SIKI DENETİM

Polis ekiplerince kent meydanında ticari taksilerde yapılan denetimde sürücülere ve yolculardan sosyal mesafenin korunması, maske kullanılması ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesi istendi. Ekipler ellerindeki çizelgeye kurala uymayan araç bilgilerini girerek uygulama merkezine bildirdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa İlçe Belediyesi Zabıta ekipleri de otogar ve AVM'lerde denetimler gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri otogarda yolcu otobüsleri ve şehir içi otobüslerde yolcuların maske takıp takmadıkları, sosyal mesafeye uyup uymadıklarını kontrol etti.

Kırklareli il merkezinde de, valilik ve belediye tarafından görevlendirilen ekipler vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlere işyeri sahipleri ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve el hijyeni konusunda uyarıda bulunarak denetimlerini gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA