Trafikte tartıştığı adamın yüzüne tüküren Irmak Arıcı'dan bir skandal daha! Sahneden indirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trafikte tartıştığı adamın yüzüne tüküren Irmak Arıcı'dan bir skandal daha! Sahneden indirildi

Trafikte tartıştığı adamın yüzüne tüküren Irmak Arıcı'dan bir skandal daha! Sahneden indirildi
Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz günlerde trafikte tartıştığı kişinin yüzüne defalarca tüküren şarkıcı Irmak Arıcı, bir skandala daha imza attı. Gece kulübünde sahne alan Irmak Arıcı, şarkı söylemek yerine dakikalarca ayakta durdu. Garip davranışlarından sonra genç şarkıcı, sahneden indirildi.

Son dönemin genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen şarkıcı Irmak Arıcı, skandallarla gündeme gelmeye devam ediyor. Arıcı, dün akşam Sakarya'nın Karasu ilçesinde konser verdi. Sahnede hareketsizce duran şarkıcı, iddialara göre kısa süre sonra sahneden indirildi.

TRAFİKTE TARTIŞTIĞI KİŞİNİN YÜZÜNE TÜKÜRDÜ

Irmak Arıcı, geçtiğimiz gün trafikte tartıştığı bir vatandaşın suratına tükürmüştü. Arıcı'nın bu hareketi kamuoyu tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Trafikte tartıştığı adamın yüzüne tüküren Irmak Arıcı'dan bir skandal daha! Sahneden indirildi

DAKİKALARCA HAREKETSİZ KALDI

Dün akşam Karasu'da bulunan bir gece kulübünde sahne alan Irmak Arıcı, dakikalarca hareketsiz bir şekilde sahnede kaldı. Kendisini dinlemeye gelen hayranlarına adeta şok yaşatan Irmak Arıcı'nın sahnede neden tuhaf hareketlerde bulunduğu anlaşılamadı.

Trafikte tartıştığı adamın yüzüne tüküren Irmak Arıcı'dan bir skandal daha! Sahneden indirildi

SAHNEDEN İNDİRİLDİ

Konsere gidenlerin iddialarına göreIrmak Arıcı, kısa süre sonra sahneden indirildi.

Trafikte tartıştığı adamın yüzüne tüküren Irmak Arıcı'dan bir skandal daha! Sahneden indirildi
Trafikte tartıştığı adamın yüzüne tüküren Irmak Arıcı'dan bir skandal daha! Sahneden indirildi
Trafikte tartıştığı adamın yüzüne tüküren Irmak Arıcı'dan bir skandal daha! Sahneden indirildi
Trafikte tartıştığı adamın yüzüne tüküren Irmak Arıcı'dan bir skandal daha! Sahneden indirildi
Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü
Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü
Magazin editörü - Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Magazin editörü
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mahmut Özer Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Kibariye Seren Serengil Armağan Çağlayan
Spor Merve Çoban Fatih Terim Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trafikte tartıştığı adamın yüzüne tüküren Irmak Arıcı'dan bir skandal daha! Sahneden indirildi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 16:18:27. #1.14#

title