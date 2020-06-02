TİM Başkanı İsmail Gülle: "İhracatta beklentimiz normalin de ötesinde" Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Türkiye'nin ihracatı 2020 yılı mayıs ayında 9 milyar 964 milyon dolar oldu.

TİM Başkanı İsmail Gülle, "Normalleşme dönemi ve sonrasında, ihracatta beklentimiz 'Normalin de ötesi'. Olağanüstü koşulların, fevkalade fırsatları barındırdığına inanıyoruz. Gerek salgın sürecinin yönetilmesi, gerekse salgın sonrasında ortaya çıkacak fırsatların öngörülmesi ve değerlendirilmesi anlamında birçok farklı çalışmaya imza attık. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, dış ticarette normalin ötesi için hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki, salgının sona ermesinin ardından ihracatçılarımız yaşanan bu kaybı fazlasıyla telafi edecek, Türkiye'nin küresel ticaretin 'güvenilir limanı' olduğunun tescillenmesiyle yeni rekorlara imza atmayı kaldığı yerden sürdürecektir" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), mayıs ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Mayıs ayında ihracat, Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre yüzde 40,9 düşüşle 9 milyar 964 milyon dolar oldu. Son 12 aylık ihracat ise yüzde 8,4 düşüşle 165 milyar 732 milyon dolara ulaştı.

Salgının etkisiyle birçok ülkenin ihracatının son yılların en dramatik düşüşüyle karşı karşıya kaldığını söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle, " Almanya'nın ihracatı mart ayında aylık bazda son 30 yılın en sert düşüşünü yaşarken, Japonya'nın ihracatı da nisan ayında son 11 yılın en sert düşüşünü kaydetti. Elbette yaşanan bu küresel şokun etkisiyle, ülkemiz ihracatı da Mart ayının ortalarından itibaren geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre aylık bazda düşüşlerle karşı karşıya kaldı. Ülkemiz daha önce kriz dönemlerinde ihracatta kaçınılmaz olarak benzer düşüşler yaşamış olsa da, kayıplarını her zaman hızla telafi ederek ihracatta yeni rekorlara ulaşmayı başardı. Öyle ki, 2001 krizi sonrası ülkemiz ihracatında 3 yıl içerisinde yüzde 100 artış gerçekleşti. Yine 2008- 2009 küresel finans krizi sonrası ihracatımızda yine 3 yıl içerisinde yüzde 50 artış gerçekleşti. Salgının ihraç pazarlarında yoğun olarak hissedildiği bir periyodun geride bırakıyoruz. Normalleşme dönemi ve sonrasında, ihracatta beklentimiz 'Normalin de ötesi'. İnanıyoruz ki, salgının sona ermesinin ardından ihracatçılarımız yaşanan bu kaybı fazlasıyla telafi edecek, Türkiye'nin küresel ticaretin 'güvenilir limanı' olduğunun tescillenmesiyle yeni rekorlara imza atmayı kaldığı yerden sürdürecektir" dedi.

TÜRK İHRACATÇISI BAŞARILI BİR SINAV VERDİ

Salgın sürecinde yerli ve milli üretime verilen önemin daha iyi anlaşılması için yaşanan küresel tedarik zincirinden çıkarılacak çok ders olduğunu söyleyen Gülle, şunları kaydetti: "Ülkemiz, imalat sanayimizin üretimdeki çeşitliliği ve esnekliği ile salgın sürecinde herhangi bir üründe tedarik sorunu yaşamadı, ancak ne yazık ki bu tarz örnekleri pek çok ülke, en çok ihtiyaç duydukları anda yaşadı. Şoklara dayanıklı bir yapıya sahip olan ticaret kültürümüz ülkemizin her alanda küresel virüs salgınından en az etkilenen ülkelerden biri olmasında büyük rol oynadı. Salgın sürecinde Türk ihracatçısı tedarikte sağladığı güven ve değişen koşullarda hızla aldığı aksiyonlarla başarılı bir sınav verdi. Türk ihracatçılarının tek çatı kuruluşu olan TİM olarak bizler de sadece süreci yakından takip etmekle kalmadık. Tüm imkanlarımızı seferber ederek, ihracatta yaşanan her türlü sorunla doğrudan ilgilendik.Yeni dönemin getirdiği sorunların hızlıca çözüme kavuşturulabilmesi adına tüm birimlerimizle gerek sahada, gerekse sanalda ışıklarımızı bir gün dahi söndürmeden çalıştık. Olağanüstü koşulların, fevkalade fırsatları barındırdığına inanıyoruz. Gerek salgın sürecinin yönetilmesi, gerekse salgın sonrasında ortaya çıkacak fırsatların öngörülmesi ve değerlendirilmesi anlamında birçok farklı çalışmaya imza attık. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, dış ticarette normalin ötesi için hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz."

SANAL TİCARET HEYETLERİ HİNDİSTAN VE GÜNEY KORE İLE DEVAM EDECEK

Bu süreçte Türkiye'nin ve ihracatın geleceği için TİM tarafından yürütülen eylem planlarına ilişkin bilgi veren Gülle, ülkemizde tıbbi koruyucu malzemede sorun yaşanmaması hedefiyle başlatılan 'ÜreTİM Seferberliğini'nde günlük 50 milyon maske üretimine ulaşıldığını, büyükelçilerin katılımıyla düzenlenen TİM Export Talks panellerinde Covid-19 süreci ve sonrasında ticaretin yönünün çizildiğini ve DHL Express işbirliğiyle hedef pazarlardaki büyük alıcılara, ticari dernek temsilcilerine, basın mensuplarına ve kanaat önderlerine #GoodnessFromTürkiye etiketiyle özel tasarım hijyen kitleri gönderildiğini belirtti. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nde ihracatçıların 49 sorun ve talebine çözüm getirildiğini hatırlatan Gülle, ihracatçıların yeni taleplerini de TİM Sektörler Konseyi toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a aktardıklarını söyledi. Gülle, yürütülen "Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi" faaliyetleriyle ilgili ise şu bilgileri verdi: "Salgının ülkemiz ihracatına olumsuz etkilerini ve ihracatçı firmaların uğradığı pazar kayıplarını en aza indirmek amacıyla Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonu ile içinde bulunduğumuz bu küresel değişim ve dönüşüm sürecinde, çağımızın getirdiği tüm imkanları seferber ederek, "Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi" faaliyetlerimiz kapsamında "Sanal Ticaret Heyetlerimizi" gerçekleştiriyoruz. Sanal heyetlerimizden ilkini Özbekistan, ikincisini ise Kenya'ya gerçekleştirdik. Sanal Ticaret Heyetlerimize, 15-19 Haziran'da Hindistan, 22-23 Haziran'da ise Güney Kore ile devam edeceğiz."

MAYIS'TA 1.117 FİRMA İHRACAT AİLESİNE KATILDI

Mayıs ayı ihracatına ilişkin detaylara değinen TİM Başkanı Gülle, şu bilgileri verdi: "Türkiye ekonomisinin bugünü ve geleceği açısından vazgeçilmez bir sacayağı olduğu perçinlenmiş olan ihracatımıza yönelik farkındalık ve TİM olarak ülkemizin her noktasında yürüttüğümüz KOBİ ihracat Seferberliği eğitimlerimizin en net sonucu olarak; mayıs ayında ihracat ailemize 1.117 firmamızın katıldığını bildirmekten memnuniyet duyuyorum. İhracata yeni başlayan bu firmalarımız mayıs ayında 83 milyon 284 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Firma özelinde bakıldığında, mayıs ayı içerisinde toplam 32.651 firmamız ihracat gerçekleştirdi."

31 ÜLKEYE İHRACAT 129,8 MİLYON DOLAR ARTTI

Türkiye küresel ticaretteki olumsuz tabloya rağmen mayıs ayında 31 ülkeye ihracatını 129,8 milyon dolar artırmayı başardı. Bu 31 ülkenin 25'inde artış yüzde 10'un, 17'sinde ise yüzde 50'nin üzerinde gerçekleşti. Bu ülkeler arasında, geçtiğimiz yılın mayıs ayına göre 44,4 milyon dolar ihracat artışıyla İsviçre, 39,1 milyon dolar ihracat artışıyla Azerbaycan ve 15,9 milyon dolar ihracat artışıyla Venezuela dikkat çekti.

OTOMOTİV LİDER OLDU

Mayıs ayının lideri, 1 milyar 203 milyon dolarlık ihracat ile Otomotiv sektörü olurken, 1 milyar 177 milyon dolar ihracat ile Kimyevi Maddeler sektörü ikinci, 840 milyon 203 bin dolara ulaşan Hazırgiyim sektörü üçüncü oldu. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre Otomotiv sektöründe yüzde 56,3, Kimyevi Maddeler sektöründe yüzde 39,1, Hazırgiyimde yüzde 48,2 oranında düşüş gerçekleşti.Mayıs ayının en güçlü performansına imza atanlar ise yüzde 13,4 artışla 159,6 milyon dolar ihracata ulaşan Yaş Meyve Sebze, yüzde 7,8 artışla 58,2 milyon dolara ulaşan Gemi ve Yat sektörleri oldu.

AB'NİN İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 45,4'E GERİLEDİ

Mayıs ayında ihracatçılar, ülkemizin bayrağını 205 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 919 milyon dolar ile Almanya, 881,6 milyon dolar ile ABD ve 602,9 milyon dolar ile Irak oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 49,2 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 67,4'e yükseldi.Aralarında ABD, Almanya, İspanya ve Irak'ın da yer aldığı tam 16 ülkeye her sektör ihracat gerçekleştirmeyi başardı. En büyük pazar olan Avrupa Birliği'nin ihracattaki payı 4,53 milyar dolarlık bir hacim ile yüzde 45,4 seviyesine düştü.

En dikkat çekici artış Yalova'da görüldü

İllerin ihracatına bakıldığında; mayıs ayında 13 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla; 3 milyar 822 milyon dolarla İstanbul, 626 milyon dolarla Kocaeli ve 589 milyon dolarla İzmir oldu. En dikkat çekici artışlar ise; yüzde 981 artışla 42 milyon dolar ihracata imza atan Yalova, yüzde 460 artışla 38 milyon dolara ulaşan Kastamonu ve yüzde 324 artışla 7 milyon dolar ihracat yapan Gümüşhane'de yaşandı. Yalova'da Gemi ve Yat sektörü ihracatını 3491 kat artırırken, Kastamonu'da Demir-Demir Dışı Metaller sektörü ihracatını 320 katına çıkarttı. Zonguldak'ta Çelik sektörünün ihracatını yüzde 544, Balıkesir'de ise Elektrik- Elektronik sektörünün ihracatını yüzde 449 artırdığı görüldü.

160 ülkeye 2,9 milyar TL ile ihracat yapıldı

Ay boyunca 160 ülkeye ihracatta 2 milyar 926 milyon TL tutarında ihracat gerçekleştirildi. 4.929 firma ihracat işlemlerinde Türk Lirasını tercih etti.

Paritenin olumsuz etkisi 129,4 milyon dolar oldu

Miktar bazında ihracat ise mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,5 düşüşle 10,7 milyon ton olarak gerçekleşti. Son olarak, mayıs ayında Euro dolar paritesinin negatif etkisi 129 milyon 451 bin dolar oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA