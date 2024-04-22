Xiaomi 14 Ultra vs Samsung Galaxy S24 Ultra! Hangisini tercih etmeli?

Yeni bir akıllı telefon satın almayı düşünüyorsanız ve eğer gözünüz amiral gemisi segmentteyse, Xiaomi 14 Ultra ve Samsung Galaxy S24 Ultra modelleri mutlaka karşınıza çıkacaktır. Peki bu iki telefon arasından hangisi daha iyi? Bu içeriğimizde Xiaomi 14 Ultra ve Samsung Galaxy S24 Ultra modelleri için karşılaştırma yaptık.

Xiaomi 14 Ultra ve Samsung Galaxy S24 Ultra karşılaştırması

Amiral gemisi akıllı telefonlar; Batarya, şarj hızı, ön ve arka kameralar, ekran, bağlantı ve yazılım bakımından üst seviye özelliklere sahip. Bu bağlamda güçlü bir cihaz satın almak isteyenlerin doğrudan amiral gemilerini incelemesi tavsiye edilir.

Tabii güçlü bir cihaz söz konusu olunca ödenmesi gereken para pek de az olmuyor. Bu doğrultuda doğru bir tercih yapmak oldukça önem arz ediyor. O halde en çok satan amiral gemisi telefonlardan Xiaomi 14 Ultra ve Samsung Galaxy S24 Ultra modelleri için karşılaştırmaya geçelim.

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Xiaomi 14 Ultra 25 Şubat 2024'te tanıtılmışken, Samsung Galaxy S24 Ultra ise 17 Ocak 2024'te tüketicilerin karşısına çıktı.

Tasarım

Xiaomi 14 Ultra modelinde yüksek mukavemetli alüminyum kasa bulunuyor. Leke direnci, antibakteriyel ve çevre dostu olma gibi özelliklere sahip olan ve vegan deriyle gelen akıllı telefonda yuvarlak şekilde bir kamera kurulumu yer alıyor.

Samsung Galaxy 24 Ultra modelinde de titanyum dış yüzey bulunuyor. Bu sayede sağlamlığı ile öne çıkan akıllı telefonun kameralarının dizaynı ise önceki modelleri akıllara getiriyor. Bu karşılaştırmanın kazananını size bırakıyoruz.

Performans

Her iki cihaz da Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. Ancak çekirdeklerin gigahertz değerleri arasında ufak farklar var. Telefonların grafik birimlerinin ise Adreno 750 olduğunu görüyoruz.

Xiaomi 14 Ultra'daki işlemcinin çekirdekleri bir adet 3.3 GHz hızında Cortex-X4, üç adet 3.2 GHz hızında Cortex-A720, iki adet 3.0 GHz hızında Cortex-A720 ve iki adet 2.3 GHz hızında Cortex-A520 şeklinde. Samsung Galaxy S24 Ultra'daki işlemci ise bir adet 3.39 GHz hızında Cortex-X4, üç adet 3.1 GHz hızında Cortex-A720, iki adet 2.9 GHz hızında Cortex-A720 ve iki adet 2.2 GHz hızında Cortex-A520 çekirdeklerinden oluşuyor.

Genel olarak bakıldığında Samsung Galaxy S24 Ultra, biraz daha yüksek frekanslara sahip olan çekirdeklere sahip. Bu kullanıcı deneyimi açısından önemli bir etki yaratmayabilir. Zira günlük kullanımda ve çoğu uygulamada bu hafif hız farkları fark edilmeyebilir. Ancak çok yoğun işlemci kullanımı sırasında yani yüksek performans gerektiren oyunlarda veya uygulamalarda belirleyici olabilir.

Özellik / ModelXiaomi 14 UltraSamsung Galaxy S24 Ultra İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3Çekirdekler: 1 x 3.3 GHz Cortex-X4 3 x 3.2 GHz Cortex-A720 2 x 3.0 GHz Cortex-A720 2 x 2.3 GHz Cortex-A5201 x 3.39 GHz Cortex-X4 3 x 3.1 GHz Cortex-A720 2 x 2.9 GHz Cortex-A720 2 x 2.2 GHz Cortex-A520GPU: Adreno 750Adreno 750

Ekran

Xiaomi 14 Ultra, 6.73 inç boyutunda LTPO AMOLED ekrana yer veriyor. 1440 x 3200 piksel çözünürlüğe sahip bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile destekleniyor. Ayrıca 3000 nit tepe parlaklık sunuyorken, HDR10+ desteğine sahip. Xiaomi Shield Glass / Xiaomi Longjing Glass ile korunduğunu da belirtelim.

Samsung Galaxy S24 Ultra ise 6.8 inç boyutunda 1440 x 3120 piksel çözünürlüklü Dynamic LTPO AMOLED 2X ekranla geliyor. 120 Hz yenileme hızından destek alan bu ekran, 2600 nit tepe parlaklık sunuyor. HDR10+ desteği de mevcutken, Corning Gorilla Armor ile korunuyor.

Özellik / ModelXiaomi 14 UltraSamsung Galaxy S24 Ultra Ekran Boyutu: 6.73 inç6.8 inçEkran Tipi: LTPO AMOLEDDynamic LTPO AMOLED 2XEkran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel (QHD+)1440 x 3120 piksel (QHD+)Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz120 HzEkran Tepe Parlaklığı: 3000 nit2600 nitEkran Koruması: Xiaomi Shield Glass / Xiaomi Longjing GlassCorning Gorilla ArmorEkran HDR: HDR10+HDR10+

Ön kamera

Xiaomi 14 Ultra, 32 Megapiksel çözünürlükte bir özçekim kamerasına sahip. f/2.0 diyafram aralığına sahip ve HDR, panorama destekli bu kamera ile 4K'da 60 FPS video çekilebiliyor. Samsung Galaxy S24 Ultra'daki özçekim kamerası ise 12 Megapiksel iken, diyafram aralığı f/2.2. Auto-HDR, HDR10+ özelliklerine sahip bu kamera, tıpkı Xiaomi 14 Ultra gibi 4K'da 60 FPS video kaydı alabiliyor.

Çözünürlük olarak Xiaomi 14 Ultra daha yüksek Megapiksel sunarken, Samsung Galaxy S24 Ultra daha geniş diyafram aralığı ve dual pixel PDAF gibi gelişmiş otofokus teknolojisine sahip. Video tarafındaysa her iki cihaz da 4K video kaydı yapabilme yeteneğine sahipken, Xiaomi 14 Ultra 1080p'de daha yüksek kare hızı sunuyor ve gyro-EIS ile video kaydı sırasında daha iyi stabilizasyon sağlayabiliyor. Samsung'un HDR10+ özelliği ise daha iyi dinamik aralık ve renk detayı mümkün kılabilir.

Özellik / ModelXiaomi 14 UltraSamsung Galaxy S24 Ultra Çözünürlük: 32 Megapiksel12 MegapikselDiyafram Aralığı: f/2.0f/2.2Diğer: 22mm, 1/3.14¨, 0.7µm26mm, dual pixel PDAFÖzellikler: HDR, panoramaAuto-HDR, HDR10+Video: 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS4K@30/60fps, 1080p@30fps

Arka kameralar

Uzun vadede pişman olmamak için arka kameralar da göz önünde bulundurulması gereken özelliklerden birisi. Her iki model de dört tane kameraya sahip. Xiaomi 14 Ultra'da 50 Megapiksel ana + 50 Megapiksel ultra geniş açılı + 50 Megapiksel telefoto + 50 Megapiksel periskop telefoto kameralar bulunuyor.

Samsung Galaxy S24 Ultra modelindeyse 200 Megapiksel ana + 12 Megapiksel ultra geniş açılı + 10 Megapiksel telefoto + 50 Megapiksel periskop telefoto kameralar yer alıyor. Öte yandan iki akıllı telefonla da 8K'da 30 FPS ve 4K'da 120 FPS video çekilebiliyor.

Ana kamera çözünürlüğü açısından Samsung Galaxy S24 Ultra, çok daha yüksek bir Megapiksel değerine sahip olsa da Xiaomi'nin daha büyük piksel boyutu ve geniş diyafram aralığı özellikle düşük ışık koşullarında avantaj sağlayabilir.

Bununla birlikte Xiaomi 14 Ultra, video çekimi tarafında daha fazla FPS (saniyedeki kare sayısı) seçeneği sunuyorken, Dolby Vision HDR desteği ile de daha zengin renk aralığı ve kontrast sunabilir. Samsung'un ise hareket halindeyken bile sabit ve net görüntüler elde eden Super Steady özelliği dikkat çekiyor. Her iki cihaz da periskop telefoto kamera ile uzun mesafeli zoom yapabilme ve OIS özelliklerine sahip.

Özellik / ModelXiaomi 14 UltraSamsung Galaxy S24 Ultra Ana Kamera: 50 Megapiksel, f/1.6-f/4.0, 23mm, 1.0¨-type, 1.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS200 Megapiksel, f/1.7, 24mm, 1/1.3¨, 0.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OISUltra Geniş Açılı Kamera: 50 Megapiksel, f/1.8, 12mm, 122°, 1/2.51¨, 0.7µm, dual pixel PDAF12 Megapiksel, f/2.2, 13mm, 120°, 1/2.55¨, 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady videoTelefoto Kamera: 50 Megapiksel, f/1.8, 75mm, 1/2.51¨, 0.7µm, dual pixel PDAF (10cm – ?), OIS, 3.2x optik yakınlaştırma10 Megapiksel, f/2.4, 67mm, 1/3.52¨, 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optik yakınlaştırmaPeriskop Telefoto Kamera: 50 Megapiksel, f/2.5, 120mm, 1/2.51¨, 0.7µm, dual pixel PDAF (30cm – ?), OIS, 5x optik yakınlaştırma50 Megapiksel, f/3.4, 111mm, 1/2.52¨, 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optik yakınlaştırmaVideo: 8K@24/30fps, 4K@24/30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p)8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS

Batarya

Her iki model de 5000 mAh kapasitesinde bataryadan güç çekiyor. Bu değer günümüz için yeterli kabul ediliyor. Tabii akıllı telefonun kullanım süresinin sadece mAh değerine bağlı olmadığını da belirtmekte fayda var.

Xiaomi 14 Ultra, kablolu ve kablosuz şarj hızları bakımından Samsung Galaxy S24 Ultra'ya göre çok daha hızlı. Xiaomi'nin kablolu şarj hızı 90W iken Samsung'da bu 45W; kablosuz şarjda ise Xiaomi 80W, Samsung ise 15W sunuyor. Ayrıca Xiaomi, cihazın başka cihazları şarj edebilmesine olanak tanıyan ters kablosuz şarj özelliğinde de 10W ile Samsung'un 4.5W'ına karşı üstünlük sağlıyor.

Özellik / ModelXiaomi 14 UltraSamsung Galaxy S24 Ultra Kapasite: 5000 mAh5000 mAhPil Türü: –Li-IonKablolu Şarj Hızı: 90W45WKablosuz Şarj Hızı: 80W15WTers Kablosuz Şarj Hızı: 10W4.5W

Boyutlar, ağırlık ve renk seçenekleri

Xiaomi 14 Ultra 161.4 x 75.3 x 9.2 mm; Samsung Galaxy S24 Ultra ise 162.3 x 79 x 8.6 mm boyutlarında. Samsung'un rakibine kıyasla biraz daha uzun ve geniş, fakat daha ince bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy S24 Ultra'nın titanyum siyahı, titanyum grisi, titanyum menekşe, titanyum sarısı, titanyum mavisi, titanyum yeşili, titanyum turuncusu renk seçenekleri bulunuyorken, Xiaomi 14 Ultra ise siyah, mavi, beyaz, titanyum gri ile raflarda.

Renk seçenekleri bakımından Samsung, daha geniş bir yelpazeye sahip gibi görünüyor. Xiaomi ise daha klasik seçenekler ile geliyor. Burada da tercihi size bırakıyoruz.

Özellik / ModelXiaomi 14 UltraSamsung Galaxy S24 Ultra Uzunluk: 161.4 mm162.3 mmGenişlik: 75.3 mm79 mmKalınlık: 9.2 mm8.6 mmAğırlık: 219.8 / 224.4 / 229.5 gram232 / 233 gramRenk Seçenekleri: Siyah, mavi, beyaz, titanyum griTitanyum siyahı, titanyum grisi, titanyum menekşe, titanyum sarısı, titanyum mavisi, titanyum yeşili, titanyum turuncusu

Kablosuz bağlantı

Her iki telefonun da 5G, NFC ve GPS bağlantıyı desteklediğini görüyoruz. Ancak Bluetooth tarafında bir fark var. Xiaomi 14 Ultra, Bluetooth 5.4 sürümünü desteklerken, Samsung Galaxy S24 Ultra ise Bluetooth 5.3 destekliyor.

Özellik / ModelXiaomi 14 UltraSamsung Galaxy S24 Ultra 5G: VarVarBluetooth: Bluetooth 5.4Bluetooth 5.3Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7NFC: VarVarGPS: VarVar

Yazılım

Her iki cihaz da Android 14 işletim sistemiyle çalışıyor, Bu bağlamda en yeni Android özelliklerine erişebildiklerini söyleyebiliriz. Bu noktada Android 15 ve Android 16 güncellemeleri almalarının mümkün olduğunu belirtelim.

Özellik / ModelXiaomi 14 UltraSamsung Galaxy S24 Ultra İşletim Sistemi: Android 14Android 14Arayüz Yazılımı: HyperOSOne UI 6.1

Dayanıklılık

Her iki akıllı telefon da IP68 seviyesinde korumaya sahip. Bu, 30 dakika boyunca tatlı suyun 1.5 metre içinde dayanabilecekleri ve toza karşı korumalı oldukları anlamına geliyor.

Özellik / ModelXiaomi 14 UltraSamsung Galaxy S24 Ultra IP Seviyesi: IP68IP68

SAR değeri (radyasyon)

SAR değeri, telefonun insan vücudunu ne kadar radyasyona maruz bıraktığını gösterir. Bu nedenle seçim yaparken dikkat edilmesi gereken bir faktör. Samsung Galaxy S24 Ultra'nın kafa ve vücut için SAR değerleri sırasıyla 1.06 W/kg ve 1.30 W/kg. Bu değerler Xiaomi 14 Ultra'da ise hem kafa hem de vücut için 0.997 W/kg. Bu bağlamda Samsung'un rakibine kıyasla daha fazla radyasyon yaydığını söyleyebiliriz.

Özellik / ModelXiaomi 14 UltraSamsung Galaxy S24 Ultra SAR Kafa (AB): 0.997 W/kg1.06 W/kgSAR Vücut (AB): 0.997 W/kg1.30 W/kg

Hangisini tercih etmeli?

Samsung Galaxy S24 Ultra ve Xiaomi 14 Ultra modelleri için karşılaştırmanın sonuna geldik. Peki hangisi daha iyi? İki model de bazı taraflarda öne çıkıyor. Bu bağlamda tercihinizi, ihtiyaçlarınıza yönelik yapmanızda fayda var.

Eğer kamera sizin için önemli bir faktörse Samsung Galaxy S24 Ultra'nın 200 Megapiksel ana kamera çözünürlüğü ve geniş renk yelpazesi sunan HDR10+ video kaydı büyük avantaj sağlıyor. Öte yandan Xiaomi 14 Ultra daha yüksek çözünürlüklü video kaydı seçenekleri ve Dolby Vision desteği ile çekim kalitesi açısından rakibine meydan okuyor.

Şarj hızı ve pil ömrü açısından ise Xiaomi 14 Ultra'nın 90W kablolu ve 80W kablosuz şarj özellikleri dikkat çekiyor. Bunun dışında cihazın kalınlığı ve ağırlığı önemliyse Samsung, daha ince ve nispeten hafif olması nedeniyle öne çıkıyor. Sonuç olarak iki modelin de avantajlarını masaya yatırıp, ihtiyacınıza göre tercih yapmalısınız.