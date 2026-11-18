Gazipaşa'da 78 yaşındaki kadını 'hesabınız ele geçirildi' yalanıyla 3,3 milyon lira dolandırdılar! 2 tutuklamaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 78 yaşındaki Sultan Tepe, telefonla arayan dolandırıcıların 'banka hesabınız ele geçirildi' yalanına inanarak bankadan çektiği 60 bin avroyu (yaklaşık 3,3 milyon lira) evine gelen maskeli bir kişiye teslim etti. Şüphelilerin kendisini aramayı sürdürmesi üzerine şikayetçi olan kadının ihbarıyla çalışma başlatan jandarma, Suriye uyruklu 2 şüpheliyi yakaladı; şüpheliler tutuklandı.
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde telefonla aradıkları Sultan Tepe'yi (78) banka hesabının ele geçirildiği yalanıyla yaklaşık 3,3 milyon lirasını dolandıran 2 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.
PARAYI EVE GELEN MASKELİ KİŞİYE TESLİM ETTİ
Gazipaşa'ya bağlı Macar Mahallesi'nde yaşayan Sultan Tepe'yi telefonla arayan şüpheliler, banka hesabının ele geçirildiği yalanıyla hesabındaki parayı çekip kendilerine vermelerini istedi. Şüphelilerin yönlendirmesiyle bankadan 60 bin avroyu (yaklaşık 3,3 milyon lira) çeken Sultan Tepe, evine gelen maskeli bir kişiye teslim etti.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Parayı teslim ettiği şüphelilerin kendisiyle iletişim kurmaya devam etmesi üzerine Sultan Tepe şikayetçi oldu. İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu belirlenen Suriye uyruklu A.E.M. ve İ.R. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak Alanya L Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.