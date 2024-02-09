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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü - CANLI

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibinin, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrıldıktan sonraki dönüş yolculuğu tamamlandı. Canlı aktarıyoruz...

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji

Alper Gezeravcı Teknoloji Dünya Haberler

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Yorumlar (3)

Mark Kolçak:

Alper bey televizyonda şunu derse.. Türkiye'nin ekonomisi ve herşeyi düzelebilir. "Kainat şans eseri var olmuşdur ve Kainatının huzurluca geri hiçliğe dönebilmesi için çalışmalıyız yani çabalar göstermeliyiz". Bence Alper bey bu ANI bu cümle ile yakalamalı ve Türkiyeyi güzel bir ülkeye dönüştürmeli. Belki diğer ülkelerde güzel olur eğer Türkiye başlangıç olarak güzel olmaya başlar ise.

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BUĞRA EMRECİKSİN:

Mark kafatasının içindeki beyine yazık.

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Fatih :

ne bu büyü mü? tamam ben söyledim ama ekonomik durumumda bir değişiklik olmadı. üflüyomusun bilader sen :)

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