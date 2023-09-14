Türkiye'deki Çalışanların Yüzde 25'i Dijital Beceri Eksikliği Nedeniyle İşini Kaybetmekten Korkuyor

Kaspersky araştırmasına göre, Türkiye'deki çalışanların yüzde 25'i dijital beceri eksikliği nedeniyle işini kaybetmekten korkuyor. Araştırmaya göre, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika'daki çalışanların yüzde 66'sı dijital beceri eksikliği hissediyor. Dijital beceri eksikliği sadece kariyeri engellemekle kalmıyor, aynı zamanda siber güvenlik için de risk oluşturuyor.

Kaspersky araştırmasına göre, Türkiye'deki çalışanların yüzde 25'i dijital beceri eksikliği nedeniyle işini kaybetmekten korkuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni bir Kaspersky anketinde, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika'daki çalışanların yüzde 66'sının bilgisayar ve diğer dijital ekipmanlarla çalışırken dijital becerilerin eksikliğini hissettiği ortaya çıktı.

Türkiye'de çalışanların yüzde 25'i BT yetkinliklerinin eksikliği nedeniyle işlerini kaybetmekten korkuyor. Bazıları bunun gelecek 5 yıl içinde gerçekleşebileceğine inanırken (yüzde 15), diğerleri bunun daha uzun sürede olabileceğini düşünüyor (yüzde 10).

Türkiye'deki katılımcıların sadece yüzde 24'ü yetersiz BT bilgisi nedeniyle işini kaybetme riski altında olmadığından emin olduğunu söylüyor.

Gelecek 5 yıl içinde dijital beceri eksikliği nedeniyle işini kaybetme olasılığının en yüksek olduğunu düşünenler arasında bölüm başkanları ve üst düzey yöneticiler yer alıyor. Sürekli kendini eğitme ve trendlerin bir adım önünde olma ihtiyacı konusunda en temkinli olanlar da yine bu grup oluyor.

Dijital becerilerin eksikliği sadece çalışanların kariyerini engellemekle kalmıyor, aynı zamanda çalışanın istihdam edildiği kurumun siber güvenliği için de ciddi riskler oluşturuyor. "İnsan güvenlik duvarı", siber olaylara karşı en önemli savunmalardan birini oluşturuyor.

Son araştırmalar, siber güvenlik tehditlerinin yüzde 95'inin bir şekilde insan hatasından kaynaklandığını gösteriyor. Örneğin çalışanlar bir kimlik avı bağlantısını açabilir, şirket cihazına fidye yazılımı indirebilir ve şirket için maliyet ve itibar kayıplarına neden olabilir. Bu nedenle üst düzey yöneticilerden stajyerlere kadar her seviyedeki çalışanın uygun siber güvenlik eğitimi alması gerekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar, yapay zeka ve makine öğrenimi çözümlerinin hızla ilerlemesi nedeniyle pek çok kişinin işini kaybetmekten korktuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bazı bireyler ve kuruluşlar otomasyona karşı temkinli davranıp bu yöndeki çözümleri kullanmaktan kaçınırken, diğerleri süreçlerini en yeni teknolojilerden en büyük faydayı sağlayacak şekilde uyarlıyor. Çalışanlar tercih edilmeye devam etmek istiyorlarsa siber bilince sahip olmalı ve şirketler de dijital zorlukların üstesinden gelmelerine ve siber güvenlik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmalıdır.

Kaspersky, her seviyedeki çalışanın eğitimine ve becerilerini geliştirmesine katkıda bulunmak için Otomatik Güvenlik Farkındalığı Platformunu sunuyor. Platform, yıl boyunca çalışanlar için güçlü, pratik siber hijyen becerileri geliştiren çevrim içi bir araç. Platformu başlatmak ve yönetmek özel kaynaklar veya düzenlemeler gerektirmiyor ve kuruluşa güvenli bir kurumsal siber ortama doğru yapacakları yolculuğun her adımında yerleşik yardım sağlıyor."

Açıklamaya göre ayrıca, Kaspersky uzmanları, çalışanların dijital becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için şunları öneriyor:

"İş için en çok hangi dijital becerilere ihtiyaç duyulduğunu anlamak ve çalışanlarını eğitmek için düzenli kontroller yapın. Çalışanların becerilerini geliştirebilmeleri için dijital okuryazarlık kursları ve eğitimleri düzenleyin. Çalışanları siber güvenlikle ilgili konularda eğitmeye yardımcı olacak çevrim içi bir öğrenme aracı olan Kaspersky Otomatik Güvenlik Farkındalık Platformunu kullanın. Çalışanların kimlik avı, dolandırıcılık, fidye yazılımı saldırıları gibi yaygın siber tehditleri ve bunları nasıl tanıyıp önleyeceklerini bildiklerinden emin olun."