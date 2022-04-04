Kaspersky Haberleri - Kaspersky Haber - Haberler

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Kaspersky Haberleri

Kaspersky haber, Kaspersky son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Siber dolandırıcılar taklit şifre sıfırlama bildirimleri ile kullanıcıları hedef almayı sürdürüyor

Siber dolandırıcılar taklit şifre sıfırlama bildirimleri ile kullanıcıları hedef almayı sürdürüyor

Kaspersky - 28.03.2022
MetaMask dolandırıcılığı kripto cüzdanları tehlikeye atıyor

MetaMask dolandırıcılığı kripto cüzdanları tehlikeye atıyor

Kaspersky - 24.03.2022
Kaspersky Safe Kids, AV-TEST onaylı ebeveyn kontrol yazılımı sertifikası aldı

Kaspersky Safe Kids, AV-TEST onaylı ebeveyn kontrol yazılımı sertifikası aldı

Kaspersky - 23.03.2022
Kaspersky'den startuplar için siber güvenlik ipuçları

Kaspersky'den startuplar için siber güvenlik ipuçları

Kaspersky - 21.03.2022
Almanya'dan uyarı: Rus Kaspersky şirketinin antivirüs yazılımını kullanmayın

Almanya'dan uyarı: Rus Kaspersky şirketinin antivirüs yazılımını kullanmayın

Kaspersky - 16.03.2022
Casus yazılımlar ile saldırıya uğrayan endüstriyel kontrol sistemleri risk altında

Casus yazılımlar ile saldırıya uğrayan endüstriyel kontrol sistemleri risk altında

Kaspersky - 16.03.2022
BT güvenlik liderleri, tehdit istihbaratının büyük bölümünde dış desteğe güveniyor

BT güvenlik liderleri, tehdit istihbaratının büyük bölümünde dış desteğe güveniyor

Kaspersky - 15.03.2022
DDoS saldırıları 2021'in 4. çeyreğinde rekor seviyeye ulaştı

DDoS saldırıları 2021'in 4. çeyreğinde rekor seviyeye ulaştı

Kaspersky - 09.03.2022
Kaspersky Managed Detection and Response, Gartner Peer Insights'de en yüksek puanı aldı

Kaspersky Managed Detection and Response, Gartner Peer Insights'de en yüksek puanı aldı

Kaspersky - 07.03.2022
levigo systems, Kaspersky'nin DACH bölgesindeki en büyük MSP iş ortağı oldu

levigo systems, Kaspersky'nin DACH bölgesindeki en büyük MSP iş ortağı oldu

Kaspersky - 03.03.2022
İşletmelerin yüzde 44'ü IoT çözümlerini kapsamlı şekilde korumuyor

İşletmelerin yüzde 44'ü IoT çözümlerini kapsamlı şekilde korumuyor

Kaspersky - 02.03.2022
Türkiye'deki kötü amaçlı mobil yazılımlar yüzde 70 arttı

Türkiye'deki kötü amaçlı mobil yazılımlar yüzde 70 arttı

Kaspersky - 01.03.2022
Kaspersky, dijital ayak izi istihbaratını kaldırma hizmetiyle güçlendiriyor

Kaspersky, dijital ayak izi istihbaratını kaldırma hizmetiyle güçlendiriyor

Kaspersky - 24.02.2022
Dolandırıcılar 2021'de spam ve kimlik avını kullandı

Dolandırıcılar 2021'de spam ve kimlik avını kullandı

Kaspersky - 23.02.2022
Son dakika haberleri... Kaspersky'den 'Roaming Mantis' operasyonuna ilişkin tespit

Son dakika haberleri... Kaspersky'den "Roaming Mantis" operasyonuna ilişkin tespit

Kaspersky - 17.02.2022
Log4Shell güvenlik açığı tehdit oluşturmaya devam ediyor

Log4Shell güvenlik açığı tehdit oluşturmaya devam ediyor

Kaspersky - 16.02.2022
Kaspersky'den Sevgililer Günü ve sonrasında dijital ortamda kendini koruma önerileri

Kaspersky'den Sevgililer Günü ve sonrasında dijital ortamda kendini koruma önerileri

Kaspersky - 10.02.2022
Kaspersky ile 'Laboratoria Art and Science Foundation'dan uluslararası sempozyum

Kaspersky ile "Laboratoria Art and Science Foundation"dan uluslararası sempozyum

Kaspersky - 09.02.2022
Giyilebilir cihazların veri aktarım protokolünde 33 güvenlik açığı bulundu

Giyilebilir cihazların veri aktarım protokolünde 33 güvenlik açığı bulundu

Kaspersky - 07.02.2022
Kaspersky, çevrim içi oyunlarda zorbalıkla karşılaşıldığında yapılması gerekenleri açıkladı

Kaspersky, çevrim içi oyunlarda zorbalıkla karşılaşıldığında yapılması gerekenleri açıkladı

Kaspersky - 03.02.2022
'Kaspersky VPN Secure Connection' yeni cihaz ve konumları destekliyor

"Kaspersky VPN Secure Connection" yeni cihaz ve konumları destekliyor

Kaspersky - 02.02.2022
Kaspersky'nin 'Yönetilen Hizmet Sağlayıcı' satışları 4 kat arttı

Kaspersky'nin "Yönetilen Hizmet Sağlayıcı" satışları 4 kat arttı

Kaspersky - 01.02.2022
Kaspersky, endüstriyel kuruluşlara saldıran yeni casus yazılım serisi tespit etti

Kaspersky, endüstriyel kuruluşlara saldıran yeni casus yazılım serisi tespit etti

Kaspersky - 27.01.2022
Türkiye'deki çocukların yüzde 64'ü bilgi teknolojileri alanında çalışmak istiyor

Türkiye'deki çocukların yüzde 64'ü bilgi teknolojileri alanında çalışmak istiyor

Kaspersky - 26.01.2022
Üçüncü parti donanım yazılımı önyükleme seti tehdidi yükselişe geçti

Üçüncü parti donanım yazılımı önyükleme seti tehdidi yükselişe geçti

Kaspersky - 25.01.2022
Kaspersky, ABD'de en çok patenti alınan Rus menşeli şirket seçildi

Kaspersky, ABD'de en çok patenti alınan Rus menşeli şirket seçildi

Kaspersky - 20.01.2022
BlueNoroff, kripto para birimi girişimlerini tehdit ediyor

BlueNoroff, kripto para birimi girişimlerini tehdit ediyor

Kaspersky - 19.01.2022
Kaspersky Çalışan Sağlığı raporu yayımlandı

Kaspersky Çalışan Sağlığı raporu yayımlandı

Kaspersky - 18.01.2022
Klinisyenlerin üçte biri telesağlık seanslarında hastalarının verilerini tehlikeye atıyor

Klinisyenlerin üçte biri telesağlık seanslarında hastalarının verilerini tehlikeye atıyor

Kaspersky - 17.01.2022
Kaspersky'den Instagram kullanıcılarını engellemeye yönelik saldırılara ilişkin ipuçları Açıklaması

Kaspersky'den Instagram kullanıcılarını engellemeye yönelik saldırılara ilişkin ipuçları Açıklaması

Kaspersky - 13.01.2022
Kaspersky, işletmeler ve KOBİ'ler için 'uç nokta güvenliğinin' başlıca oyuncularından

Kaspersky, işletmeler ve KOBİ'ler için "uç nokta güvenliğinin" başlıca oyuncularından

Kaspersky - 12.01.2022
Kaspersky, kötü amaçlı yazılım analistleri için yeni bir eğitim sunuyor

Kaspersky, kötü amaçlı yazılım analistleri için yeni bir eğitim sunuyor

Kaspersky - 11.01.2022
Türkiye'de çalışanların yüzde 53'ü uzaktan çalışırken kendini izole hissediyor

Türkiye'de çalışanların yüzde 53'ü uzaktan çalışırken kendini izole hissediyor

Kaspersky - 10.01.2022
Kaspersky, Scuderia Ferrari ile ortaklığını genişletti

Kaspersky, Scuderia Ferrari ile ortaklığını genişletti

Kaspersky - 06.01.2022
Kaspersky, 2022'de dünyayı bekleyen tehditleri açıkladı

Kaspersky, 2022'de dünyayı bekleyen tehditleri açıkladı

Kaspersky - 05.01.2022
Kaspersky, kullanıcılarının platformlara ve hizmetlere güvenini analiz etti

Kaspersky, kullanıcılarının platformlara ve hizmetlere güvenini analiz etti

Kaspersky - 04.01.2022
Toplu casus yazılım kampanyası, endüstriyel kontrol sistemlerini hedefliyor

Toplu casus yazılım kampanyası, endüstriyel kontrol sistemlerini hedefliyor

Kaspersky - 03.01.2022
Kaspersky, online yeni yıl alışverişi için ipuçları paylaştı

Kaspersky, online yeni yıl alışverişi için ipuçları paylaştı

Kaspersky - 28.12.2021
Kimlik avı sayfalarının üçte biri 1 gün içinde devre dışı kalıyor

Kimlik avı sayfalarının üçte biri 1 gün içinde devre dışı kalıyor

Kaspersky - 27.12.2021
Kaspersky, biyonik cihazlar için siber güvenlik politikası geliştiriyor

Kaspersky, biyonik cihazlar için siber güvenlik politikası geliştiriyor

Kaspersky - 24.12.2021
2021'de günlük ortalama 380 bin yeni kötü amaçlı dosya keşfedildi

2021'de günlük ortalama 380 bin yeni kötü amaçlı dosya keşfedildi

Kaspersky - 23.12.2021
Kaspersky'den 'siber güvenlik ihlallerinden sonra işten çıkarılma olasılığı azaldı' tespiti

Kaspersky'den "siber güvenlik ihlallerinden sonra işten çıkarılma olasılığı azaldı" tespiti

Kaspersky - 21.12.2021
Kaspersky'den dijital takip konusunda araştırma

Kaspersky'den dijital takip konusunda araştırma

Kaspersky - 20.12.2021
Kaspersky'e göre her iki güvenlik olayından biri fidye yazılımına bağlı

Kaspersky'e göre her iki güvenlik olayından biri fidye yazılımına bağlı

Kaspersky - 16.12.2021
Türkiye'de ebeveynlerin yüzde 52'si 'ebeveyn kontrolü' uygulamaları kullanıyor

Türkiye'de ebeveynlerin yüzde 52'si "ebeveyn kontrolü" uygulamaları kullanıyor

Kaspersky - 15.12.2021
Kaspersky, ScarCruft tehdit aktörü tarafından işletilen kötü amaçlı yazılımı ortaya çıkardı

Kaspersky, ScarCruft tehdit aktörü tarafından işletilen kötü amaçlı yazılımı ortaya çıkardı

Kaspersky - 14.12.2021
Kaspersky uzmanları, 2022 finansal tehdit tahminlerini açıkladı

Kaspersky uzmanları, 2022 finansal tehdit tahminlerini açıkladı

Kaspersky - 13.12.2021
Çocukların yüzde 69'u teknolojik cihazları başında günde en az üç saat harcıyor

Çocukların yüzde 69'u teknolojik cihazları başında günde en az üç saat harcıyor

Kaspersky - 10.12.2021
Sağlık kuruluşlarının yüzde 63'ü hastaların mahremiyete yönelik güvensizliğiyle karşılaşıyor

Sağlık kuruluşlarının yüzde 63'ü hastaların mahremiyete yönelik güvensizliğiyle karşılaşıyor

Kaspersky - 09.12.2021
Kaspersky VPN Secure Connection'ın özellikler listesi genişletildi

Kaspersky VPN Secure Connection'ın özellikler listesi genişletildi

Kaspersky - 08.12.2021
Son dakika haber: Kaspersky, merkezileştirilmiş Tehdit İstihbarat Platformu'nu başlattı

Son dakika haber: Kaspersky, merkezileştirilmiş Tehdit İstihbarat Platformu'nu başlattı

Kaspersky - 07.12.2021
Kaspersky, Emotet'in yeniden ortaya çıktığını duyurdu

Kaspersky, Emotet'in yeniden ortaya çıktığını duyurdu

Kaspersky - 06.12.2021
Paris Çağrısı Çalışma Grubu 6'dan 'güvenlikli analitik' raporu

Paris Çağrısı Çalışma Grubu 6'dan "güvenlikli analitik" raporu

Kaspersky - 03.12.2021
Kaspersky araştırmacıları 2022 tehdit tahminlerini paylaştı

Kaspersky araştırmacıları 2022 tehdit tahminlerini paylaştı

Kaspersky - 02.12.2021
Türkiye'de ailelerin yarıya yakını uzaktan eğitim için ekstra cihaz edindi

Türkiye'de ailelerin yarıya yakını uzaktan eğitim için ekstra cihaz edindi

Kaspersky - 01.12.2021
Karmaşık ortamlar, META bölgesindeki ikinci en önemli güvenlik sorununa dönüştü

Karmaşık ortamlar, META bölgesindeki ikinci en önemli güvenlik sorununa dönüştü

Kaspersky - 30.11.2021
Kaspersky'den takip yazılımı eğitimi için Interpol ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği

Kaspersky'den takip yazılımı eğitimi için Interpol ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği

Kaspersky - 29.11.2021
Son dakika haberleri! Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 62'si çocukları için koydukları kurallara uymakta zorlanıyor

Son dakika haberleri! Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 62'si çocukları için koydukları kurallara uymakta zorlanıyor

Kaspersky - 25.11.2021
Kaspersky raporu çevrim içi ödeme dolandırıcılığındaki artışa işaret etti

Kaspersky raporu çevrim içi ödeme dolandırıcılığındaki artışa işaret etti

Kaspersky - 24.11.2021
Kaspersky'den işletmeleri kimlik avından koruma önerileri Açıklaması

Kaspersky'den işletmeleri kimlik avından koruma önerileri Açıklaması

Kaspersky - 23.11.2021
Dağıtık Hizmet Reddi saldırıları 3. çeyrekte arttı

Dağıtık Hizmet Reddi saldırıları 3. çeyrekte arttı

Kaspersky - 22.11.2021
Kaspersky Industrial CyberSecurity, tüm OT altyapısında merkezi yönetim ve görünürlük sağlıyor

Kaspersky Industrial CyberSecurity, tüm OT altyapısında merkezi yönetim ve görünürlük sağlıyor

Kaspersky - 19.11.2021
Yeni Kaspersky Endpoint Security Cloud ile hassas bulut verileri güvende

Yeni Kaspersky Endpoint Security Cloud ile hassas bulut verileri güvende

Kaspersky - 18.11.2021
İş yükündeki artışa rağmen çoğu insan uzaktan çalışırken daha rahat hissediyor

İş yükündeki artışa rağmen çoğu insan uzaktan çalışırken daha rahat hissediyor

Kaspersky - 17.11.2021
Kaspersky'den 'gelişmiş kalıcı tehdit aktörü Lazarus, saldırı yeteneklerini geliştiriyor' tespiti

Kaspersky'den "gelişmiş kalıcı tehdit aktörü Lazarus, saldırı yeteneklerini geliştiriyor" tespiti

Kaspersky - 16.11.2021
Kaspersky, XDR platformunu güçlendirmek için Brain4Net'i satın aldı

Kaspersky, XDR platformunu güçlendirmek için Brain4Net'i satın aldı

Kaspersky - 15.11.2021
Kaspersky, diplomatlar ve teknoloji uzmanı olmayan siber uzmanlar için eğitim başlattı

Kaspersky, diplomatlar ve teknoloji uzmanı olmayan siber uzmanlar için eğitim başlattı

Kaspersky - 11.11.2021
Son dakika haberleri: Kaspersky, takip yazılım programlarının küresel analiz sonuçlarını paylaştı

Son dakika haberleri: Kaspersky, takip yazılım programlarının küresel analiz sonuçlarını paylaştı

Kaspersky - 10.11.2021
Chugoku Bank, Kaspersky ile yeni mobil uygulamasını güvence altına alıyor

Chugoku Bank, Kaspersky ile yeni mobil uygulamasını güvence altına alıyor

Kaspersky - 09.11.2021
Kaspersky'den 'Trickbot bankacılık Truva atı 61 sofistike teknik eşliğinde gelişiyor' tespiti

Kaspersky'den "Trickbot bankacılık Truva atı 61 sofistike teknik eşliğinde gelişiyor" tespiti

Kaspersky - 08.11.2021
Kaspersky, sunduğu Yazılım Malzeme Listesi'ni duyurdu

Kaspersky, sunduğu Yazılım Malzeme Listesi'ni duyurdu

Kaspersky - 04.11.2021
Türkiye'de ocak-eylül döneminde şifre hırsızlığı girişimi yüzde 22 arttı

Türkiye'de ocak-eylül döneminde şifre hırsızlığı girişimi yüzde 22 arttı

Kaspersky - 03.11.2021
Üçüncü parti olaylar, 2021'de en maliyetli kurumsal veri ihlalleri arasında yer aldı

Üçüncü parti olaylar, 2021'de en maliyetli kurumsal veri ihlalleri arasında yer aldı

Kaspersky - 02.11.2021
Kaspersky, 'düşük bütçeli' güvenlik merkezini başlattı

Kaspersky, "düşük bütçeli" güvenlik merkezini başlattı

Kaspersky - 01.11.2021
Kaspersky, akıllı telefon bağımlılığından kurtulmak için meditasyon kursu başlatıyor

Kaspersky, akıllı telefon bağımlılığından kurtulmak için meditasyon kursu başlatıyor

Kaspersky - 27.10.2021
Kaspersky ve SecureComputing'den veri ihlalleri kaynaklı kayıpların önlenmesi için şirketlere öneri Açıklaması

Kaspersky ve SecureComputing'den veri ihlalleri kaynaklı kayıpların önlenmesi için şirketlere öneri Açıklaması

Kaspersky - 26.10.2021
Kaspersky'nin yeni hizmeti talep üzerine ilk elden siber tehdit bilgileri sağlıyor

Kaspersky'nin yeni hizmeti talep üzerine ilk elden siber tehdit bilgileri sağlıyor

Kaspersky - 25.10.2021
Kaspersky'den 'parasosyal ilişkiler dünya genelinde yükselişe geçti' değerlendirmesi

Kaspersky'den "parasosyal ilişkiler dünya genelinde yükselişe geçti" değerlendirmesi

Kaspersky - 21.10.2021
Kaspersky Endpoint Security Cloud'un fidye yazılımlarına karşı yüzde 100 koruma sağladığı onaylandı

Kaspersky Endpoint Security Cloud'un fidye yazılımlarına karşı yüzde 100 koruma sağladığı onaylandı

Kaspersky - 20.10.2021
Kaspersky, oyunları 'korkusuzca oynatmak' için ünlü oyuncularla çalışıyor

Kaspersky, oyunları "korkusuzca oynatmak" için ünlü oyuncularla çalışıyor

Kaspersky - 19.10.2021
Kaspersky, oyuncuların hesaplarını hedef alan 'BloodyStealer' isimli Truva atı keşfetti

Kaspersky, oyuncuların hesaplarını hedef alan "BloodyStealer" isimli Truva atı keşfetti

Kaspersky - 18.10.2021
Sağlam parola politikalarıyla birleştirilmiş yama yönetimi siber saldırı riskini azaltıyor

Sağlam parola politikalarıyla birleştirilmiş yama yönetimi siber saldırı riskini azaltıyor

Kaspersky - 13.10.2021
Türkiye'de KOBİ'lerin yüzde 23'ü salgın sırasında yeni ürün veya hizmet piyasaya sürdü

Türkiye'de KOBİ'lerin yüzde 23'ü salgın sırasında yeni ürün veya hizmet piyasaya sürdü

Kaspersky - 12.10.2021
Polys, en yenilikçi demokrasi platformu olarak kabul edildi

Polys, en yenilikçi demokrasi platformu olarak kabul edildi

Kaspersky - 11.10.2021
Kaspersky çocukların 'sosyal medya trendini' araştırdı

Kaspersky çocukların "sosyal medya trendini" araştırdı

Kaspersky - 07.10.2021
QakBot bankacılık kötü amaçlı yazılımları artıyor

QakBot bankacılık kötü amaçlı yazılımları artıyor

Kaspersky - 05.10.2021
Ebeveynlere 'siber zorbalık' uyarısı: Online oyunlara dikkat

Ebeveynlere 'siber zorbalık' uyarısı: Online oyunlara dikkat

Kaspersky - 05.10.2021
Kaspersky'den insan kaynakları profesyonellerine güvenlik tavsiyeleri

Kaspersky'den insan kaynakları profesyonellerine güvenlik tavsiyeleri

Kaspersky - 04.10.2021
Kaspersky uzaktan eğitimde öğrencilerin performansını değerlendirdi

Kaspersky uzaktan eğitimde öğrencilerin performansını değerlendirdi

Kaspersky - 30.09.2021
Security Analyst Summit 28-29 Eylül'de çevrim içi düzenlenecek

Security Analyst Summit 28-29 Eylül'de çevrim içi düzenlenecek

Kaspersky - 27.09.2021
İlk yarıda casus yazılımlar ve kötü amaçlı komut dosyaları yükseliş kaydetti

İlk yarıda casus yazılımlar ve kötü amaçlı komut dosyaları yükseliş kaydetti

Kaspersky - 23.09.2021
Kaspersky ve Axoft, Türkiye'deki kurumsal büyümeyi desteklemek üzere iş birliklerini genişletiyor

Kaspersky ve Axoft, Türkiye'deki kurumsal büyümeyi desteklemek üzere iş birliklerini genişletiyor

Kaspersky - 21.09.2021
Kaspersky Hybrid Cloud Security, Linux güvenliğini güçlendiriyor

Kaspersky Hybrid Cloud Security, Linux güvenliğini güçlendiriyor

Kaspersky - 20.09.2021
Türkiye'deki KOBİ'lerin yüzde 35'i çalışanlarının işini korumaya devam etti

Türkiye'deki KOBİ'lerin yüzde 35'i çalışanlarının işini korumaya devam etti

Kaspersky - 16.09.2021
Kaspersky, yeni ürünü 'Smart Home Security'i' kullanıma sundu

Kaspersky, yeni ürünü "Smart Home Security'i" kullanıma sundu

Kaspersky - 15.09.2021
Kaspersky iş e-postası güvenliğinin ihlalinde en yaygın yöntemleri derledi

Kaspersky iş e-postası güvenliğinin ihlalinde en yaygın yöntemleri derledi

Kaspersky - 14.09.2021
Türkiye'de MS Exchange odaklı saldırılar ağustos ayında yüzde 292 arttı

Türkiye'de MS Exchange odaklı saldırılar ağustos ayında yüzde 292 arttı

Kaspersky - 13.09.2021
Kaspersky, İtalya F1 Grand Prix'sini yayınlamayı vadeden kimlik avı siteleri tespit etti

Kaspersky, İtalya F1 Grand Prix'sini yayınlamayı vadeden kimlik avı siteleri tespit etti

Kaspersky - 10.09.2021
Dünyada dijital suçlar yüzde 25 arttı

Dünyada dijital suçlar yüzde 25 arttı

Kaspersky - 10.09.2021
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