Kaspersky Haberleri - Kaspersky Haber - Haberler

Kaspersky Haberleri
Kaspersky haber, Kaspersky son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Siber dolandırıcılar taklit şifre sıfırlama bildirimleri ile kullanıcıları hedef almayı sürdürüyor
Casus yazılımlar ile saldırıya uğrayan endüstriyel kontrol sistemleri risk altında
BT güvenlik liderleri, tehdit istihbaratının büyük bölümünde dış desteğe güveniyor
Kaspersky Managed Detection and Response, Gartner Peer Insights'de en yüksek puanı aldı
Son dakika haberleri... Kaspersky'den "Roaming Mantis" operasyonuna ilişkin tespit
Kaspersky'den Sevgililer Günü ve sonrasında dijital ortamda kendini koruma önerileri
Kaspersky ile "Laboratoria Art and Science Foundation"dan uluslararası sempozyum
Kaspersky, çevrim içi oyunlarda zorbalıkla karşılaşıldığında yapılması gerekenleri açıkladı
Kaspersky, endüstriyel kuruluşlara saldıran yeni casus yazılım serisi tespit etti
Türkiye'deki çocukların yüzde 64'ü bilgi teknolojileri alanında çalışmak istiyor
Klinisyenlerin üçte biri telesağlık seanslarında hastalarının verilerini tehlikeye atıyor
Kaspersky'den Instagram kullanıcılarını engellemeye yönelik saldırılara ilişkin ipuçları Açıklaması
Kaspersky, işletmeler ve KOBİ'ler için "uç nokta güvenliğinin" başlıca oyuncularından
Türkiye'de çalışanların yüzde 53'ü uzaktan çalışırken kendini izole hissediyor
Kaspersky'den "siber güvenlik ihlallerinden sonra işten çıkarılma olasılığı azaldı" tespiti
Türkiye'de ebeveynlerin yüzde 52'si "ebeveyn kontrolü" uygulamaları kullanıyor
Kaspersky, ScarCruft tehdit aktörü tarafından işletilen kötü amaçlı yazılımı ortaya çıkardı
Çocukların yüzde 69'u teknolojik cihazları başında günde en az üç saat harcıyor
Sağlık kuruluşlarının yüzde 63'ü hastaların mahremiyete yönelik güvensizliğiyle karşılaşıyor
Son dakika haber: Kaspersky, merkezileştirilmiş Tehdit İstihbarat Platformu'nu başlattı
Karmaşık ortamlar, META bölgesindeki ikinci en önemli güvenlik sorununa dönüştü
Kaspersky'den takip yazılımı eğitimi için Interpol ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği
Son dakika haberleri! Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 62'si çocukları için koydukları kurallara uymakta zorlanıyor
Kaspersky Industrial CyberSecurity, tüm OT altyapısında merkezi yönetim ve görünürlük sağlıyor
İş yükündeki artışa rağmen çoğu insan uzaktan çalışırken daha rahat hissediyor
Kaspersky'den "gelişmiş kalıcı tehdit aktörü Lazarus, saldırı yeteneklerini geliştiriyor" tespiti
Kaspersky, diplomatlar ve teknoloji uzmanı olmayan siber uzmanlar için eğitim başlattı
Son dakika haberleri: Kaspersky, takip yazılım programlarının küresel analiz sonuçlarını paylaştı
Kaspersky'den "Trickbot bankacılık Truva atı 61 sofistike teknik eşliğinde gelişiyor" tespiti
Üçüncü parti olaylar, 2021'de en maliyetli kurumsal veri ihlalleri arasında yer aldı
Kaspersky, akıllı telefon bağımlılığından kurtulmak için meditasyon kursu başlatıyor
Kaspersky ve SecureComputing'den veri ihlalleri kaynaklı kayıpların önlenmesi için şirketlere öneri Açıklaması
Kaspersky'nin yeni hizmeti talep üzerine ilk elden siber tehdit bilgileri sağlıyor
Kaspersky'den "parasosyal ilişkiler dünya genelinde yükselişe geçti" değerlendirmesi
Kaspersky Endpoint Security Cloud'un fidye yazılımlarına karşı yüzde 100 koruma sağladığı onaylandı
Kaspersky, oyuncuların hesaplarını hedef alan "BloodyStealer" isimli Truva atı keşfetti
Sağlam parola politikalarıyla birleştirilmiş yama yönetimi siber saldırı riskini azaltıyor
Türkiye'de KOBİ'lerin yüzde 23'ü salgın sırasında yeni ürün veya hizmet piyasaya sürdü
Kaspersky ve Axoft, Türkiye'deki kurumsal büyümeyi desteklemek üzere iş birliklerini genişletiyor
Kaspersky, İtalya F1 Grand Prix'sini yayınlamayı vadeden kimlik avı siteleri tespit etti