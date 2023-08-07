TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği Antalya Saklıkent'te düzenlenecek

TÜBİTAK'ın her yaştan gökyüzü meraklısını buluşturduğu Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri bu sene 10-13 Ağustos 2023 tarihleri arasında yine etkinliklere yıllardır ev sahipliği yapan Antalya Saklıkent'te düzenlenecek. Etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır katılacak. Birçok farklı etkinliğin gerçekleştirileceği organizasyonda ayrıca Türkiye'nin ilk uzay yolcularıyla söyleşiler yapılacak ve Perseid göktaşı yağmuru izlenecek.

TÜBİTAK'ın her yaştan gökyüzü meraklısını buluşturduğu Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri bu sene 10-13 Ağustos 2023 tarihleri arasında yine etkinliklere yıllardır ev sahipliği yapan Antalya Saklıkent'te düzenlenecek. İşte ayrıntılar…

Tübitak'ın Gökyüzü Gözlem Etkinliği 10-13 Ağustos'ta!

Etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır katılacak. Birçok farklı etkinliğin gerçekleştirileceği organizasyonda ayrıca Türkiye'nin ilk uzay yolcularıyla söyleşiler yapılacak ve Perseid göktaşı yağmuru izlenecek.

TÜBİTAK tarafından ilk kez 1998 yılında Antalya Saklıkent'te düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı katkılarıyla TÜBİTAK'ın koordinasyonunda 25. kez gerçekleştiriliyor.

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Gökyüzü Gözlem Etkinliklerinin ev sahibi yaklaşık 2000 metre yükseklikteki Antalya Saklıkent'te astronomi meraklıları, uzmanlar eşliğinde gökyüzünü inceleme ve Türkiye'nin aktif haldeki en büyük gözlemevi olan ve en donanımlı teleskoplarının bulunduğu TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi (TUG) Yerleşkesi'ni gezme fırsatı bulacak.

Gökyüzü gözlemine en uygun bölgelerden biri olan Saklıkent'te astronomi tutkunlarının, 3 gün boyunca teleskop ve çıplak gözle gözlem yaparak gökyüzünün tadını çıkarmanın yanında çadırlarında konaklayarak doğa ile iç içe olma şansları olacak.

Gökbilim seminerleri düzenlenecek

Her yaş grubundan astronomi meraklılarının katılacağı etkinlik boyunca, alanında uzman bilim insanları tarafından gök bilim ile ilgili seminerler verilecek, yarışmalar ve TÜBİTAK bünyesindeki birimlerin katkılarıyla çeşitli atölye çalışmaları, deneyler gerçekleştirilecek.

Gökyüzü Gözlem Etkinliklerine, 2016-2018 yılları arasında ortalama 3 bin kişi başvururken ve ortalama 350 katılımcı ile gerçekleşirken, ilginin artmasıyla son 3 senedir ortalama 10 bin başvuru oluyor. Bu seneki etkinliğe ise Türkiye'nin dört bir yanından 12 bin 500 kişi başvurdu, bu başvurular arasından 1000 kişi kurayla belirlendi.

Daha önce gerçekleştirilen Gözlem Etkinlikleri'nde olduğu gibi başvuranlar arasında gençlerimiz, öğrencilerimiz ilk sırayı aldı. Aileler, çocuklarının hevesini desteklemek için yoğun ilgi gösterdi.

Perseid göktaşı yağmuru da izlenecek

14 Temmuz – 1 Eylül tarihleri arasında Perseid (Perse) göktaşı yağmurunun en yoğun olduğu, 12-13 Ağustos tarihleri, etkinlik tarihi ile denk getirildi. Gökyüzünde saatte 60 ile 100 adet meteor izlerinin görsel şöleni ışık kirliliğinin az olduğu yüksek rakımlı etkinlik içinde Saklıkent'te yaşanacak.

Çıplak göz ile takımyıldızları gökyüzü tanıtımı, Mizar, Polaris, Antares, Vega gibi yıldızların, Ülker, Herkül gibi yıldız kümelerinin, Halka Bulutsusu gibi, Andromeda galaksisi gibi gök cisimlerinin, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün gezegenleri ve uydumuz Ay teleskoplar ile gözlemlenecek.

Ayrıca Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever de canlı bağlantı ile etkinliğe katılarak bir söyleşi gerçekleştirecek ve soruları yanıtlayacak.