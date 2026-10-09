Haberler

Dilber Ay'ın eşi yeniden evlendi! Sanatçının kızından sert tepki: Bir yağlı kapı daha buldun

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dilber Ay'ın eşi yeniden evlendi! Sanatçının kızından sert tepki: Bir yağlı kapı daha buldun
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2019 yılında hayatını kaybeden Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş, estetisyen Müge Zopun ile geçtiğimiz aylarda evlendiği ortaya çıkmıştı. Karakaş'ın "Dilber'in acısını Müge ile yendim" sözlerine ünlü şarkıcının kızı Filiz Çelik'ten sert tepki geldi. Annesinin ölümünün ardından yaşananlara değinen Çelik, Karakaş'ın uzun süredir evli olduğunu öne sürerek "Bir yağlı kapı daha buldun" dedi.

  • Dilber Ay'ın 2019'daki ölümünün ardından eşi İbrahim Karakaş, estetisyen Müge Zopun ile geçen ay evlendi.
  • İbrahim Karakaş, evlendikten 15 gün sonra kalp krizi geçirdi ve yoğun bakımda tedavi gördü.
  • Dilber Ay'ın kızı Filiz Çelik, Karakaş'ın 7 yıl 4 aydır evli olduğunu ve annesinin ölümünden 3 ay sonra arabayı satıp klip çektiğini belirterek tepki gösterdi.

Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Dilber Ay'ın 2019 yılında hayatını kaybetmesinin ardından eşi İbrahim Karakaş yeniden evlendi. 61 yaşındaki Karakaş, 59 yaşındaki estetisyen Müge Zopun ile geçen ay nikah masasına oturdu. Ancak çiftin evliliğinden çok, Karakaş'ın eski eşi hakkında kullandığı ifadeler konuşulmaya başlandı.

DİLBER AY - İBRAHİM KARAKAŞ

"DİLBER'İN ACISINI MÜGE İLE YENDİM"

İbrahim Karakaş, evlendikten 15 gün sonra kalp krizi geçirdi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Karakaş, sağlık durumunun düzelmesinin ardından yaşadığı zorlu günleri anlattı.

İBRAHİM KARAKAŞ - MÜGE ZOPUN

Yeni eşinin bu süreçte kendisini yalnız bırakmadığını söyleyen Karakaş, "Ben Dilber'in acısını Müge ile yendim. Bu ağır krizde de Müge her zaman yanımdaydı" ifadelerini kullandı.

"KEŞKE DİLBER HANIM YAŞASAYDI"

Müge Zopun da Dilber Ay'a duyduğu saygıyı dile getirdi. Ünlü sanatçının ölümüne çok üzüldüğünü belirten Zopun, "Dilber Hanım'ı çok severdim, çok saygı duyardım. Vefatına da çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin, keşke yaşasaydı" dedi.

Zopun, eşiyle birbirlerine her koşulda destek olduklarını da sözlerine ekledi.

DİLBER AY'IN KIZI FİLİZ ÇELİK

DİLBER AY'IN KIZI SESSİZ KALMADI

Karakaş'ın açıklamalarına Dilber Ay'ın kızı Filiz Çelik'ten sert tepki geldi. Annesinin ölümünden sonra yaşananlara değinen Çelik, Karakaş'ın uzun süre yas tuttuğu yönündeki sözlerine karşı çıktı.

Çelik, "Sen acı yaşamadın. 3 ay sonra arabayı sattın, klip çektin. Müge hanımı sorduğumda, 'Herhangi birisi' dedin bana. Sen 7 yıl 4 aydır evlisin. Sen zaten çalışmayı sevmeyen birisin. Bir yağlı kapı daha buldun" ifadelerini kullandı.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bu haber 62 sitede yayınlandı.
Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı! Türkiye harekete geçti

Aylardır aranıyordu! "Gizli kasa" Yunanistan'da yakalandı
Acun Ilıcalı Türk yıldızın peşinde! Çuvalla parayı verip alacak

Para var huzur var! Milli kalecimizi de alıyor
Tarihi Emevi Camisi 13 yıl sonra yeniden ibadete açıldı

Tam 13 yıl aradan sonra yeniden kapılarını açtı
Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor

Tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıizzet ulas:

Adm sonuna kadar haklı.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Video çekerken telefonu denize düştü! Kaydettiği görüntüler şaşırttı

Teknede video çekerken olanlar oldu
Fon vurgununda 214 kişi isim isim tespit edildi! 187 milyar 653 milyonun iadesi istenecek

Fon krizinde 214 isim tek tek tespit edildi! Devlet enselerinde
Sigaraya yeni yasaklar! Bu alanlarda içilemeyecek

Tiryakilere yeni yasaklar! Masada çay, elde sigara dönemi bitiyor
Okan Buruk'u korkutan gelişme! Futbolcularını tek tek uyardı

"Yapmayın, istemiyorum" diyerek bütün takımı uyardı
Nagihan'ın katil zanlısı mahkemede hakimi çıldırttı: 'Eks' olmuşum

Katilden mahkemede hakimi çıldırtan sözler: 'Eks' olmuşum

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Özgür Özel'e fon tepkisi! 'Bedelini sandıkta ödeyecekler'

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Özel'e 'fon' tepkisi
Bu adam nasıl durdurulacak? Yamal'ın görüntüleri olay oldu

Galatasaray taraftarı bu görüntüden hiç memnun kalmadı