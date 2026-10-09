Dilber Ay'ın eşi yeniden evlendi! Sanatçının kızından sert tepki: Bir yağlı kapı daha buldun

Dilber Ay'ın eşi yeniden evlendi! Sanatçının kızından sert tepki: Bir yağlı kapı daha buldunGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2019 yılında hayatını kaybeden Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş, estetisyen Müge Zopun ile geçtiğimiz aylarda evlendiği ortaya çıkmıştı. Karakaş'ın "Dilber'in acısını Müge ile yendim" sözlerine ünlü şarkıcının kızı Filiz Çelik'ten sert tepki geldi. Annesinin ölümünün ardından yaşananlara değinen Çelik, Karakaş'ın uzun süredir evli olduğunu öne sürerek "Bir yağlı kapı daha buldun" dedi.
- Dilber Ay'ın 2019'daki ölümünün ardından eşi İbrahim Karakaş, estetisyen Müge Zopun ile geçen ay evlendi.
- İbrahim Karakaş, evlendikten 15 gün sonra kalp krizi geçirdi ve yoğun bakımda tedavi gördü.
- Dilber Ay'ın kızı Filiz Çelik, Karakaş'ın 7 yıl 4 aydır evli olduğunu ve annesinin ölümünden 3 ay sonra arabayı satıp klip çektiğini belirterek tepki gösterdi.
Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Dilber Ay'ın 2019 yılında hayatını kaybetmesinin ardından eşi İbrahim Karakaş yeniden evlendi. 61 yaşındaki Karakaş, 59 yaşındaki estetisyen Müge Zopun ile geçen ay nikah masasına oturdu. Ancak çiftin evliliğinden çok, Karakaş'ın eski eşi hakkında kullandığı ifadeler konuşulmaya başlandı.
"DİLBER'İN ACISINI MÜGE İLE YENDİM"
İbrahim Karakaş, evlendikten 15 gün sonra kalp krizi geçirdi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Karakaş, sağlık durumunun düzelmesinin ardından yaşadığı zorlu günleri anlattı.
Yeni eşinin bu süreçte kendisini yalnız bırakmadığını söyleyen Karakaş, "Ben Dilber'in acısını Müge ile yendim. Bu ağır krizde de Müge her zaman yanımdaydı" ifadelerini kullandı.
"KEŞKE DİLBER HANIM YAŞASAYDI"
Müge Zopun da Dilber Ay'a duyduğu saygıyı dile getirdi. Ünlü sanatçının ölümüne çok üzüldüğünü belirten Zopun, "Dilber Hanım'ı çok severdim, çok saygı duyardım. Vefatına da çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin, keşke yaşasaydı" dedi.
Zopun, eşiyle birbirlerine her koşulda destek olduklarını da sözlerine ekledi.
DİLBER AY'IN KIZI SESSİZ KALMADI
Karakaş'ın açıklamalarına Dilber Ay'ın kızı Filiz Çelik'ten sert tepki geldi. Annesinin ölümünden sonra yaşananlara değinen Çelik, Karakaş'ın uzun süre yas tuttuğu yönündeki sözlerine karşı çıktı.
Çelik, "Sen acı yaşamadın. 3 ay sonra arabayı sattın, klip çektin. Müge hanımı sorduğumda, 'Herhangi birisi' dedin bana. Sen 7 yıl 4 aydır evlisin. Sen zaten çalışmayı sevmeyen birisin. Bir yağlı kapı daha buldun" ifadelerini kullandı.